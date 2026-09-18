Manchester City Sport Direktörü, Abdukodir Husanov'un 'transfer sırrını' açıkladı

Dünya futbolunun devi ve İngiltere şampiyonu olarak kabul edilen Manchester Citykulübünün sportif direktörü Hugo Viana, kulübün resmi kaynağı mancity.com gazetecisi Jack Mumford ile yaptığı özel röportajda, Özbek yetenek Abdukodir Husanov'un kariyeri ve kulüpteki geleceği hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Portekizli ünlü fonksiyoner, 22 yaşındaki Husanov'un dünya futbolunun en güçlü stoperi olmak için gereken tüm niteliklere ve potansiyele fazlasıyla sahip olduğunu vurguladı.

Ocak 2025'te Fransa'nın Lens kulübünden Manchester'a transfer olan Özbek savunmacı, çok kısa sürede Enzo Maresca'nın takımının temel taşı haline geldi: Şu ana kadar City formasıyla 50'den fazla maça çıktı ve FA Cup ile İngiltere Lig Kupası zaferlerini yaşadı. Yıldırım hızı, soğukkanlılığı ve sarsılmaz fiziksel gücüyle Etihad taraftarlarını büyüleyen Abdukodir, bu yaz kulüple olan sözleşmesini 2031 yılına kadar uzattı. En ilginç olanı ise Viana'nın, Husanov'un bu kadar kısa sürede dünya seviyesine çıkmasının City yönetimi ve teknik heyetinin beklentilerini bile aştığını açıklamasıydı.

Peki, Hugo Viana neden Husanov'un gelişimini şok edici olarak nitelendirdi, Foden ve Gvardiol ile birlikte 2031'e kadar süren sözleşmenin arkasında ne yatıyor ve Özbek savunmacı nasıl Maresca sisteminin mutlak lideri oldu?

«Bu kadar hızlı bir yükseliş beklemiyorduk»: Hugo Viana'dan 4 ana itiraf

Manchester Citysportif direktörünün röportajındaki en çarpıcı noktalar:

«Fiziksel kapasitesini biliyorduk ama...»: Viana, takımın Husanov'u transfer ederken onun güçlü fiziksel özelliklerinden emin olduğunu, ancak genç yaşına ve Fransa'da az oynamasına rağmen İngiltere gibi zorlu bir lige bu hızla uyum sağlamasının beklenmedik olduğunu itiraf etti;

Dünyanın en iyisi olma potansiyeli: Kulüp yönetimi, Abdukodir'in dünyanın en iyi stoperlerinden biri olacağına yüzde 100 inanıyor;

Öğrenmeye açlık: Viana, Özbek futbolcunun profesyonelliğini övgüyle anlatarak, sürekli kendini geliştirdiğini ve henüz gelişiminin başında olduğunu belirtti;

Takıma olan büyük etkisi: Husanov, henüz 22 yaşında Manchester kulübünün savunmasının kalbi ve liderlerinden biri olmayı başardı.

2031'e kadar sözleşme ve 50 maç: Husanov yıldızlar arasında

Abdukodir Husanov'un Manchester City'deki yeni statüsünün detayları:

2031'e kadar uzatılan anlaşma: Bu yaz kulüp yönetimi, Özbek oyuncuyla uzun vadeli bir sözleşme imzalayarak onu diğer Avrupa devleri için ulaşılamaz kıldı;

Elitler arasında: Husanov ile aynı dönemde kulübün ana yıldızları Phil Foden, Josko Gvardiol ve Jeremy Doku ile de yeni sözleşmeler imzalandı;

50'den fazla maç ve kupalar: Kısa sürede 50 maç barajını aşan Abdukodir, FA Cup ve İngiltere Lig Kupası şampiyonluklarıyla koleksiyonunu zenginleştirdi;

Taraftar sevgisi: Özbek futbolcu, tavizsiz mücadelesi ve hızı sayesinde Etihad taraftarlarının favori oyuncusu statüsünü pekiştirdi.

Uzman analizi: Maresca'nın taktiğinde Husanov'un yeri

Spor yorumcuları ve analistlerinin Özbek oyuncu hakkındaki değerlendirmeleri:

Maresca'nın ideali: İtalyan teknik adam Enzo Maresca yüksek savunma hattı ile oynamayı seviyor; bu sistemde Husanov'un müthiş hızı ve rakip kontra ataklarını önceden sezme yeteneği hayati önem taşıyor;

Transfer piyasasındaki sıçrama: Kulübün onu 2031'e kadar tutması, Husanov'un değerinin önümüzdeki yıllarda 100 milyon Euro barajını aşabileceğinin bir işareti;

Milli takımın gururu: Premier Lig devindeki her başarılı maçı, Özbekistan Milli Takımı'nın dünya sahalarındaki itibarını yeni bir seviyeye taşıyor.

Hugo Viana'nın bu yüksek övgüsü ve Manchester City'nin Husanov'a olan sonsuz güveni, Özbek futbol tarihinde yeni ve eşi benzeri görülmemiş bir altın çağın yaşandığını bir kez daha kanıtlıyor.

Sizce Abdukodir Husanov önümüzdeki 2-3 yıl içinde Ballon d'Or adayları arasına giren, dünyanın en pahalı ve en iyi stoperi olabilir mi? Hugo Viana ve Enzo Maresca'nın ona duyduğu bu büyük güven, futbolcumuza nasıl yeni sorumluluklar yüklüyor? Analitik görüşlerinizi yorumlarda paylaşın ve Özbek sporunun gururu olan oyuncumuz hakkındaki bu özel röportaj analizini tüm futbolseverlerle ve arkadaşlarınızla paylaşın!