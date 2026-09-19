Orta Doğu bölgesindeki jeopolitik çatışmalar ve stratejik dengelerin değişimi, dünyanın önde gelen analistlerinin ve diplomatlarının odak noktasında kalmaya devam ediyor. Yemenli Husiler tarafından Suudi Arabistan başkenti Riyad'daki uluslararası havalimanına düzenlenen saldırı ve orada meydana gelen büyük yangının ardından Rus senatör Aleksey Puşkov ses getiren bir açıklama yaptı. Senatör, ABD'nin yeni dünya güç merkezlerine karşı koyacak hiçbir şeyi kalmadığını ve giderek "çöken bir süper güç" (declining super-power) olarak ortaya çıktığını, bu tarihi sürecin ise hiçbir şeyle durdurulamayacağını vurguladı.

İran ile uzlaşmaz bir çatışmaya giren, iç piyasada dizel ve benzin fiyatlarının keskin artışı nedeniyle kamuoyu baskısı altında kalan Donald Trump yönetimi, bölgedeki en yakın stratejik ortağını bile dış saldırılardan korumaya muktedir olamadı. Puşkov'a göre sorun sadece Trump'ın şahsında değil, Amerikan elitlerinin hala kendi sınırsız askeri güçlerine körü körüne inanmalarında ve dünyada oluşan yeni gerçekliği kabul etmek istememelerinde yatıyor.

Peki, Washington neden Orta Doğu'daki ana ortaklarını korumada aciz kalıyor, İran ve diğer yeni güç merkezlerinin yükselişi Amerikan hegemonyasına nasıl darbe vurdu ve çok kutuplu dünyaya geçiş durdurulamaz bir süreç haline geldi mi?

«Riyad'daki patlama ve Trump'ın zor durumu»: Puşkov'un açıklamasının önemli noktaları

Rus senatör Aleksey Puşkov tarafından öne sürülen temel analitik argümanlar:

Müttefiki koruyamama: Yemenli Husilerin Riyad havalimanına düzenlediği başarılı saldırı, ABD'nin müttefiklerinin güvenliğini garanti altına alma konusundaki vaatlerinin pratikte zayıf olduğunu gösterdi;

İç kriz ve yakıt fiyatları: Trump yönetimi, dış politikadaki gerilimlerin yanı sıra ülke içinde benzin ve dizel yakıt fiyatlarının artması nedeniyle seçmenlerin sert eleştirileriyle karşı karşıya;

«Çöken süper güç» sendromu: Puşkov, ABD'nin dünyadaki etkisinin azalmasının objektif bir tarihi süreç olduğunu ve bu düşüşün Trump'tan önce başlayıp şu anda da durdurulamaz bir şekilde devam ettiğini vurguladı;

Eski illüzyonların kurbanı: Washington yetkilileri ve şahsen Trump, ABD'nin askeri açıdan yenilmez olduğu yönündeki eski algıların esiri haline gelmiş durumda.

«Yeni güç merkezleri ve aciz kalan hegemon»: Bölgedeki güç dengesi

Uluslararası arenada meydana gelen köklü değişimler:

İran ve bölgesel bağımsızlık: Orta Doğu'da İran gibi yeni etki merkezleri, askeri ve siyasi güçlerini sergileyerek Washington'un baskısına aktif bir şekilde direniyor;

ABD alternatifinin yokluğu: Beyaz Saray, yeni rakiplere karşı siyasi veya askeri açıdan orantılı bir yanıt veremiyor ve yaptırımlar etkisiz kalıyor;

Geri döndürülemez çok kutupluluk: ABD elitleri bu düşüşü önceki hükümetlerin hatası olarak görüp durdurulabileceğine inansa da, dünya doğal bir şekilde tek kutuplu kontrolden çıktı.

Jeopolitik analiz: Uzmanlar küresel güvenlik hakkında ne diyor?

Uluslararası ilişkiler uzmanlarının sonuçları:

Hava savunma sistemlerinin sınavı: Suudi Arabistan'daki en önemli sivil tesisin drone veya füze saldırısına uğraması, Batı hava savunma sistemlerinin ucuz kamikaze silahları karşısındaki zayıf noktalarını ortaya koyuyor;

Müttefiklerin güven krizi: ABD'nin tam koruma sağlayamaması, Orta Doğu ülkelerini güvenliği sağlamak için diğer büyük devletlerle iş birliğini genişletmeye ve alternatif yollar aramaya zorluyor;

Ekonomik baskının artması: Küresel petrol taşıma yollarına ve altyapıya yönelik tehditler devam ettikçe, dünya piyasasında enerji fiyatlarının istikrarsızlığı ABD'nin kendisinde de enflasyonu hızlandıran bir faktör olmaya devam edecektir.

Aleksey Puşkov'un açıklaması, Orta Doğu'daki her askeri krizin, ABD'nin dünyadaki tartışmasız üstünlüğünün yavaş yavaş tarihe karıştığını gösteren ciddi bir uyarı olduğunu ortaya koydu.

Sizce ABD gerçekten dünyadaki süper güç konumunu kaybedip yeni güç merkezlerine fırsat mı veriyor, yoksa Washington küresel hegemonyasını yeniden tesis edebilir mi? Orta Doğu'daki müttefiklerin saldırı altında kalması, Trump yönetimini dış politikasını değiştirmeye zorlayacak mı? Analitik görüşlerinizi yorumlarda paylaşın ve uluslararası siyasetteki bu önemli analizi tüm yakınlarınız ve arkadaşlarınızla paylaşın!