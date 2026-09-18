Xiaomi 20 kişilik bulaşık kapasiteli yeni bulaşık makinesini tanıttı

·9·Teknoloji
Xiaomi 20 kişilik bulaşık kapasiteli yeni bulaşık makinesini tanıttı

Xiaomi, ev aletleri pazarını bir başka gelişmiş cihazla zenginleştirdi. ixbt.com'un haberine göre marka, yüksek kapasite ve yenilikçi özellikleri bir araya getiren Mijia Smart Dishwasher Built-in 20-Set-Top adlı tam ankastre bulaşık makinesini resmen tanıttı. Bu cihaz, ev işlerinde zamandan tasarruf ve bulaşıkların mükemmel temizliği konusunda yeni standartlar belirliyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Teknik özellikler ve yüksek performans

Yeni cihazın temel avantajlarından biri devasa kapasitesidir. Model, tek seferde 20 kişilik bulaşık takımını ve 144 adede kadar mutfak gerecini rahatlıkla alabiliyor. Bunun için iç hacmi 156 litre olarak belirlenmiştir. Cihaz, maksimum 52 000 Pa basınca sahip fırçasız inverter DC motor ile donatılmış etkileyici teknik özelliklere sahiptir.

Su püskürtme sistemi de geliştirilmiş olup, çift döner püskürtücüleri ve ek bir üçlü nozulu içerir. Bu, bulaşıkların her köşesinin su ve özel deterjanlarla eşit şekilde yıkanmasını garanti eder. Ayrıca sistem, bulaşıkların kirlilik derecesini otomatik olarak algılar ve en uygun yıkama programını kendi seçer.

Hızlı yıkama ve yüksek seviyede sterilizasyon

Cihaz, 75 °C'ye kadar sıcaklıkta çalışma kapasitesine sahiptir. Özel hızlı mod ise tüm süreci sadece 70 dakikada tamamlamaya olanak tanır. Yıkama sürecinin yanı sıra üreticiler hijyene de özel önem vermişlerdir: açıklanan bilgilere göre bulaşık makinesi %99,99999 verimlilikle sterilizasyon özelliğine sahiptir.

Hijyen gereksinimlerine dayanarak model, 115 °C sıcaklıkta çalışan buharlı kurutma fonksiyonu ile donatılmıştır. Bu sadece nemi gidermekle kalmaz, aynı zamanda bakterilerin kalmasına kesinlikle imkan tanımaz.

Akıllı kontrol ve modern tasarım

Mijia Smart Dishwasher cihazı, hava sirkülasyon sistemi sayesinde bulaşıkları 240 saate kadar temiz ve güvenli bir şekilde uzun süre saklama imkanı sunar. Bu sistem, %99,9 verimlilikle antibakteriyel işlem garantisi verir. Kullanıcı kolaylığı için sık kullanılan programları hızlı başlatma amacıyla kaydetme seçeneği de düşünülmüştür.

Cihazın kontrolü Xiaomi Mi Home uygulaması ve Xiaomi Surge Smart Connect sistemi aracılığıyla gerçekleştirilir. Dış görünüşüne gelince, yeni bulaşık makinesi «Yıldız Siyahı» ve «Buz Kristali Beyazı» renklerinde üretilmektedir. İç aydınlatma lambası ve durum göstergesi kullanım sürecini daha da kolaylaştırır.

Çin pazarında bu cihazın fiyatı 4704 yuan'dır. Bununla birlikte, bazı bölgelerdeki devlet teşvikleri dikkate alındığında 3999 yuan karşılığında satın alınabilir.

XiaomiBulaşık MakinesiMijiaAkıllı TeknolojilerEv Aletleri
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

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