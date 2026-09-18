Google Pixel akıllı telefonlarındaki tehlikeli sıfır tıklama açığı kapatıldı

Google, Pixel akıllı telefonlar için acil bir güvenlik güncellemesi yayınladı. ixbt.com'a göre, bu güncelleme cihazlardaki CVE-2026-58704 olarak tanımlanan ciddi bir güvenlik açığını gidermeyi amaçlıyor ve bu hatanın halihazırda hedefli siber saldırılarda kullanıldığı doğrulandı. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Uzmanlar, açığın akıllı telefon modeminin yazılımında bulunduğunu ve saldırganların ayrıcalıklarını yükseltmelerine olanak tanıdığını açıklıyor. Bazı senaryolarda bu durum, modemin izole edilmiş ortamından çıkıp cihazın diğer verilerine ve bileşenlerine erişim yolu açabiliyordu. Pratikte ise bu, suçlunun akıllı telefon üzerinde tam kontrol sağlamasına imkan tanıyordu.

Sıfır tıklama saldırılarının tehlikesi

Bu açığın en tehlikeli yanı, sıfır tıklama ( zero-click ) saldırılarının gerçekleştirilmesine olanak tanımasıdır. Pixel sahibinin şüpheli bir bağlantıya tıklaması, bilinmeyen bir uygulama yüklemesi, bir dosya çalıştırması veya başka herhangi bir işlem yapması gerekmiyordu; tüm süreç otomatik olarak gerçekleşiyordu.

Ixbt.com'un haberine göre Google, CVE-2026-58704'ün gerçek hayatta kullanıldığına dair kanıtlar tespit etti. Ancak konu kitlesel hacker saldırıları değil, sınırlı sayıda kullanıcıya yönelik özel ve hedeflenmiş operasyonlardır.

Soruşturma ve koruma önlemleri

Google henüz saldırıların arkasında kimlerin olduğu veya saldırıların nasıl gerçekleştirildiği hakkında bilgi açıklamadı. Ayrıca şirket, bu açığı belirli bir yazılım geliştiricisi veya devlet kurumuyla ilişkilendirmiyor.

Bu tür sıfır tıklama hataları, siber güvenlik dünyasında ticari casus yazılım geliştiricileri için en değerli kaynaklardan biri olarak kabul edilir. Çünkü bunlar, kullanıcının katılımı ve herhangi bir uyarı olmaksızın kurbanın cihazına erişim imkanı sağlar.

Kullanıcı güvenliğini sağlamak amacıyla Google, bu hatayı düzelten yamayı mevcut güvenlik güncellemesine dahil etti. Pixel akıllı telefon sahiplerinin cihazlarındaki sistemi derhal güncellemeleri şiddetle tavsiye edilir.