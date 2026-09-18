Enzo Maresca genç yetenek Floyd Samba'nın ilk maçı hakkında konuştu

Manchester City teknik direktörü Enzo Maresca, İngiltere Lig Kupası'nda Norwich City'ye karşı alınan farklı galibiyetin ardından takımın genç yıldızı Floyd Samba'nın performansını övdü. Etihad Stadyumu'nda oynanan maçta 17 yaşındaki oyuncu, A takımdaki ilk maçında iki gol atarak takımının 5-0'lık galibiyetinde büyük rol oynadı. Goal.com'un haberine göre, bu parlak sonucun arkasında teknik direktörün uyguladığı beklenmedik taktiksel deneyin yattığı ortaya çıktı. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Maç boyunca akademiden bir başka oyuncu daha kendini gösterdi ve bir üst tura yükselen Manchester City kadrosunda dikkatleri üzerine çekti. Maç sonu basın toplantısına katılan Enzo Maresca, genç futbolcuyu merkez forvet pozisyonunda denemeye karar verdiğini belirtti. Teknik direktöre göre bu riskli hamle tamamen karşılığını verdi.

Taktiksel deney ve beklenmedik sonuç

Maresca, Floyd Samba'nın gençlik kariyeri boyunca neredeyse hiç saf bir dokuz numara veya merkez forvet pozisyonunda oynamadığını itiraf etti. Maçtan önce teknik direktör oyuncuya bu pozisyonda oynayıp oynamadığını sormuş ve futbolcu daha önce hiç bu rolde oynamadığını söylemişti. Buna rağmen teknik ekip, son üç-dört gün boyunca onu bu yönde hazırlamıştı.

İtalyan çalıştırıcı, oyuncunun sadece attığı iki golden değil, genel performansından da memnun olduğunu gizlemedi. Samba sahada kendine güvenen bir tavır sergiledi, doğru kararlar aldı, takım arkadaşlarına paslar verdi ve fiziksel olarak aktif bir oyun ortaya koydu. Ancak teknik direktör, futbolcunun henüz çok genç olduğunu hatırlatarak gelişimi için yavaş ve emin adımlarla ilerlemek gerektiğini ekledi.

Gelecekteki fırsatlar ve kadro uyumu

Manchester City teknik direktörü, takımın hücum hattındaki taktiksel esnekliğine de değindi. Her rakibin farklı bir yaklaşım gerektirdiğini vurgulayan uzman, mevcut kadrodaki diğer oyuncuların da merkezde veya sahte dokuz pozisyonunda kullanılabileceğini belirtti.

Maresca'ya göre takım, oyun planına bağlı olarak Phil Foden ve Ryan gibi oyuncuları sahte forvet olarak kullanabilir. Yine de Floyd Samba ilk maçında harika bir izlenim bıraktı ve teknik direktör ona gelecekte daha fazla şans verileceği konusunda umutlu konuştu.