Honor X9e Pro 11 000 mAh batarya ile tanıtılıyor

Honor markası, mobil pazarı sarsmaya aday yeni Honor X9e Pro akıllı telefonunu tanıtmaya hazırlanıyor. ixbt.com'a göre, bu cihazın en dikkat çekici özelliği, modern mobil pazar standartlarını kökten değiştirmesi beklenen devasa kapasiteli bataryasıdır. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Yeni cihazın resmi tanıtımının 24 Eylül tarihinde Malezya pazarında yapılması planlanıyor. Buna rağmen, cihazın temel teknik özellikleri şimdiden şirket ve yerel medya kuruluşları tarafından açıklandı.

Rekor düzeyde batarya ve şarj hızı

Bu akıllı telefonun en önemli özelliği, tam 11 000 mAh kapasiteli güç kaynağıdır. Bu değer, günümüz amiral gemisi modellerinde bile nadir görülen bir durum olup, kullanıcılara cihazı birkaç gün boyunca şarj etmeden kullanma imkanı tanıyor.

Belirtmek gerekir ki, bu kadar büyük bir bataryayı doldurmak da çok zaman almıyor. Üretici, cihaza 80 W hızlı şarj teknolojisini entegre ederek, büyük bataryanın kısa sürede kullanıma hazır hale gelmesini sağlıyor.

Ekran özellikleri ve dayanıklılık

Akıllı telefon sadece pil ömrüyle değil, aynı zamanda son derece parlak ekranıyla da öne çıkıyor. Sızdırılan bilgilere göre, cihazın ekranının tepe parlaklığı 10 000 nit seviyesine ulaşıyor, bu da doğrudan güneş ışığı altında bile mükemmel bir görünürlük sağlıyor.

Ayrıca Honor, cihazın fiziksel dayanıklılığına da özel önem vermiş. Reklam materyallerinde Honor X9e Pro'nun dış etkenlere ve testlere, özellikle de sıcak suya düşme gibi durumlara karşı yüksek direnç gösterdiği açıkça vurgulanıyor.

Kamera ve tasarım renkleri

Mobil fotoğrafçılık tutkunları için de cihazda uygun özellikler sunulmuş olup, gelişmiş bir ana kamera modülü ile donatılmıştır. Ana sensörün çözünürlüğü 100 megapikseli aşarak net ve kaliteli kareler çekmeyi garanti ediyor.

Müşterilere seçim özgürlüğü sunmak amacıyla Honor X9e Pro dört farklı çekici renk seçeneğiyle sunulacak. Bunlar şu tasarım varyantlarından oluşuyor: