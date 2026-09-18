Xiaomi, iBrain sistemi ile otonom akıllı fabrika operasyonunu sergiledi

·7·Teknoloji
Xiaomi, iBrain sistemi ile otonom akıllı fabrika operasyonunu sergiledi

Çinli teknoloji devi Xiaomi, Changping'deki yeni nesil tesisinde üretim süreçlerini otomatikleştirmeye odaklanan iBrain akıllı sisteminin işleyişini kamuoyuna sundu. ixbt.com'un haberine göre, bu yenilikçi platform; sensörleri, aktüatörleri ve karar verme mekanizmalarını tek bir dijital ortamda birleştirerek üretim hattının kapasitesini tamamen yeni bir seviyeye taşıyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Günümüzde modern akıllı telefonların montaj süreci, son derece yüksek hassasiyet gerektiren yüzlerce karmaşık işlemi içermektedir. Özellikle cihazın arka panelinin, yani batarya kapağının gövdeye monte edilmesi aşaması, özel bir dikkat ve teknolojik mükemmellik gerektirir. Bu kritik operasyonda, kapak ile gövdenin yan kenarları arasındaki boşluğun her iki tarafta da 0,05 milimetreyi — yani bir insan saçı kalınlığını — aşmaması şarttır.

iBrain sisteminin verimliliği

Kurucu Lei Jun'un ifadelerine göre, daha önce mühendisler bu son derece hassas teknolojik parametreleri manuel olarak ayarlamak için yaklaşık dört saat harcamak zorundaydı. Yeni uygulamaya konulan iBrain platformu ise tüm süreci derinlemesine analiz ederek otomatik olarak en uygun değerleri öneriyor ve sonuç olarak bu ayarlama işlemi sadece iki dakikaya kadar kısaldı.

Ayrıca, üretim hattında meydana gelen arızaların tespiti ve giderilmesi için geçen süre de ciddi oranda azaldı. Eskiden bu işlem iki saate kadar sürerken, günümüzde modern akıllı çözümler sayesinde sorunu çözmek için sadece üç dakika yeterli oluyor.

Kendi kendine öğrenen üretim ortamı

Sürekli iyileştirme sürecinin temeli, Xiaomi'nin özel endüstriyel platformuna dayanmaktadır. Sistem, önceki ayarlama çalışmalarının ve giderilen arızaların sonuçlarını düzenli olarak toplamaktadır. Her üretim epizodu, gelecekteki kararlar için yeni bir veri kümesine dönüşmektedir.

Uygulamada bu, fabrikanın işleyiş sürecinde kesintisiz öğrenmesini ve her geçen gün daha akıllı hale gelmesini sağlamaktadır. Üretim hızının birkaç kat artması ve sorunların dakikalar içinde çözülmesi, geleceğin teknolojik fabrikalarının nasıl tamamen otonom bir şekilde çalışacağını açıkça göstermektedir.

XiaomiiBrainChangpingAkıllı TelefonTeknoloji
Paylaş:
Telegram kanalıGoogle'da takip et
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

Yorumlar 0

İlgili haberler

2025 yılı sonuna kadar bilimsel makalelerin yüzde 89'unda yapay zeka izleri var2025 yılı sonuna kadar bilimsel makalelerin yüzde 89'unda yapay zeka izleri varBugün, 18:23Xiaomi 20 kişilik bulaşık kapasiteli yeni bulaşık makinesini tanıttıXiaomi 20 kişilik bulaşık kapasiteli yeni bulaşık makinesini tanıttıBugün, 17:54Oppo yeni ColorOS 17 işletim sistemini tanıttıOppo yeni ColorOS 17 işletim sistemini tanıttıBugün, 17:26Honor X9e Pro 11 000 mAh batarya ile tanıtılıyorHonor X9e Pro 11 000 mAh batarya ile tanıtılıyorBugün, 16:23iPhone 18 Pro ekranında yeni gizli sensör ortaya çıktıiPhone 18 Pro ekranında yeni gizli sensör ortaya çıktıBugün, 15:55Google Pixel akıllı telefonlarındaki tehlikeli sıfır tıklama açığı kapatıldıGoogle Pixel akıllı telefonlarındaki tehlikeli sıfır tıklama açığı kapatıldıBugün, 15:27
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Teknoloji haberler

Bir ay boyunca yıkanması gerekmeyen tişört: İçeriğinde altın var (video)
Bir ay boyunca yıkanması gerekmeyen tişört: İçeriğinde altın var (video)
Pekin'de yapay deriye sahip yeni biyonik robot tanıtıldı
Pekin'de yapay deriye sahip yeni biyonik robot tanıtıldı
Çin balık görünümlü robot geliştirdi: Sualtında yeni bir dönem başlayabilir (video)
Çin balık görünümlü robot geliştirdi: Sualtında yeni bir dönem başlayabilir (video)
iPhone ödemesi aile faciasına yol açtı (video)
iPhone ödemesi aile faciasına yol açtı (video)
Antarktika'da bulunan meteorit Güneş sistemi hakkındaki algıları değiştirdi
Antarktika'da bulunan meteorit Güneş sistemi hakkındaki algıları değiştirdi
Samsung Galaxy S27 amiral gemilerinin şarj gücü belli oldu
Samsung Galaxy S27 amiral gemilerinin şarj gücü belli oldu
Özbekistan ilk "kamikaze" İHA'sını tanıttı: Askeri fuarda büyük yankı
Özbekistan ilk "kamikaze" İHA'sını tanıttı: Askeri fuarda büyük yankı
Hint Okyanusu’ndan çıkarılan Starship gemisinin yeni fotoğrafları yayımlandı
Hint Okyanusu’ndan çıkarılan Starship gemisinin yeni fotoğrafları yayımlandı