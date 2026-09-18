Google Pixel akıllı telefonlarındaki tehlikeli sıfır tıklama açığı kapatıldı

·4·Teknoloji
Google Pixel akıllı telefonlarındaki tehlikeli sıfır tıklama açığı kapatıldı

Google, Pixel akıllı telefonlar için acil bir güvenlik güncellemesi yayınladı. ixbt.com'a göre, bu güncelleme cihazlardaki CVE-2026-58704 olarak tanımlanan ciddi bir güvenlik açığını gidermeyi amaçlıyor ve bu hatanın halihazırda hedefli siber saldırılarda kullanıldığı doğrulandı. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Uzmanlar, açığın akıllı telefon modeminin yazılımında bulunduğunu ve saldırganların ayrıcalıklarını yükseltmelerine olanak tanıdığını açıklıyor. Bazı senaryolarda bu durum, modemin izole edilmiş ortamından çıkıp cihazın diğer verilerine ve bileşenlerine erişim yolu açabiliyordu. Pratikte ise bu, suçlunun akıllı telefon üzerinde tam kontrol sağlamasına imkan tanıyordu.

Sıfır tıklama saldırılarının tehlikesi

Bu açığın en tehlikeli yanı, sıfır tıklama (zero-click) saldırılarının gerçekleştirilmesine olanak tanımasıdır. Pixel sahibinin şüpheli bir bağlantıya tıklaması, bilinmeyen bir uygulama yüklemesi, bir dosya çalıştırması veya başka herhangi bir işlem yapması gerekmiyordu; tüm süreç otomatik olarak gerçekleşiyordu.

Ixbt.com'un haberine göre Google, CVE-2026-58704'ün gerçek hayatta kullanıldığına dair kanıtlar tespit etti. Ancak konu kitlesel hacker saldırıları değil, sınırlı sayıda kullanıcıya yönelik özel ve hedeflenmiş operasyonlardır.

Soruşturma ve koruma önlemleri

Google henüz saldırıların arkasında kimlerin olduğu veya saldırıların nasıl gerçekleştirildiği hakkında bilgi açıklamadı. Ayrıca şirket, bu açığı belirli bir yazılım geliştiricisi veya devlet kurumuyla ilişkilendirmiyor.

Bu tür sıfır tıklama hataları, siber güvenlik dünyasında ticari casus yazılım geliştiricileri için en değerli kaynaklardan biri olarak kabul edilir. Çünkü bunlar, kullanıcının katılımı ve herhangi bir uyarı olmaksızın kurbanın cihazına erişim imkanı sağlar.

Kullanıcı güvenliğini sağlamak amacıyla Google, bu hatayı düzelten yamayı mevcut güvenlik güncellemesine dahil etti. Pixel akıllı telefon sahiplerinin cihazlarındaki sistemi derhal güncellemeleri şiddetle tavsiye edilir.

Google PixelSiber GüvenlikZero-clickAkıllı TelefonGüncelleme
Paylaş:
Telegram kanalıGoogle'da takip et
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

Yorumlar 0

İlgili haberler

Tecno Pova 8 Pro 5G akıllı telefonunun özel Lamborghini versiyonu tanıtıldıTecno Pova 8 Pro 5G akıllı telefonunun özel Lamborghini versiyonu tanıtıldıBugün, 14:57iFlytek, görüşmeleri kaydeden AI Recording Card cihazını tanıttıiFlytek, görüşmeleri kaydeden AI Recording Card cihazını tanıttıBugün, 14:24Starlink Mobile uluslararası iletişim lisansını aldıStarlink Mobile uluslararası iletişim lisansını aldıBugün, 13:57iPhone 18 Pro Max'in testlerde Android amiral gemilerinden daha serin olduğu ortaya çıktıiPhone 18 Pro Max'in testlerde Android amiral gemilerinden daha serin olduğu ortaya çıktıBugün, 13:26Huawei Çin akıllı telefon pazarında liderliği elinde tutuyorHuawei Çin akıllı telefon pazarında liderliği elinde tutuyorBugün, 12:52Dünyanın ilk Ryzen AI Max+ PRO 495 dizüstü bilgisayarı görüntülendiDünyanın ilk Ryzen AI Max+ PRO 495 dizüstü bilgisayarı görüntülendiBugün, 12:25
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Teknoloji haberler

Bir ay boyunca yıkanması gerekmeyen tişört: İçeriğinde altın var (video)
Bir ay boyunca yıkanması gerekmeyen tişört: İçeriğinde altın var (video)
Pekin'de yapay deriye sahip yeni biyonik robot tanıtıldı
Pekin'de yapay deriye sahip yeni biyonik robot tanıtıldı
Çin balık görünümlü robot geliştirdi: Sualtında yeni bir dönem başlayabilir (video)
Çin balık görünümlü robot geliştirdi: Sualtında yeni bir dönem başlayabilir (video)
iPhone ödemesi aile faciasına yol açtı (video)
iPhone ödemesi aile faciasına yol açtı (video)
Antarktika'da bulunan meteorit Güneş sistemi hakkındaki algıları değiştirdi
Antarktika'da bulunan meteorit Güneş sistemi hakkındaki algıları değiştirdi
Samsung Galaxy S27 amiral gemilerinin şarj gücü belli oldu
Samsung Galaxy S27 amiral gemilerinin şarj gücü belli oldu
Hint Okyanusu’ndan çıkarılan Starship gemisinin yeni fotoğrafları yayımlandı
Hint Okyanusu’ndan çıkarılan Starship gemisinin yeni fotoğrafları yayımlandı
Hint Okyanusu üzerinde bir metre çapında bir gök cismi düştü
Hint Okyanusu üzerinde bir metre çapında bir gök cismi düştü