Rusya Premier Ligi'nin (RPL) 9. haftasındaki merkezi karşılaşmalardan birinde, Moskova ekibi CSKA, Dağıstan'da Mahaçkale'nin Dinamo takımına konuk oldu ve 3:1'lik skorla önemli bir geri dönüş galibiyeti elde etti. Hazar kıyısında geçen bu şiddetli mücadele, milli futbolseverlerimiz için de ayrı bir önem taşıyordu: Dinamo forması giyen Özbekistan milli takımı savunmacısı Mahmud Mahammadjonov, ilk 11'de sahaya çıktı ve 90 dakika boyunca sahada kaldı. Ev sahibi ekip için maç şanssız başladı; 13. dakikada Mahammadjonov kendi kalesine gol atarak skoru belirledi.

Kısa bir süre sonra, 20. dakikada Dinamo'nun golcüsü Gamid Agalarov dengeyi sağlasa da, ikinci yarıda Moskova kulübü tecrübesi ve kalitesiyle maçın kaderini lehine çevirdi. Yedekten oyuna giren Luciano (69) ve Firov (79) birer gol atarak Moskovalıların galibiyetini perçinledi. Bu zaferin ardından "Ordu takımı" puanını 19'a çıkararak puan durumunda 3. sıraya yükseldi, Mahaçkale kulübü ise 12 puanla 7. sırada kaldı.

Peki, Mahammadjonov'un kendi kalesine attığı golden sonra Dinamo savunması neden çöktü, CSKA'nın yedek kulübesi oyunu nasıl değiştirdi ve Dağıstan kulübü üst sıralar mücadelesinde geride mi kalıyor?

“Kendi kalesine gol, Agalarov'un cevabı ve yedeklerden gelen darbe”: Maç kroniği

Mahaçkale'deki mücadelenin ana ve belirleyici anları:

13. dakika — Mahammadjonov'dan beklenmedik kendi kalesine gol (0:1): CSKA'nın hızlı atağı sırasında topu uzaklaştırmaya çalışan Özbek savunmacı, talihsiz bir müdahaleyle topu kendi ağlarına gönderdi;

20. dakika — Gamid Agalarov'dan hızlı cevap (1:1): Ev sahibi ekip, Agalarov'un soğukkanlı vuruşuyla skoru eşitleyerek moral üstünlüğünü hızla geri kazandı;

69. dakika — Luciano'dan galibiyet golü (1:2): İlk yarıdan sonra oyuna giren Luciano, Moskovalıların kombinasyon atağını golle sonuçlandırdı;

79. dakika — Firov'dan son nokta (1:3): 77. dakikada oyuna giren Firov, sadece iki dakika sonra CSKA'nın üçüncü golünü atarak maçın kaderini belirledi;

İlk yarıdaki gerginlik: 44-45. dakikalarda hakem tarafından gösterilen üst üste dört sarı kart, oyundaki duygusal yoğunluğun ne kadar yüksek olduğunu gösterdi.

Özbek lejyonerin performansı: Mahammadjonov için zorlu bir sınav

Mahmud Mahammadjonov'un CSKA maçındaki performansına dair önemli noktalar:

Tam 90 dakikalık güven: 13. dakikadaki kendi kalesine gole rağmen teknik ekip, Özbek savunmacıyı oyundan almadı ve ona sonuna kadar şans verdi;

Kanattaki mücadeleler: Mahammadjonov, CSKA'nın hızlı kanat oyuncuları Krugovoy ve Glebov'a karşı aktif bir savunma mücadelesi verdi;

Tecrübe ve zihinsel ders: RPL'nin dev kulübüne karşı bu kadar zorlu ve hatalarla dolu bir maç, 23 yaşındaki Özbek futbolcunun profesyonel gelişimi için önemli bir okul görevi görüyor.

Puan durumu ve uzman görüşü

RPL 9. hafta sonrası takımların durumu ve taktiksel analiz:

CSKA ilk üçte: 19 puan toplayan "Ordu takımı", şampiyonluk ve madalya yarışında Zenit ve Krasnodar ile yan yana ilerliyor;

Yedek gücün zaferi: CSKA teknik ekibinin ikinci yarıdaki hamleleri (Luciano ve Firov'un oyuna alınması) tamamen karşılığını verdi ve maçı kazandırdı;

Dinamo Mahaçkale'nin istikrarı: 12 puanla 7. sırada yer alan Dağıstan ekibi, her rakibe karşı ciddi bir direnç gösterebileceğini kanıtladı, ancak son dakikalardaki konsantrasyon kaybı puan kaybetmelerine neden oldu.

CSKA'nın Mahaçkale'deki bu deplasman galibiyeti, Moskovalıların şampiyonluk hedeflerini bir kez daha ortaya koyarken, Mahmud Mahammadjonov için bu maç hatalarından ders çıkarıp sonraki haftalara daha güçlü dönmek adına ciddi bir motivasyon kaynağı olacaktır.

Sizce Mahmud Mahammadjonov'un maçın başındaki kendi kalesine golü, Dinamo'nun genel oyun planını ve psikolojisini ne kadar olumsuz etkiledi? CSKA bu sezon Rusya Premier Ligi şampiyonluğu için sonuna kadar savaşabilir mi? Analitik görüşlerinizi yorumlarda paylaşın ve RPL'deki Özbek lejyonerin yer aldığı bu şiddetli mücadelenin detaylarını tüm futbolseverlerle ve arkadaşlarınızla paylaşın!