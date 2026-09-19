Bunyodkor sahasında Buxoro'yu mağlup etti: Kulüp tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor

·3·Spor
Bunyodkor sahasında Buxoro'yu mağlup etti: Kulüp tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor

Özbekistan Süper Ligi'nin 22. haftası kapsamında başkent Taşkent'te, puan tablosunun alt sıralarından kurtulmaya çalışan Bunyodkor ile ilk dört sırayı hedefleyen Buxoro takımları arasında kıran kırana bir mücadele yaşandı. Ivan Bošković yönetimindeki "kırlangıçlar", karşılaşmaya oldukça aktif başlayarak henüz 8. dakikada Şahzodjon Ne'matjonov'un hızlı golüyle öne geçtiler.

Konuk ekip pes etmeyerek 34. dakikada Temur Mamasidiqov'un isabetli vuruşuyla dengeyi sağlasa da, ilk yarının uzatma dakikası olan 45+1'de Abdulhamid Ikromov, Taşkent ekibinin ikinci ve galibiyeti getiren golünü kaydetti (2:1). İkinci yarıda kaleler gole kapandı ve başkent ekibi altın değerinde üç puanın sahibi oldu. Bu önemli başarının ardından puanını 22'ye çıkaran Bunyodkor, puan tablosunda 13. sıraya yükselerek ligde kalma mücadelesinde derin bir nefes aldı; 34 puana sahip Buxoro ise 5. sırada kalarak ilk üç sıraya yaklaşma fırsatını kaçırdı.

Peki, Ivan Bošković'in öğrencileri güçlü rakibin baskısına nasıl dayandı, 22. haftadaki bu galibiyet Bunyodkor'un gelecekteki kaderini nasıl etkileyecek ve Buxoro neden deplasmanda beklenen sonucu alamadı?

«8. dakikadaki hızlı gol ve 45+1'deki vuruş»: Taşkent'teki maçın kroniği

22. haftanın başkentte geçen heyecanlı mücadelesinin detayları:

  • Şahzodjon Ne'matjonov'dan hızlı başlangıç (8'): Ev sahibinin genç golcüsü, maçın başında rakip savunmanın hatasını iyi değerlendirerek skoru açtı (1:0);

  • Buxoro'nun cevabı (34'): Dengeyi sağlamak için yüklenen konuk ekip, Temur Mamasidiqov'un ustalığı sayesinde skoru eşitledi (1:1);

  • Devre sonundaki soğukkanlılık (45+1'): İlk yarının hakem tarafından eklenen süresinde Abdulhamid Ikromov, Bunyodkor'u tekrar öne geçirdi (2:1);

  • İkinci yarıdaki disiplin: İkinci yarıda Taşkent ekibi savunmada düzenli oynayarak skoru korudu ve çok önemli bir galibiyeti garantiledi;

  • Tablodaki değişim: Bunyodkor 22 puanla 13. sıraya yükseldi, Buxoro 34 puanla 5. sırada kaldı.

Süper Lig 22. hafta: Maç raporu ve ilk 11'ler

Taşkent'te oynanan karşılaşmanın tam resmi protokolü:

Müsabaka / Aşama

Maç sonucu

Gol atanlar

Takım puanları

Süper Lig, 22. hafta

Bunyodkor 2 : 1 Buxoro

Ne'matjonov 8', Ikromov 45+1' — Mamasidiqov 34'

Bunyodkor — 22 puan (13. sıra) / Buxoro — 34 puan (5. sıra)

  • Bunyodkor kadrosu: Abdumavlon Abdujalilov, Sardor Rahmonov, Amir To‘raqulov, Muhammadjon Hakimov, Shahzodjon Ne’matjonov (Sardor Abdunabiyev, 80), Narimonjon Ahmadjonov, Nosirjon Abdusalomov, Islom Anvarov, Abdulhamid Ikromov, Shamsiddin Tursunmahammadov, Mirkamol Annamatov (Eldor Naimov, 80);

  • Buxoro kadrosu: Azizxon Isaqov, Xurshidbek Muxtorov, Anvarjon Jo‘rayev (Ozodbek Rajabov, 13), Temur Mamasidiqov (Asilbek Qayumov, 71), Quvondiq Ro‘ziyev (Nika Kacharava, 71), Asadbek Jo‘raboyev, Sherzod Esanov, Muhammad Yo‘ldoshev, Boyan Mladovich, Kirill Todorov, Vladimir Rodich;

  • Zorunlu değişiklik: Buxoro'da Anvarjon Jo‘rayev 13. dakikada oyundan çıkmak zorunda kaldı.

Taktik analiz: Uzmanlar Bunyodkor'un galibiyeti hakkında

Yerel futbol uzmanlarının karşılaşmaya dair temel sonuçları:

  • Ivan Bošković'in doğru seçilmiş planı: Ev sahibi ekip, güçlü rakibine karşı topla oynamaktan ziyade hızlı kontra ataklar ve duran toplardaki isabetli hamlelerle üstünlük sağladı;

  • Gençlerin hırsı: Shahzodjon Ne'matjonov ve Abdulhamid Ikromov'un kritik anlarda sorumluluk alması Bunyodkor'a ekstra güç kattı;

  • Buxoro'nun zayıf direnci: Konuk ekip kadro olarak güçlü görünse de orta sahada yaratıcılık eksikti ve Nika Kacharava gibi tecrübeli oyuncuların yedekten girmesi de oyuna köklü bir değişiklik getiremedi;

  • Ligde kalma mücadelesi: Taşkent kulübü için bu üç puan psikolojik açıdan çok büyük önem taşıyor ve sezon sonundaki final maçlarına güvenle yaklaşılmasına zemin hazırlıyor.

Bunyodkor'un kendi sahasında sergilediği iradeli oyun, kulübün Süper Lig'de layık olduğu yerde kalabileceğini bir kez daha kanıtladı.

Sizce Bunyodkor bu galibiyet serisini koruyarak sezon sonuna kadar tehlikeli bölgeden tamamen çıkabilecek mi? Buxoro'nun bu deplasman mağlubiyeti takımın ilk üç mücadelesini nasıl etkileyecek? Analitik görüşlerinizi yorumlarda paylaşın ve Süper Lig'in bu heyecanlı mücadelesinin özetini tüm Özbek futbolseverler ve arkadaşlarınızla paylaşın!

BunyodkorBuxoroTaşkentIvan BoškovićSüper Lig
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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