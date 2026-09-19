112 yaşındaki adamın uzun yaşam sırrı ortaya çıktı

Avrupa'nın en yaşlı erkeği Vitantonio Lovallo, 112 yıl 171 gün yaşadıktan sonra hayatını kaybetti. "Ziton" lakabıyla tanınan Lovallo, 15 Eylül'de İtalya'nın Avigliano şehrinde vefat etti.

Resmi kayıtlara göre, 28 Mart 1914'te Avigliano yakınlarındaki Sarnelli köyünde doğdu. Lovallo, 16 yaşından itibaren çobanlık yaptı.

Gelecekteki eşiyle de köyde tanıştı. Kadın, plörezi hastalığından sonra iyileşmek için Sarnelli'ye gelmişti. Çift 1936'da evlendi ve dört çocuk sahibi oldu: 1938'de Lucia, 1940'ta Vincenzo, 1946'da Maria ve 1952'de bir oğulları daha dünyaya geldi.

Ancak Vincenzo, doğumundan birkaç ay sonra menenjitten hayatını kaybetti. Lovallo'nun eşi ise 2015 yılında 98 yaşında lösemiden vefat etti.

İkinci Dünya Savaşı sırasında Lovallo cepheye gönderildi ve 1943'te Yunanistan'da Alman birlikleri tarafından esir alındı.

Önce Rodos adasında tutuldu, ardından Almanya'ya götürüldü. Orada Stalag VIII C kampında tutuldu ve Mayıs 1945'te Sovyet birlikleri tarafından serbest bırakıldı. Esaret sırasında demiryolu inşaatı gibi ağır işlerde çalışmaya zorlandı.

Vatanına döndükten sonra Lovallo katır sürücüsü olarak çalıştı ve onlarca yıl boyunca toprakla uğraştı.

Michele Cicora 31 Mart 2024'te vefat edince, Lovallo İtalya'daki en yaşlı yaşayan erkek oldu. Ayrıca Basilicata bölgesinden 110 yaşına ulaşan ilk erkekti.

Rumen Ilie Ciocan 27 Mayıs 2026'da vefat edince, Lovallo Avrupa'daki en yaşlı yaşayan erkek unvanını kazandı.

103 yaşında uzun yaşamın sırrını açıkladı

Lovallo, 103 yaşında uzun yaşamın temel nedeni olarak sağlıklı ve huzurlu bir yaşam tarzını gösterdi.

İlginçtir ki, bu yaşta bile çapa ve bağ makasıyla çalışabiliyordu. Lovallo 106 yaşına kadar köyde yaşadı ve çalışmaya devam etti. Koyun güttü, bağlara ve tarlalara baktı. Daha sonra ise sadece tavşan ve tavuk bakımıyla ilgilendi.

Hiç ehliyet almadı ve bisiklet sürmeye ilgi duymadı. Köy içinde ulaşımını çoğunlukla katır yardımıyla sağladı.

Aile üyeleri, beslenme düzeninin büyük ölçüde Akdeniz tarzına yakın olduğunu belirttiler. Diyetinde baklagiller, yerel olarak yetiştirilmiş meyve ve sebzeler ağırlıktaydı.

100 yaşını geçtikten sonra bile yemekle birlikte kendi yaptığı bir kadeh şarabı içmeye devam etti. Yıllar boyunca temel ilacı, her gün aldığı aspirin ve birkaç takviyeden ibaretti.

Lovallo yaşlılık döneminde de bağımsızlığını korudu. Söylentilere göre 109 yaşına kadar tıraşını bile kendisi yapıyordu.

Torunu Sara Lovallo, İtalyan medyasına dedesinin hayata bakış açısı hakkında konuştu.

“Dedem toprağını severdi ve hayatı her zaman takdir ederdi” dedi.

Lovallo, savaş yıllarındaki esaret döneminde de günlük tuttu. Yazılarından birinde, o günleri çok zor geçirdiğini ancak sonrasında yaşamayı seçtiğini kaydetti.

Lovallo'nun cenaze töreni 17 Eylül'de Sarnelli'de yapıldı ve ardından Lagopesole'de defnedildi.

Vefatının ardından 111 yaşındaki Portekizli Joaquim Varela, Avrupa kıtasındaki en yaşlı bilinen yaşayan erkek oldu.