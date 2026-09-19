Samsung Galaxy S27 Ultra daha büyük bir batarya ile gelecek

·2·Teknoloji
Samsung Galaxy S27 Ultra daha büyük bir batarya ile gelecek

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, yeni nesil amiral gemisi akıllı telefonlarında batarya kapasitesini artırmaya karar verdi. Çinli düzenleyici kurum 3C'den gelen bilgilere göre, yeni Galaxy S27 Ultra modeli, uzun yıllardır değişmeyen 5000 mAh'lik geleneksel sınırın üzerine çıkarak çok daha büyük bir bataryaya sahip olacak. Bu gelişmeyi Ixbt.com aktarıyor.

Bilindiği üzere, son yıllarda şirketin Ultra serisi amiral gemileri 5000 mAh kapasiteli bataryalarla donatılıyordu. Bu durum kullanıcılar ve teknoloji uzmanları tarafından eleştiriliyor ve bir anlamda "çağın gerisinde kalmak" olarak değerlendiriliyordu. Yeni veriler ise bu konudaki yaklaşımın değiştiğini gösteriyor.

Batarya kapasitesi ve pazarlama verileri

Ixbt.com'un Çinli düzenleyici kurum verilerine dayandırdığı habere göre, Galaxy S27 Ultra modeli 5534 mAh'lik bir batarya ile donatılacak. Uzmanlar, bu değerin teknik dokümanlar için olduğunu, pazarlama materyallerinde ve resmi tanıtımlarda ise bu rakamın "tipik" değer olarak veya pazarlama gereksinimlerine göre 5700 mAh şeklinde belirtilmesinin beklendiğini ifade ediyor.

Ayrıca, serinin daha kompakt bir temsilcisi olan Galaxy S27 Pro modeli de dikkatlerden kaçmadı. İlginç olan ise, bu daha küçük versiyonun mevcut nesil Galaxy S26 Ultra'dan bile daha büyük bir bataryaya sahip olacak olması. Düzenleyici kurum verilerine göre, Galaxy S27 Pro 5087 mAh'lik (pazarlamada 5200 mAh olarak duyurulabilir) bir batarya ile gelecek.

Hızlı şarj özellikleri

Batarya kapasitesindeki artışla birlikte, cihazların şarj hızı da kullanıcılar için büyük önem taşıyor. 3C düzenleme belgelerinde, her iki yeni amiral gemisi model için de şarj gücünün aynı seviyede belirlendiği görülüyor.

Buna göre, Galaxy S27 Ultra ve Galaxy S27 Pro modelleri 60 W hızlı şarj teknolojisini destekleyecek. Bu özellik, Samsung amiral gemilerinin günlük kullanım konforunu artırarak, büyüyen bataryaların kısa sürede şarj edilmesine olanak tanıyacak.

Samsung henüz bu cihazların resmi tanıtım tarihi ve diğer teknik özellikleri hakkında nihai bilgileri açıklamadı. Ancak 3C gibi büyük sertifikasyon kurumlarından onay alıyor olmaları, akıllı telefonların üretim aşamasına yaklaştığını gösteriyor.

SamsungGalaxy S27 UltraGalaxy S27 ProAkıllı TelefonBatarya
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

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