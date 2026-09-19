Elektrikli scooter bataryasının patlaması sonucu apartmanda yangın çıktı

Rusya'nın Tümen bölgesinde bir elektrikli scooter bataryasının patlaması, çok katlı bir apartmanda büyük bir yangına yol açtı. Olay sonucunda bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi ise yaralandı.

Edinilen bilgilere göre olay, 17 Eylül günü çok katlı bir binanın 9. katındaki bir dairede meydana geldi. Konuyla ilgili haberi «SHOT» yayın organı duyurdu.

İlk belirlemelere göre, dairedeki elektrikli scooter şarjdayken bataryası patladı. Ardından çıkan yangın, kısa sürede daireyi duman ve alevler içinde bıraktı.

Olay sırasında evde bir genç kız ve erkek arkadaşı bulunuyordu. Yangından kurtulmak için daireden çıkmaya çalıştılar ve pencereden dışarı çıkarak aşağıya doğru sarktılar.

Genç adam alt kattaki daireye geçerek kurtulmayı başardı. Genç kız ise yüksekten düşerek aldığı ağır yaralar sonucu hayatını kaybetti.

Olayla ilgili yetkili birimler tarafından soruşturma başlatıldı. Yangının tam olarak elektrikli scooter bataryasındaki bir arızadan mı yoksa şarj sürecindeki diğer faktörlerden mi kaynaklandığına dair ek detaylar araştırılıyor.