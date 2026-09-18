Oppo yeni ColorOS 17 işletim sistemini tanıttı

Oppo, Android 17 tabanlı yeni ColorOS 17 arayüzünü resmen tanıttı ve önümüzdeki dönemde güncelleme alacak cihazların listesini açıkladı. Bu sistem, kullanıcılara sadece gelişmiş özellikler sunmakla kalmayıp, aynı zamanda akıllı telefonların çalışma hızını önemli ölçüde artıran teknolojiler sunmasıyla dikkat çekiyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Ixbt.com'un bilgilerine göre, yeni yazılım sistem genelinde önemli iyileştirmeler içeriyor ve ana odağı, yeni Fluid Design tasarım konseptine ve AI yetenekleri sayesinde çalışma verimliliğini artırmaya yönelik.

Kapsamlı güncelleme planı

Şirketin planlarına göre, dünya genelinde yaklaşık 90 cihaz ColorOS 17 sürümüne güncellenecek. Bu geniş kapsam tesadüf değil, çünkü daha önce doğrulandığı gibi, OnePlus ve Realme markalarına ait telefonlar da tüm bölgelerde bu güncellemeyi alacak.

Şimdilik açıklanan ilk güncelleme planının sadece Çin pazarındaki cihazları kapsadığı belirtildi. Yine de, küresel kullanıcılar da yakın gelecekte favori cihazlarında bu sistem yeniliklerini deneyimleyebilecekler.