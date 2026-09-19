Grönland hakkındaki yalanlar ortaya çıktı: Trump ve Danimarka arasındaki anlaşmanın sırları deşifre oldu

ABD Başkanı Donald Trump'ın Arktik'in merkezindeki stratejik ada olan Grönland çevresinde ulaştığı 'tarihi' güvenlik anlaşmasına ilişkin açıklamaları, uluslararası ölçekte büyük bir siyasi kriz ve tartışmalara yol açtı. Trump, açıklamalarında ABD'nin Danimarka ve Grönland yönetimiyle yapılan yeni anlaşma sayesinde ada güvenliği üzerinde 'daimi ve tam kontrol' sağladığını duyurmuştu. Ancak saygın The New York Times gazetesi, müzakerelere yakın kaynaklara ve askeri yetkililere dayanarak sansasyonel bir araştırma yayımladı: Amerikan lideri, yeni belgenin sağladığı yetkilerin kapsamını fazlasıyla abartmıştı.

Gerçekte ise ABD ordusu ada üzerinde kendi kontrolünü kurmuyor, aksine Danimarka ve Grönland savunma güçleriyle eşit haklara sahip bir ortaklık içinde hareket ediyor. En önemlisi, Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, anlaşmanın Krallığın tam egemenliğini ve toprak bütünlüğünü koşulsuz tanıdığını özellikle vurguladı; bu da Trump'ın Grönland'a tamamen sahip olma yönündeki uzun yıllara dayanan hırslarının gerçekleşmediğini gösteriyor.

Peki, Beyaz Saray lideri neden pratikte var olmayan bir 'mutlak hakimiyet' hakkında böbürlendi, 1951 tarihli eski anlaşma yenisinden neyle ayrılıyor ve Arktik'teki gerçek mücadele kimin lehine sonuçlandı?

'Tam kontrol mü yoksa basit bir ortaklık mı?': Tarafların açıklamalarındaki açık çelişki

The New York Times tarafından ifşa edilen müzakere detayları ve resmi açıklamalar:

Trump'ın sansasyonel iddiası: ABD lideri, bu anlaşma aracılığıyla Washington'ın Grönland'da 'güvenlik ve diğer tüm ihtiyaçlar üzerinde daimi kontrol' sağladığını duyurdu;

Kopenhag'ın kesin cevabı: Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, yeni anlaşmanın Danimarka Krallığı'nın egemenliğini ve toprak dokunulmazlığını tam olarak koruduğunu ve onayladığını belirtti;

Askerlerin itirafı: Pentagon sözcüsü, anlaşma kapsamında ABD güçlerinin yerel yapılar üzerinde bir yönetim kurmayacağını, aksine Danimarka ve ada yetkilileriyle ortak olarak çalışacağını açıkladı;

Psikolojik mağlubiyet: Yıl başında Trump, adaya sahip olmanın kendisi için 'psikolojik açıdan önemli' olduğunu ve daha azına razı olmayacağını söylemiş olsa da, pratikte sadece bir ortaklık anlaşmasıyla yetinmek zorunda kaldı.

'Rakipler için kapalı bölge ve 1951 tarihli üsler': Yeni anlaşma aslında ne sağlıyor?

Beyaz Saray yönetimi ve Arktik güvenliği hakkındaki gerçekler:

Çin ve Rusya'ya karşı kalkan: Anlaşmanın ana kazanımı, ABD'nin yazılı onayı olmadan hiçbir rakip devletin Grönland'da askeri üs kuramayacak, birlik yerleştiremeyecek ve önemli altyapılara yatırım yapamayacak olmasıdır;

NATO bölgesinin doğal koruması: Askeri uzmanlar, Grönland'ın zaten bir NATO bölgesi olması nedeniyle, ittifaka dahil olmayan herhangi bir yabancı devletin orada üs kurma ihtimalinin zaten neredeyse sıfır olduğunu belirtiyor;

1951 tarihli süresiz hak: ABD ile Danimarka arasında 1951'de imzalanan önceki anlaşma zaten süresiz olup, Washington'a adada geniş çaplı askeri tesisler ve radarları sınırsız tutma imkanı veriyordu;

Askeri varlığın genişlemesi: Yeni belge sadece ABD askerlerinin adadaki sayısını ve altyapısını belirli bir ölçüde artırmaya resmi izin veriyor.

Jeopolitik analiz: Uzmanlar Trump'ın siyasi hamlesi hakkında

Uluslararası güvenlik analistleri ve diplomatların değerlendirmeleri:

Seçim propagandası: Analistlere göre Trump, basit bir savunma iş birliğini genişletme belgesini kamuoyuna 'tüm Grönland'ı ele geçirmek' olarak sunarak kendisi için büyük bir siyasi puan toplamaya çalıştı;

Danimarka'nın diplomatik metaneti: Avrupa ülkesi, topraklarını doğrudan satma veya tamamen teslim etme talebine kesin bir ret cevabı vererek ulusal egemenliğini korumayı başardı;

Arktik için küresel yarış: Buzulların erimesi ve Kuzey Deniz Yolu'nun açılması fonunda Grönland, ABD, Çin ve Rusya arasındaki en sıcak stratejik platform olmaya devam ediyor.

The New York Times araştırması, Donald Trump'ın iddialı açıklamalarının arkasında Arktik'i tamamen ele geçirme planının değil, Danimarka egemenliğini hesaba katmak zorunda kalan pragmatik bir uzlaşmanın yattığı sonucunu sunuyor.

Sizce Trump'ın Grönland üzerinde daimi kontrol kurulduğuna dair iddiaları basit bir siyasi propaganda mı, yoksa ABD gerçekten Arktik üzerinde tam hakimiyet sağlama yolunda mı? Danimarka'nın Beyaz Saray baskısı karşısında egemenliğini koruyabilmiş olmasına nasıl değer biçiyorsunuz? Analitik görüşlerinizi yorumlarda paylaşın ve dünya jeopolitiğindeki bu sansasyonel araştırmayı tüm yakınlarınız ve siyaset meraklılarıyla paylaşın!