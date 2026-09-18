Amerikalı kadın yabancıları kucaklayarak büyük gelir elde ediyor

ABD'nin New York şehrinde yaşayan Ella Love, eski mesleğini bırakarak insanlar arasındaki fiziksel yakınlığa dayalı sıra dışı bir iş kurdu. Profesyonel kucaklama hizmeti verdiğini ve bu sayede yıllık ciddi bir gelir elde ettiğini belirtti.

Ella daha önce öğretmen olarak çalışıyordu. Daha sonra insanlara güvenli ve belirlenmiş sınırlar dahilinde kucaklama yoluyla sıcaklık hissi sunmayı bir meslek haline getirdi.

Kendisinin belirttiğine göre, başarılı yıllarda geliri 100 bin dolara kadar ulaşmaktadır. Ortalama yıllık kazancı ise yaklaşık 60 bin dolar civarındadır.

Hizmetten yararlananlarla her seanstan önce net kurallar belirlenir. Süreç boyunca kişisel sınırlara sıkı sıkıya bağlı kalınır ve hizmet sadece önceden kararlaştırılan çerçevede sunulur.

Ella, bu tür buluşmaların bazı insanlara güvenli bir ortamda fiziksel yakınlık ve sıcak bir iletişim hissini tatma imkanı verdiğini söylüyor.

Sıra dışı bir meslekten gelir elde eden Amerikalı kadının hikayesi, insanların alışılmışın dışındaki hizmetleri bile talebe uygun bir işe dönüştürebileceğini gösteriyor.