Xiaomi, iBrain sistemi ile otonom akıllı fabrika operasyonunu sergiledi

Çinli teknoloji devi Xiaomi, Changping'deki yeni nesil tesisinde üretim süreçlerini otomatikleştirmeye odaklanan iBrain akıllı sisteminin işleyişini kamuoyuna sundu. ixbt.com'un haberine göre, bu yenilikçi platform; sensörleri, aktüatörleri ve karar verme mekanizmalarını tek bir dijital ortamda birleştirerek üretim hattının kapasitesini tamamen yeni bir seviyeye taşıyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Günümüzde modern akıllı telefonların montaj süreci, son derece yüksek hassasiyet gerektiren yüzlerce karmaşık işlemi içermektedir. Özellikle cihazın arka panelinin, yani batarya kapağının gövdeye monte edilmesi aşaması, özel bir dikkat ve teknolojik mükemmellik gerektirir. Bu kritik operasyonda, kapak ile gövdenin yan kenarları arasındaki boşluğun her iki tarafta da 0,05 milimetreyi — yani bir insan saçı kalınlığını — aşmaması şarttır.

iBrain sisteminin verimliliği

Kurucu Lei Jun'un ifadelerine göre, daha önce mühendisler bu son derece hassas teknolojik parametreleri manuel olarak ayarlamak için yaklaşık dört saat harcamak zorundaydı. Yeni uygulamaya konulan iBrain platformu ise tüm süreci derinlemesine analiz ederek otomatik olarak en uygun değerleri öneriyor ve sonuç olarak bu ayarlama işlemi sadece iki dakikaya kadar kısaldı.

Ayrıca, üretim hattında meydana gelen arızaların tespiti ve giderilmesi için geçen süre de ciddi oranda azaldı. Eskiden bu işlem iki saate kadar sürerken, günümüzde modern akıllı çözümler sayesinde sorunu çözmek için sadece üç dakika yeterli oluyor.

Kendi kendine öğrenen üretim ortamı

Sürekli iyileştirme sürecinin temeli, Xiaomi'nin özel endüstriyel platformuna dayanmaktadır. Sistem, önceki ayarlama çalışmalarının ve giderilen arızaların sonuçlarını düzenli olarak toplamaktadır. Her üretim epizodu, gelecekteki kararlar için yeni bir veri kümesine dönüşmektedir.

Uygulamada bu, fabrikanın işleyiş sürecinde kesintisiz öğrenmesini ve her geçen gün daha akıllı hale gelmesini sağlamaktadır. Üretim hızının birkaç kat artması ve sorunların dakikalar içinde çözülmesi, geleceğin teknolojik fabrikalarının nasıl tamamen otonom bir şekilde çalışacağını açıkça göstermektedir.