Honor, yapay zeka için ultra kompakt Tiangong AXB35 iş istasyonunu tanıttı

·4·Teknoloji
Honor, yapay zeka için ultra kompakt Tiangong AXB35 iş istasyonunu tanıttı

Kompakt cihazlar pazarı, tamamen yeni bir güç seviyesine sahip bir iş istasyonu ile zenginleşti. Honor, yapay zeka sistemlerini doğrudan yerel cihaz üzerinde geliştirmek ve çalıştırmak için tasarlanan Tiangong AXB35 adlı yeni kompakt bilgisayar ailesini resmen duyurdu. ixbt.com'un haberine göre, bu serideki en gelişmiş model, sadece 2 litrelik kasa hacmiyle son derece yüksek bir hesaplama gücü sergiliyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Yeni serinin en güçlü temsilcisi olan AXB35 Ultra modeli, gelişmiş NVIDIA RTX Spark platformuna dayanıyor ve 128 GB birleşik bellek ile donatılmış durumda. Üretici, bu sistemin FP4 hesaplamalarında 1 peta'ya kadar performans sağlayabildiğini belirtiyor. Bu yüksek değerler, yapay zeka ve sinir ağları ile çalışan uzmanlar için önemli bir adım olup iş akışını önemli ölçüde hızlandırıyor.

Küçük bir kasaya gizlenmiş devasa yetenekler

Tanıtılan cihazın boyutları 203 x 70 x 192 milimetre olup ağırlığı yaklaşık 1,5 kilogramdır. Ultra küçük boyutuna rağmen iş istasyonu, bulut hizmetlerine zorunlu bağımlılık olmadan, büyük dil modellerini doğrudan kişisel bilgisayarın kendisinde çalıştırmak üzere tasarlanmıştır.

NVIDIA RTX Spark platformu, modern Blackwell RTX grafik mimarisi ve Grace işlemci teknolojilerini içerir. Donanım yapılandırması 6144 adede kadar CUDA çekirdeği, 20 çekirdekli Arm işlemci ve 128 GB LPDDR5X sınıfı birleşik bellek içerir. Honor'un verilerine göre bu sistem, 300 milyar parametreye kadar olan modelleri başarıyla çalıştırabilmektedir.

Teknik özellikler ve arayüzler

Bu tür büyük sinir ağlarıyla pratikte çalışma imkanının; kuantizasyon seviyesi, bağlam boyutu, kullanılan yazılım ve aynı anda gerçekleştirilen görev sayısına doğrudan bağlı olduğunu belirtmek gerekir. Bilgisayar 2 TB kapasiteli SSD depolama ile donatılmış olup, SSD için ayrılmış M.2 yuvalarının toplam sayısı üçtür. Cihaz 55, 85 ve 132 Watt'lık birkaç güç tüketim modunu desteklerken, güç beslemesi 240 Watt'lık harici bir adaptör aracılığıyla sağlanmaktadır.

Kompakt cihaz, zengin arayüz seçenekleriyle de öne çıkıyor. Yetenekleri arasında şunlar yer alıyor:

  • İki adet 10GbE Ethernet portu
  • Modern Wi-Fi 7 kablosuz ağ desteği
  • İki adet USB4 ve dört adet USB-A portu
  • Monitör bağlantısı için HDMI 2.1 ve DisplayPort 1.4

Genişletilmiş ürün serisi

Ultra versiyonuna ek olarak, bu seriye iki modelin daha dahil edildiği belirtiliyor. AXB35 Standard modeli, Intel Core Ultra X7 358H platformu üzerine kurulmuş olup 64 GB RAM ve 512 GB SSD ile donatılmıştır; yapay zeka performansı 180 TOPS'a ulaşmaktadır. AXB35 Pro versiyonu ise AMD Ryzen AI Max+ 395 platformu, 128 GB bellek ve 1 TB SSD disk ile 126 TOPS'a kadar performans sergilemektedir.

Tüm modeller Windows 11 ve Ubuntu işletim sistemlerini desteklemektedir. Bu durum, onları sadece kurumsal kullanıcılar için değil, aynı zamanda yapay zeka modellerini yerel ortamda test etmek ve çalıştırmak için tam teşekküllü bir Linux ortamına ihtiyaç duyan geliştiriciler için de cazip bir seçenek haline getirmektedir. Honor Tiangong AXB35 iş istasyonlarının fiyatı ve satış tarihi henüz açıklanmadı.

HonorNvidiaYapay Zekaİş İstasyonuTeknoloji
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

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