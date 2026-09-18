İngiltere Lig Kupası'nın (Carabao Cup) 3. turunda şampiyonluk unvanını koruyan Manchester City, Etihad Stadyumu'nda gerçek bir gol şöleni ve korkutucu bir güç gösterisi sergiledi. Championship temsilcisi Norwich'i ağırlayan Enzo Maresca'nın öğrencileri, rakip filelere karşılıksız 5 gol göndererek 5-0'lık net ve mutlak bir galibiyet elde etti. Özbek futbolseverler için bu gecenin en önemli ve tarihi olayı, Özbekistan milli takımı savunmacısı Abdukodir Husanov'un "Vatandaşlar" formasıyla ilk 11'de sahaya çıkıp 90 dakika boyunca savunma hattını hatasız yönetmesiydi.

Husanov liderliğindeki sağlam savunma, rakibin kalesine yaklaşmasına bile izin vermedi ve kaleci Gerónimo Rulli'nin kalesini gole kapamasını sağladı. Hücumda ise 17 yaşındaki harika çocuk Samba duble yaparak parladı; Rayan Cherki, yeni Brezilyalı transfer Allan (City'deki ilk golü) ve McAdoo birer golle skora katkıda bulundu. Bir sonraki turda ise Manchester ekibini daha ciddi bir sınav bekliyor: Manchester City, son 16 turunda Manchester Unitedtakımını turnuva dışı bırakan tehlikeli Brighton ile karşılaşacak.

Peki, Abdukodir Husanov'un 90 dakikalık kusursuz oyunu Enzo Maresca'nın ilk 11 tercihlerini nasıl etkileyecek, 17 yaşındaki Samba nasıl maçın kahramanı oldu ve "Vatandaşlar", Manchester United'ın celladı Brighton'ı durdurabilecek mi?

«5 gol ve 17 yaşındaki fenomen»: Etihad'daki maçın kronolojisi

Manchester City ve Norwich maçındaki goller ve kritik anlar:

29. dakika — Samba perdeyi açtı (1-0): 17 yaşındaki forvet ceza sahası içinde hızlı hareket ederek ev sahibinin gol şovunu başlattı;

32. dakika — Rayan Cherki'den soğukkanlılık (2-0): Sadece 3 dakika sonra Fransız yıldız farkı ikiye çıkararak Norwich'in direnme umudunu söndürdü;

48. dakika — Allan'ın ilk golü (3-0): İkinci yarının başında Brezilyalı futbolcu, "Vatandaşlar" formasıyla ilk golünü kutlayarak skoru netleştirdi;

54. dakika — Samba'dan galibiyet dublesi (4-0): Genç forvet ikinci golünü rakip ağlara göndererek maçın adamı unvanını garantiledi;

90. dakika — McAdoo'dan nokta koyuş (5-0): Yedekten oyuna giren McAdoo, normal sürenin sonunda beşinci golü atarak hezimeti tamamladı.

Husanov'un 90 dakikası: Özbek lejyoner savunmayı nasıl hatasız kapattı?

Abdukodir Husanov'un Norwich maçındaki önemli istatistikleri:

Sahada tam 90 dakika: Savunmacı maça ilk saniyelerden itibaren başladı ve hakemin son düdüğüne kadar sahayı terk etmedi;

«Gol yemeden» tamamlanan maç: Husanov, Reyes ve O'Reilly üçlüsü, Norwich'in hücum hattını tamamen felç ederek kaleci Rulli'ye neredeyse hiç iş bırakmadı;

İkili mücadelelerde üstünlük: Yerde ve havada Husanov, rakip forvetlere hiçbir boşluk bırakmadı;

Maresca taktiğine uyum: Özbek savunmacı, İtalyan teknik adamın pozisyonel taleplerini tam olarak yerine getirerek savunmadan hücuma çıkışlarda kusursuz oynadı.

Son 16 turunda zorlu rakip: Brighton engeli

İngiltere Lig Kupası son 16 turu öncesi heyecan:

Manchester Unitedtakımının celladı:«Vatandaşlar»ın bir sonraki rakibi Brighton, 3. turda Manchester United'ı turnuva dışı bırakarak büyük bir sansasyon yaratmıştı; Taktiksel düello:

«Martılar»ın yüksek pres ve tempolu oyunu, Enzo Maresca ve yenilenen kadrosu için turnuvadaki en zor sınav olacak; Unvan koruma:

Son şampiyon olarak Manchester City, unvanını korumak için amansız bir mücadele verecek. Abdukodir Husanov'un Manchester City formasıyla 90 dakika boyunca 5-0'lık galibiyete yaptığı katkı, Özbek yıldızın Premier Lig devindeki yerinin giderek sağlamlaştığını gösterdi.

Sizce Abdukodir Husanov'un bu kusursuz 90 dakikalık performansından sonra Enzo Maresca onu Premier Lig'in gelecek kritik haftalarında da ilk 11'de başlatır mı? Manchester United'ı eleyen tehlikeli Brighton'a karşı oynanacak son 16 turunda City'nin şansını nasıl değerlendiriyorsunuz? Analitik görüşlerinizi yorumlarda paylaşın ve Özbek lejyonerin bu büyük zaferini tüm futbolsever arkadaşlarınızla paylaşın!

Sizningcha, Abduqodir Husanovning ushbu benuqson 90 daqiqalik o‘yinidan so‘ng Enso Mareska uni APLning kelgusi markaziy turlarida ham asosiy tarkibga qo‘yadimi? «Manchester Yunayted»ni mag‘lub etgan xavfli «Brayton»ga qarshi bo‘lajak nimchorak finalda «Siti»ning imkoniyatlarini qanday baholaysiz? O‘z tahliliy fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va o‘zbek legionerining buyuk g‘alabasi aks etgan ushbu qaynoq sharhni barcha futbol ixlosmandlari hamda do‘stlaringizga ulashing!