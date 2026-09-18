Jorge Jesus, Portekiz milli takımındaki ilk kadrosunu açıkladı

Portekiz milli takımının yeni teknik direktörü Jorge Jesus, UEFA Uluslar Ligi'nin yeni sezonu öncesinde 25 kişilik ilk kadrosunu açıkladı. A4 grubunda yer alan son şampiyonlar, unvanlarını korumayı hedeflerken, teknik direktörün ilk kadro seçimi kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. Bu haberi Goal.com aktarıyor. Goal.com'un haberine göre, takım kaptanı ve efsanevi forvet Cristiano Ronaldo beklendiği gibi kadroda yer aldı. Deneyimli golcünün takımda kalması, Portekiz için hem saha içinde hem de saha dışında büyük önem taşıyor.

Yeni yüzler ve sürpriz çağrılar

Teknik direktör kadroya dört yeni oyuncu dahil etti. Bunlar arasında kaleci Samuel Soares, ilk kez milli takıma çağrılarak en büyük sürpriz oldu. Ayrıca Nuno Tavares, Joao Palhinha ve Fabio Silva, 2026 Dünya Kupası elemelerinden sonra tekrar milli takıma döndü.

Jorge Jesus, basın toplantısında bu değişikliklerin nedenlerini açıkladı. Yeni gelenlerden üçüyle daha önce çalışma deneyimi olduğunu belirten Jesus, bunun takıma uyum sürecini hızlandıracağını ifade etti.

Samuel Soares — ilk kez milli takıma çağrılan kaleci

Nuno Tavares — kadroya geri dönen yetenekli savunmacı

Joao Palhinha — yaklaşık bir yıllık aradan sonra takıma dönen orta saha oyuncusu

Fabio Silva — hücum hattını güçlendirmek için çağrılan genç oyuncu

Gelecek ve bugünün uyumu

Teknik direktör, seçim sürecinde oyuncuların yerel ligdeki mevcut form durumlarına öncelik verildiğini belirtti. Jesus, çağrılan genç oyuncuların sadece bugünkü sonuçlar için değil, gelecekteki uluslararası turnuvalar için de bir temel oluşturacağını vurguladı.

Goal.com'un aktardığına göre Jorge Jesus, "Fabio hariç diğer üç oyuncuyla daha önce çalıştım" diyerek, oyuncuların 2030 turnuvalarında bile 30 yaşın altında olacağını hatırlattı ve onları hem bugünün hem de geleceğin oyuncuları olarak nitelendirdi.

Aynı zamanda kadroda bazı değişiklikler yaşandı. Jose Sa, Nelson Semedo, Samu Costa, Goncalo Guedes ve Matheus Nunes gibi isimler, taktiksel kararlar ve çeşitli nedenlerle bu kamp kadrosuna dahil edilmedi. Portekiz milli takımı, Uluslar Ligi'ne başarılı bir başlangıç yapmak için hazırlıklarını sürdürüyor.

Shu bilan birga, tarkibda baʼzi oʻzgarishlar ham yuz berdi. Xususan, Jose Sa, Nelson Semedo, Samu Costa, Goncalo Guedes va Matheus Nuneslar qator maqsablar va taktik qarorlarga koʻra mazkur yigʻindan chetda qoldirildi. Portugaliya terma jamoasi Millatlar ligasidagi yurishini muvaffaqiyatli boshlash uchun tayyorgarlikni jadal davom ettirmoqda.