Hindistan'da sokak sanatçıları sıra dışı gösteriler sergiliyor (video)

Hindistan'da sokak sanatçıları, izleyicilerin dikkatini çekmek için fiziksel güç ve dayanıklılığa dayalı çeşitli sıra dışı performanslar sergiliyor.

Böyle bir gösteride iki sanatçı yer alarak karmaşık akrobatik hareketler gerçekleştiriyor. Videoda, sanatçılardan birinin belirli bir ağırlıktaki nesneyi yukarı kaldırıp partnerinin göğsünün üzerine bıraktığı görülüyor.

Bu tür performanslar sokak gösterilerinin özgün biçimlerinden biri olup, sanatçılar izleyicilerden gelen bağışlarla geçimlerini sağlıyor. Hindistan'daki sokak sanatçıları, müzikal performanslardan akrobatik gösterilere kadar çeşitli eğlence programları sunmaktadır.