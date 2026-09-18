Vadim Abramov 3-2'lik mağlubiyet sonrası patladı — İşte sansasyonel itirafları!

Özbekistan Süper Ligi'nin 22. haftasında oynanan kritik maçlardan birinde, Namangan temsilcisi Navbahor, Semerkant ekibi Dinamo karşısında 3-2'lik geri dönüş galibiyeti elde etti. İlk yarıda atılan 5 gol ve sahadaki sert mücadele, maçın sonunda daha da gergin bir hal aldı. Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında konuk ekibin teknik direktörü Vadim Abramov, gazetecilerin karşısına çıkarak öğrencilerinin savunmadaki büyük hatalarını, hakemlerin tek taraflı kararlarını ve gol sonrası stadyumu kışkırtan oyuncusunun davranışlarını sert bir dille eleştirdi.

Abramov, deplasmanda iki gol atıp sonunda üç gol yemenin 'açıklanamaz, gülünç bir savunma' olduğunu belirtti ve Namangan'daki hakemlik standartlarıyla ilgili alaycı ifadeler kullandı. Bununla birlikte teknik adam, sonraki haftalarda saha fark etmeksizin galibiyet sözü verdi ve sakat oyuncuların dönüşüyle ilgili durumu netleştirdi.

Peki, Vadim Abramov'u tam olarak hangi durumlar öfkelendirdi, Cumaboyev gol sonrası nasıl bir aptalca hata yaptı ve Semerkant ekibinin savunmasındaki dağınıklığın sebebi neydi?

«Tek forvete karşı dört savunmacı ve komik goller»: Abramov defansı topa tuttu

Dinamo teknik direktörü tarafından açıklanan savunma hataları:

«Gülünç savunma»: Teknik direktör, rakipte sadece bir nominal forvet varken ceza sahasında dört savunmacının boş durmasını, köşe vuruşu sonrası ve kalecinin çıktığı pozisyonlarda kolayca gol yenmesini sert bir şekilde eleştirdi;

Deplasmanda 2 gol yetmedi: Deplasmanda iki gol atıp ardından üç gol yemenin kabul edilemez bir durum olduğunu vurguladı;

Talimatların yerine getirilmemesi: 3-2'lik mağlubiyet sonrası teknik adam, talimatların tam olarak uygulanmadığını, sahada beklenmedik ve plan dışı kaba hatalar yapıldığını ifade etti.

«Akılsızca hareket ve stadyumu kışkırtma»: Cumaboyev'e açık uyarı

Oyuncunun gol sonrası tavrı ve stadyumdaki baskı analizi:

«Aptalca hata»: Abramov, Cumaboyev'in gol attıktan sonra Namanganlı taraftarları kasten tahrik etmesini sert bir şekilde kınadı ve ona yedek kulübesinden hemen bağırdığını belirtti;

Oyunu bozmak: Teknik direktöre göre oyuncu, aşırı duygularına yenik düşerek sarı kart gördü ve tüm stadyumu karşısına alarak takıma ekstra baskı yükledi;

Psikolojik engel değil: Teknik adam, oyuncuların taraftar baskısından korkmadığını ancak bu davranışın gereksiz bir olumsuz etki yarattığını kaydetti.

Hakemlikteki «garip kararlar» ve Azizov'a yönelik zorbalık

Vadim Abramov'un hakem yönetimi ve rakip hareketleri hakkındaki iddiaları:

«Namangan'da hep böyle»: Hakemlerin uzatma süreleri ve kararları hakkında Abramov, alaycı bir dille «Namangan'da her zaman böyle olur, bir gün Semerkant'ta da böyle hakemlik olur» diyerek tepkisini dile getirdi;

Tek taraflı kartlar: Dinamo oyuncularına kolayca sarı kart gösterilirken, Navbahor oyuncularına karşı aynı kararlılığın gösterilmediği vurgulandı;

Azizov ile ilgili durum: Teknik adam, Azizov'un boğazından tutulup yere düşürülmesini ve ardından başka bir oyuncunun kasten ayağına basmasını « zorbalık » olarak nitelendirerek hakemlerin buna göz yummasından duyduğu rahatsızlığı dile getirdi;

Bir sonraki maç için galibiyet sözü ve revir: Abramov, bir sonraki maçta takımın mutlaka galip geleceğine söz verdi ve FIFA günlerinde sakatlanan Anvar ile Kodirkulov'un sahalara dönmesini umut etti.

Vadim Abramov'un bu ateşli ve sarsıcı açıklamaları, Dinamo'nun deplasman maçlarındaki savunma disiplini ve sahadaki soğukkanlılık konusunda ciddi sonuçlar çıkarılması gerektiğini gösteriyor.

Sizce Vadim Abramov'un Dinamo savunmacıları ve Cumaboyev'in hareketleri hakkındaki sert eleştirileri ne kadar haklı? Namangan'daki maçta hakem kararları 3-2'lik skoru gerçekten etkiledi mi? Analitik yorumlarınızı paylaşın ve Süper Lig'in en ateşli maçlarından biri hakkındaki bu özel incelemeyi tüm futbolseverlerle paylaşın!