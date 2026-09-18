Olimpiyatta korkunç 3. tur: Özbekistan takımlarını zorlu rakipler bekliyor

Semerkant'ın ev sahipliğinde düzenlenen 46. Dünya Satranç Olimpiyatları'nda mücadele ateşi giderek yükseliyor! İlk iki turda puan kaybetmeyen liderler, artık gerçek devlerin karşılaşmasına ulaştı. Bugün oynanacak 3. turda hem erkekler hem de kadınlar kategorisinde Özbekistan'ın üç takımı da masaya oturacak.

Ancak kura, temsilcilerimize kolay olmayan rakipler çıkardı: Özellikle Almanya ve İspanya'ya karşı yapılacak maçların gerçek bir sinir harbine dönüşmesi bekleniyor. Peki, bugün hangi takımlarımız beyaz taşlarla, kimler siyahlarla oynayacak ve dünya devleri kimlere karşı sahaya çıkacak?

Erkekler mücadelesi: Özbekistan 1 Avusturya'ya karşı, ikinci takım ise Almanya'ya karşı!

Erkekler açık kategorisinin 3. turunda ev sahibi milli takımlarımızı ve diğer favorileri ilginç rakipler bekliyor:

Avusturya — Özbekistan 1: Ana milli takımımız bu turda siyah taşlarla Avusturya'ya karşı masaya oturacak;

Özbekistan 2 — Almanya: İkinci takımımız, Avrupalı güçlü rakip Almanya temsilcilerine karşı güç deneyecek;

Özbekistan 3 — Fas: Üçüncü genç takımımız beyaz taşlarla Afrika kıtasının tecrübeli temsilcisi Fas milli takımını test edecek.

Dünya devleri arasında ise Danimarka — ABD, Hindistan — İtalya, Çin — Bulgaristan ve merkez maçlardan biri olarak kabul edilen Kazakistan — Fransa karşılaşmaları taraftarların ilgi odağında olacak.

Kadınlar mücadelesi: Özbekistan Endonezya ile, ikinci takımımız İspanya sınavında

Kadınlar turnuvasında da mücadelenin şiddeti az değil. Kura, üç takımımız için de kendine has bir sınav hazırladı:

«Kadın takımlarımız turnuvanın belirleyici aşamalarına yaklaştıkça her puan altın değerinde olmaya başlıyor».

Özbekistan 1 — Endonezya: Ana kadın milli takımımız beyaz taşlarla Güneydoğu Asya'nın en zorlu takımlarından biri olan Endonezya'yı ağırlayacak;

İspanya — Özbekistan 2: İkinci kız takımımız için gerçek bir sınav: Avrupa'nın en ünlü takımlarından biri olan İspanya'ya karşı siyah taşlarla savaşacaklar;

Suudi Arabistan — Özbekistan 3: Üçüncü milli takımımız ise Suudi Arabistan ile güç deneyecek.

Kadınlar arasındaki diğer ilginç maçlar arasında Türkiye — Çin, Hindistan — Yunanistan, ABD — Küba ve İran — Fransa eşleşmeleri yer alıyor.

3. turun tüm ana eşleşmeleri (Tablo)

Maç kategorisi Beyaz taş sahipleri Siyah taş sahipleri Erkekler (1. takım) Avusturya Özbekistan Erkekler (2. takım) Özbekistan 2 Almanya Erkekler (3. takım) Özbekistan 3 Fas Kadınlar (1. takım) Özbekistan Endonezya Kadınlar (2. takım) İspanya Özbekistan 2 Kadınlar (3. takım) Suudi Arabistan Özbekistan 3

Bugünkü tur sonuçları, Olimpiyat genel tablosundaki liderleri daha da netleştirecek.

Sizce Özbekistan'ın ana ve ikinci takımları bugünkü zorlu maçları nasıl bir skorla tamamlar? Hangi satranç oyuncumuzdan bir sonraki şaheser hamleyi bekliyorsunuz?

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