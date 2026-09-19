Kedi severlerin ülkesi hangisi? Hangi ülke sıralamada birinci sırada?

Rusya, dünyada evcil kedilerin en çok yaşadığı ülke olarak kaydedildi. Ülkedeki hanelerin yüzde 59'unda en az bir kedi bulunuyor. Bu oran, sıralamaya dahil edilen ülkeler arasında en yüksek seviyededir.

Bu konuda Endonezya'nın Seasia Stats analiz platformu bilgi verdi.

Rusya'nın yanı sıra Romanya, Polonya, Letonya ve Macaristan'da da kedi besleyen hane oranının yüksek olduğu belirtildi.

Aynı zamanda Güneydoğu Asya'da da kedi sahiplerinin sayısı önemli ölçüde artıyor:

Endonezya — yüzde 47;

Filipinler — yüzde 43;

Tayland — yüzde 42.

Uzmanlar bu eğilimi öncelikle kentleşme ve şehir yaşam tarzı ile ilişkilendiriyor. Kediler nispeten küçük dairelere kolayca uyum sağlar, çok fazla alan gerektirmez ve daha bağımsız hayvanlar olarak kabul edilir.