Temur Kapadze dünkü 3:2'lik galibiyet ve şampiyonluk yarışı hakkında açık konuştu

Özbekistan Süper Ligi'nin 22. haftasındaki merkezi karşılaşmalardan birinde, Namangan ekibi Navbahor, sahasında Semerkant temsilcisi Dinamo'yu ağırladı ve gol düellosu şeklinde geçen gergin maçı 3:2'lik skorla kazandı. Maçtaki 5 golün tamamı oldukça tempolu geçen ilk yarıda atıldı ve ikinci yarıda skor değişmedi. Bu galibiyet, "şahinler"in ilk üçteki yerini sağlamlaştırırken şampiyonluk yolunda kritik puanlar kazandırdı.

Maç sonu düzenlenen basın toplantısında ev sahibi ekibin teknik direktörü Temur Kapadze, gazetecilerin en hassas, beklenmedik ve keskin sorularına oldukça açık, pragmatik ve mertçe yanıtlar verdi. Teknik adam, Otkir Yusupov'un hataları, yedek kulübesindeki Shukron Yoldoshev'in durumu, milyonların sevgilisi Joel Kojo'nun neden yedek kaldığı ve ön libero Shoxruh Abdurahmonov'un neden merkez forvette oynatıldığına dair sırları açıkladı.

Peki, Neftchi ve Paxtakor'un istikrarsızlığı göz önüne alındığında Navbahor gerçekten şampiyonluğun ana adayı haline geldi mi, Özbekistan Kupası'ndaki Gazalkent engeli nasıl aşılacak ve Kapadze'nin takımını gelecekte hangi sınavlar bekliyor?

«Hatası futbol olmaz»: Otkir Yusupov ve Shukron Yoldoshev'in kaderi

Namangan'daki basın toplantısında kaleci hattı hakkında dile getirilen eleştirel görüşler:

Yusupov'un gereksiz hataları: Kapadze, yenilen gollerde Otkir Yusupov'un daha iyi hareket etmesi gerektiğini gizlemedi; bu tür hataların olmaması gerektiğini ancak forvetlerin zamanında gol atarak öne geçmesinin takımı kurtardığını vurguladı.

Shukron Yoldoshev ne zaman oynayacak?: Teknik direktör, her maçın bir final değerinde olduğunu belirterek, uzun süredir resmi maç pratiği olmayan bir kaleciyi aniden denemenin büyük bir risk olduğunu, ancak onun da zamanının geleceğini ifade etti.

Norchayev'in değerlendiremediği pozisyonlar: İkinci yarıda takımın daha iyi oynadığı ve özellikle Khusayn Norchayev'in farkı açarak maçı kesin olarak bitirmesi gerektiği vurgulandı.

«Bizde sabit bir kadro yok, Kojo'yu bekleyecek vaktimiz de yok!»: Hücum hattında büyük rotasyon

Joel Kojo ve Shoxruh Abdurahmonov hakkındaki hararetli tartışmalara teknik direktörün cevabı:

Kojo yedek kulübesi için mi alındı?: Kapadze bu iddiaları kesin bir dille reddetti; Kojo'nun uzun süreli sakatlıktan yeni çıktığını, form tutması için zamana ihtiyacı olduğunu ancak takımın sonuca hemen şimdi ihtiyacı olduğunu açıkça belirtti.

Sağlıklı rekabet ilkesi: Teknik direktör, antrenmanlarda kim daha fazla katkı sağlarsa onun oynayacağını belirterek, Shoxruh Abdurahmonov'un geçen maçta yedekten gelip gol attığı için bugün de ilk 11'i hak ettiğini açıkladı.

Ön liberodan merkez forvete: Abdurahmonov'un merkez forvet pozisyonuna yerleştirilmesi tesadüf değil; sahada birçok nominal forvetten daha aktif ve faydalı hareket ettiği kabul edildi.

Şampiyonluk planları ve Kupadaki Gazalkent engeli

Sezonun geri kalanı ve önümüzdeki görevlerin analizi:

Yüzde 90'ı yenilenen takımın iştahı: Sezon başında kadronun yüzde 90'ı yenilendiği için yönetimin şampiyonluk konusunda katı bir talepte bulunmadığını, ancak bugün Navbahor'un tüm kulvarlarda altın madalya için sonuna kadar savaşmaya niyetli olduğunu belirtti.

Neftchi ve Paxtakor'a bakmamak: Rakiplerin puan kaybetmesine değil, sadece kendi oyunlarına ve toplanacak puanlara odaklanmanın ana strateji olarak belirlendiği ifade edildi.

Kupadaki Gazalkent sürprizi: Pro-Lig temsilcisi karşısında kolay bir galibiyet beklenmemesi gerektiği, onların Süper Lig kulüplerini eleyen genç ve hırslı bir takım olduğu, bu yüzden her maça maksimum ciddiyetle yaklaşılması gerektiği kaydedildi.

Muhammadali Usmonov'un düşüşü: Savunma oyuncusunun son dönemdeki performansında bir düşüş gözlendiği için kadro dışı kaldığı, ancak kendisine olan güvenin devam ettiği söylendi.

Temur Kapadze yönetimindeki Navbahor, adım adım pragmatik, her dakika sonuç için savaşan ve rekabetten korkmayan gerçek bir şampiyonluk makinesine dönüşüyor.

Sizce Temur Kapadze'nin Kojo'yu yedek bırakıp Shoxruh Abdurahmonov'u hücumda oynatma kararı ne kadar doğru? Navbahor bu sezon Neftchi ve Paxtakor'u geride bırakıp uzun zamandır beklenen Özbekistan şampiyonluğunu Namangan'a getirebilecek mi? Analitik görüşlerinizi yorumlarda paylaşın ve Namangan ekibinin bu heyecan verici mücadelesinin detaylarını tüm futbolsever arkadaşlarınızla paylaşın!