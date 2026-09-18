Bronz madalya: Özbekistan satranç paralimpik takımı podyuma çıktı

Kadim ve genç Semerkant şehri, dünya zeka sporlarının bir başka büyük tarihi olayına daha tanıklık etti. Şehrin ev sahipliğinde yüksek seviyede düzenlenen 3. Dünya Satranç Paralimpiyatı sona erdi ve milli sporumuz için yeni bir tarihi sayfa açıldı. Dünyanın 36 ülkesinden gelen 41 takım ve 164 seçkin ve azimli satranççının hamle yaptığı bu prestijli turnuvada, Özbekistan'ı 3 takım başarıyla temsil etti. Turnuvanın gergin ve heyecanlı geçen son 7. turunda, Özbekistan-1 takımı güçlü İsrail takımını 2,5 : 1,5 skorla mağlup ederek podyuma giden yolu açtı.

Nihai sonuçlara göre, güçlü Polonya takımı 1. sırayı, özgür Küba takımı 2. sırayı alırken, Özbekistan takımı 11 puan toplayarak onurlu bir şekilde 3. sıraya yerleşti ve Satranç Paralimpiyatları tarihindeki ilk tarihi bronz madalyasını ülkemize kazandırdı. Ayrıca Özbekistan Satranç Federasyonu'nun bildirdiğine göre, Semerkant'taki yarışma, katılımcı sayısı ve organizasyon kalitesi açısından Paralimpiyatlar tarihindeki mutlak rekoru kırdı.

Peki, satranççılarımız bu eşi benzeri görülmemiş başarıya hangi taktik hamlelerle ulaştı, İsrail'e karşı 7. tur mücadelesinde hangi masalar belirleyici rol oynadı ve bu bronz madalya gelecekteki şampiyonluklar için nasıl bir temel oluşturacak?

«İsrail'i deviren 7. tur ve 11 puan»: Tarihi bronzun detayları

Semerkant'taki 3. Satranç Paralimpiyatı sonuçlarına dair önemli gerçekler:

Belirleyici maçtaki zafer: Son 7. turda Özbekistan-1 takımı, İsrail takımını 2,5 : 1,5 skorla yenerek madalya meselesini çözdü;

11 puanlık sağlam temel: Takımımız, tüm turlardaki istikrarlı oyunu sayesinde 11 puan toplayarak madalya kazananlar arasına girdi;

Polonya ve Küba liderliği: Altın madalyalar Polonya'ya, gümüş ise Küba para-takımına gitti;

Tarihte ilk kez: Özbekistan satranç paralimpik takımı daha önce Paralimpiyatlarda podyuma çıkmamıştı; Semerkant'taki bronz, milli sporumuz için yeni bir dönemin başlangıcı anlamına geliyor.

«Rekorlar Olimpiyatı»: Semerkant turnuvasının kapsamı

Özbekistan Satranç Federasyonu tarafından açıklanan rekor veriler:

36 ülke ve 41 takım: Katılımcı ülke sayısı ve coğrafyası bakımından bu 3. Paralimpiyat, turnuva tarihindeki en geniş kapsamlı organizasyon oldu;

164 önde gelen büyükusta ve usta: Dünyanın en güçlü engelli sporcuları, kadim şehirde tek bir amaç etrafında, yani zeka ve irade bayramında birleşti;

Özbekistan'ın 3 takımı: Ev sahibi olarak ülkemiz 3 takımla katılarak, sadece ana kadro yıldızlarını değil, aynı zamanda geleceğin yedeklerini de uluslararası arenada test etti.

Azim ve beceri şöleni: Uzmanların sonucu

Spor analistlerinin Özbekistan satranç başarısı hakkındaki sonuçları:

İradeli mücadele okulu: Özbekistanlı para-sporcuların sadece atletizm veya judoda değil, satranç gibi karmaşık zeka oyunlarında da dünya devleriyle başa baş mücadele edebildiği kanıtlandı;

Altyapı ve ev sahipliği seviyesi: Semerkant'ın böylesine prestijli bir dünya etkinliğini rekor seviyede düzenlemesi, Özbekistan'ın uluslararası satranç haritasındaki itibarını bir basamak daha yukarı taşıdı;

Gelecek altınlar için başlangıç: Bu bronz madalya, genç satranççılara güçlü bir psikolojik motivasyon vererek, gelecekteki Olimpiyatlarda altın madalya için aday olma imkanlarını genişletiyor.

Semerkant topraklarında kazanılan bu tarihi bronz, Özbekistan satrancında sınırların olmadığını, çelik gibi bir irade ve zeka becerisinin her türlü engeli aşabileceğini tüm dünyaya gösterdi.

Sizce, Özbekistan satranç paralimpik takımının bu tarihi bronz madalyası, ülkemizde engelli bireyler arasında satrancın popülerleşmesine nasıl bir ivme kazandıracak? Semerkant'ta kırılan bu rekor turnuvanın gelecekte ülkemize büyük dünya satranç şampiyonalarını getireceğine inanıyor musunuz? Analitik görüşlerinizi yorumlarda paylaşın ve para-sporcularımızın bu büyük tarihi zaferi hakkındaki bu sıcak haberi tüm spor severlere ve arkadaşlarınıza iletin!