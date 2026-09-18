Kylian Mbappe eleştirilere yanıt verdi

Real Madrid forveti Kylian Mbappe, oyun tarzına ve kişisel performansına yönelik eleştirilere yanıt verdi. AS gazetesine verdiği röportajda Fransa milli takım kaptanı, takım kupasız geçen bir sezonun ardından gelen suçlamalara açıkça cevap verdi. Futbolcunun bireysel istatistiklerinin yüksek olmasına rağmen takımıyla önemli kupalar kazanamaması, uzmanlar ve taraftarlar arasında hararetli tartışmalara yol açıyor. Bu haberi Goal.com aktarıyor.

Geçtiğimiz sezonda Kylian Mbappe; La Liga, Şampiyonlar Ligi ve 2026 Dünya Kupası'nda en golcü oyuncu unvanını kazandı. Ancak takvim yılı içerisinde katıldığı turnuvalarda Real Madrid ve milli takımıyla ciddi bir kupa kazanamadı. Bu sonuçlar ışığında bazı eleştirmenler, onun performansının sadece kişisel istatistiklere hizmet ettiğini ve takım arkadaşlarını daha iyi bir seviyeye taşıyamadığını iddia ediyor.

Eleştirilere yanıt ve profesyonel yaklaşım

Fransız forvet, kendisine yönelik söylenenleri sakinlikle karşıladığını ve herkesin kendi fikrine sahip olma hakkı olduğunu belirtti. Sözlerine göre, yıllar içinde edindiği tecrübe, futbol dünyasında farklı görüşlerin olabileceğini anlamasını sağladı. Ayrıca futbol sahasında kazanmanın tek bir yolu olmadığını, milyonlarca farklı yöntem bulunduğunu kaydetti.

Kylian Mbappe, yapıcı analizler ile sadece kamuoyunun dikkatini çekmek veya zarar vermek amacıyla konuşan eleştirmenler arasında bir fark olduğunu özellikle vurguladı. Sadece futbolu anlayıp oyuna kendine has bir yaklaşımla bakan uzmanların fikirlerini dinlemeye her zaman hazır olduğunu ifade etti.