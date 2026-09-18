iPhone 18 Pro ekranında yeni gizli sensör ortaya çıktı

Apple'ın yeni amiral gemisi iPhone 18 Pro akıllı telefonlarında teknolojik bir yenilik hayata geçirildi, ancak bazı detayları tanıtım töreninde açıklanmamıştı. ixbt.com'un haberine göre, yeni cihazın ekranının üst kısmında, doğrudan ekranın altına yerleştirilmiş bir kızılötesi aydınlatma sensörü bulunuyor ve bu sensör kullanıcıların dikkatini çekmeyecek şekilde gizlenmiş durumda. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Digital Chat Station kaynaklarının bildirdiğine göre, bu yeni sensörü fark etmek, iPhone Duo modellerindeki ekran altı kameraya kıyasla çok daha zor. Apple mühendisleri, ön kamera ve sensörlerin görünürlüğünü kademeli olarak azaltmak için çalışmalarını sürdürüyor. Şirketin temel amacı, gelecekte akıllı telefonun tüm ön panelini hiçbir delik veya çentik olmadan tamamen tek parça bir ekrana dönüştürmektir.

Yeni teknolojinin önemi

Bu yaklaşım, iPhone'un ön kısmındaki tüm görünür unsurları kademeli olarak tamamen ortadan kaldırmayı mümkün kılıyor. Ekran altı teknolojilerin gelişmesi, sadece estetik görünümü iyileştirmekle kalmıyor, aynı zamanda içeriği tam ekran modunda izlerken yeni kolaylıklar sunuyor. Yine de bu tür karmaşık çözümleri seri üretime geçirmek, yüksek hassasiyetli bir mühendislik yaklaşımı gerektiriyor.

Hatırlatmak gerekirse, iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max modellerinin resmi satışları, dünyanın ilk dalga ülkelerinde tam olarak bugün, 18 Eylül itibarıyla resmen başladı. Yeni nesil cihazlara olan yoğun ilgi küresel pazarda ciddi bir talep yaratıyor ve teknoloji meraklıları bu cihazlara sahip olmak için çabalıyor.

Bununla birlikte, bazı bölgelerdeki kullanıcılar için yeni özellikler kapsamında kısıtlamalar da mevcut. Özellikle kaynakta belirtildiğine göre, Rusya'daki alıcılar iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max cihazlarını kullanırken en az 18 hizmet ve özelliğin çalışmaması veya kısıtlı olması durumuyla karşı karşıya kalacaklar.

Pazardaki ilk süreçler de kendine has ilginç durumlarla yaşanıyor. Örneğin, resmi satışlar başlamadan önce bile iPhone 18 Pro Max modellerinin Moskova'daki «Gorbushka» alışveriş merkezinde satışa sunulduğu ve fiyatlarının 900.000 rubleye kadar ulaştığı kaydedildi. Bu durum, her yıl yeni Apple cihazlarının çıkışında ortaya çıkan geleneksel talep ve spekülatif fiyat politikasının bir başka tezahürü oldu.