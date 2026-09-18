Tecno Pova 8 Pro 5G akıllı telefonunun özel Lamborghini versiyonu tanıtıldı

Ixbt.com'a göre Tecno, Tonino Lamborghini iş birliğiyle geliştirilen yeni Tecno Pova 8 Pro 5G akıllı telefonunun özel bir versiyonunu resmen tanıttı. Cihaz, efsanevi spor otomobil tasarım unsurlarını mobil teknoloji dünyasıyla birleştirmesiyle dikkat çekiyor ve özgün stili takdir eden kullanıcılara hitap ediyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Akıllı telefonun dış görünümü, doğrudan ünlü otomobil markasının ruhunu yansıtan siyah ve kırmızı renk paletiyle tasarlandı. Cihazın arka panelinde kendine özgü merkezi bir Pulse Line çizgisi bulunuyor. Ayrıca çevresindeki Signature Shield deseni, Lamborghini markasının meşhur kalkan şeklinden esinlenilerek oluşturuldu.

Tasarım ve ileri teknolojilerin uyumu

Cihazın tasarım sürecinde tasarımcılar; otomobil gövde hatları, havalandırma panelleri, petek dokular ve egzoz sistemi unsurlarından aktif olarak yararlandılar. Arka kapak için Tecno mühendisleri karmaşık bir çok katmanlı yapı kullandılar. Bu kaplama teknolojisinin geliştirilmesinin birkaç ay sürdüğü belirtiliyor.

Çok katmanlı yapının ilk katmanı, parlaklığı ve yansıtma özelliklerini artırmak için özel bir işlemden geçirildi. İkinci katmanda ise özel iç ayna yapıları kullanıldı; bu sayede gizli kırmızı unsurlar, ışığın geliş açısı değiştiğinde belirgin bir şekilde ortaya çıkıyor.

Yazılım ve zengin kutu içeriği

Özel tasarım sadece dış görünüşle sınırlı kalmayıp arayüze de yansıdı. Tecno uzmanları; siyah-kırmızı palet, geometrik şekiller ve kalkan motiflerine sahip özel duvar kağıtlarını, simgeleri ve zil seslerini yaklaşık dört ay boyunca geliştirdiler.

Ayrıca Alive Matrix Display arayüzünde, akıllı telefonu açarken, kilidini açarken ve diğer işlemleri gerçekleştirirken Tonino Lamborghini markasının stilize edilmiş «L» harfi beliriyor. Cihazın kutu içeriğinde özel kaplamalı bir kablo, orijinal şarj cihazı ve karbon ile Kevlar elementlerini anımsatan TPU ve PC malzemeden üretilmiş bir koruyucu kılıf yer alıyor.