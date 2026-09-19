Anthropic, yapay zeka tabanlı bir biyoloji laboratuvarı açtı

·3·Teknoloji
Anthropic, yapay zeka tabanlı bir biyoloji laboratuvarı açtı

Yapay zeka alanındaki önde gelen şirketlerden biri olan Anthropic, fiziksel biyolojik deneyler yürütmek üzere tasarlanmış özel bir laboratuvara sahip olduğunu doğruladı. Bu adımın, yapay zeka yeteneklerini dijital dünyanın ötesine taşıyarak gerçek hayattaki tıbbi ve biyolojik sorunları çözmeye yönelik önemli bir aşama olması bekleniyor. Bu bilgi Techcrunch.com tarafından aktarılıyor.

Reuters'a verdiği röportajda Anthropic'in yaşam bilimleri bölümü başkanı Erik Kauderer-Abrams, biyoloji alanındaki araştırmalar için nihai testlerin hala gerçek laboratuvar koşullarında yapılması gerektiğini vurguladı. Ona göre şirket, bu yönde pratik çalışmalara başladı ve laboratuvar, standart biyoteknoloji merkezleri gibi faaliyet gösteriyor.

Araştırmalar ve iş birliği alanları

ixbt.com'a göre Anthropic, bu alandaki yeteneklerini genişletmek amacıyla bu yılın nisan ayında gizli modda çalışan biyoteknoloji girişimi Coefficient Bio'yu satın almıştı. Laboratuvar şu anda iç araştırmaların yanı sıra dış ortaklarla da yakından çalışıyor. Ancak şirket, laboratuvarın şu anda tam olarak hangi projeler üzerinde çalıştığını açıklamıyor.

Özellikle bu laboratuvar henüz ilaç keşfi (drug discovery) alanında uzmanlaşmış değil. Anthropic, ilaç endüstrisiyle rekabet ediyormuş izlenimi vermekten kaçınmaya çalışıyor çünkü bu sektörde şirketin birçok büyük müşterisi ve ortağı bulunuyor. Örneğin, yakın zamanda Novo Nordisk ile ortak ilaç araştırması konusunda bir anlaşma imzalandığı duyurulmuştu.

Güvenlik ve eleştiri sarmalı

Bununla birlikte Anthropic, müşterilerinin ürünleriyle rekabet edebilecek ürünler sunduğu için daha önce de eleştirilere maruz kalmıştı. Bu nedenle şirket, bu hafta Life Sciences Verification Program'ı başlattı. Bu program, nitelikli biyolojik araştırmacılara şirketin en güçlü modellerini kullanma imkanı sunuyor.

Ancak teknoloji dünyasında güvenlik sorunları hala güncelliğini koruyor. Yakın zamanda Anthropic araştırmacısı Jacky Jacobson'ın istifası kamuoyunda hararetli tartışmalara yol açtı. Jacobson, yapay zekayı geliştirenlerin, teknolojinin on yılın sonuna kadar tüm insanlığı yok edebileceğine inandıkları konusunda uyarıda bulunmuştu.

Sektördeki çelişkili görüşler

Şirketin kendi güvenlik bölümü başkanı bile, yapay zekanın önümüzdeki on yıl içinde insanlığa zarar verme olasılığını yüzde 10'un üzerinde değerlendirdi. Bu bağlamda Anthropic CEO'su Dario Amodei, geçtiğimiz hafta sonu tüm sektör temsilcilerini çalışmaları biraz yavaşlatmaya ve öz düzenlemeye çağırdı. Amodei, biyoterörizmi yapay zekanın en büyük risklerinden biri olarak nitelendiriyor.

Böylesine ciddi uyarıların ortasında şirketin San Francisco'da bir biyoloji laboratuvarı açması teknoloji dünyasında gözden kaçmadı. Ünlü yatırımcı ve yazılım girişimi kurucusu Chamath Palihapitiya, X (eski adıyla Twitter) sosyal ağında bu durumu kinayeli bir şekilde yorumlayarak, bu tür girişimlerin endişe verici bir hal aldığına işaret etti.

AnthropicYapay ZekaBiyolojiTeknolojiBilim
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

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