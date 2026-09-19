Batı'da dev yakıt krizi başladı — Macron acil G7 zirvesini topluyor

Küresel enerji piyasası ve Batılı başkentler, son yılların en tehlikeli ve benzeri görülmemiş ekonomik şokuyla karşı karşıya. ABD ve Avrupa liderleri, bu hafta petrol ve gaz sorunlarını bir kenara bırakarak, benzin istasyonlarında dizel fiyatlarının rekor seviyelere ulaşması nedeniyle gerçek bir olağanüstü hal rejimine geçti. Durum o kadar tehlikeli bir hal aldı ki, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İran çevresindeki askeri çatışmanın başlamasından bu yana oldukça azalan stratejik rezervlerden yeni bir yakıt partisini piyasaya sürmek ve satmak üzere anlaşmak için G7 liderlerini acil toplantıya çağırıyor.

Amerikan'ın etkili The Wall Street Journal gazetesine konuşan en büyük petrol şirketlerinin yöneticileri gerçeği açıkça kabul etti: Küresel büyük yakıt krizi çoktan başladı. Borsa kotasyonlarında Brent petrolü 104,4 dolar civarında sabitlenmiş gibi görünse de, gerçek fiziksel piyasada ham petrolün varili 130–150 dolara kadar yükseldi ve Rus petrolü 100 doların üzerinde satılıyor.

Peki, Suudi Arabistanpetrol boru hattının durdurulması küresel piyasayı nasıl etkiledi, Avrupa ve Asya rafinerileri arasında başlayan 'petrol avı' hangi seviyeye ulaştı ve beklenen kış mevsimi Batı sanayisini diz çöktürecek mi?

«150 dolarlık fiziksel teslimat ve Aramco kısıtlaması»: Petrol piyasasındaki patlama

Uluslararası enerji piyasasında geçen haftanın en önemli rakamları ve olayları:

Borsa ile gerçek piyasa arasındaki uçurum: Borsada Brent petrol fiyatı 109 dolara kadar sıçrayıp hafta sonunda 104,4 dolara gerilese de, gerçek fiziksel teslimat fiyatları 130–150 dolara ulaştı;

Rus petrolü pahalılaştı: Uluslararası kısıtlamalara rağmen, Rus ham petrolü piyasada 100 doların üzerinde değerleniyor;

«Doğu-Batı» boru hattının durması: Suudi petrolünü Hürmüz Boğazı'nı baypas ederek taşıyan ana hat üzerindeki üç pompa istasyonunun Husiler tarafından devre dışı bırakılması tedarik zincirini kopardı;

Aramco şirketinden uyarı: Suudi devlet devi, Eylül ve Ekim aylarında bazı Avrupalı müşterilere ihracatı durduracağını bildirdi; Polonyalı Orlen şirketi derhal piyasadan 15 alternatif tanker satın almak zorunda kaldı;

Küçük tanker taktiği: Piyasadaki paniği hafifletmek için Suudiler, hasarlı boru hatlarını baypas eden yeni bir hat inşa ediyor ve Eylül-Ekim ayları için Hürmüz Boğazı üzerinden tüccarlara 60 milyon varil teklif etti.

«Gaz ve kömür piyasasındaki durum»: Avrupa'nın kış öncesi endişesi

Avrupa Birliği'nin diğer enerji kaynakları üzerindeki durumu:

Borsadaki gaz fiyatı: Hollanda'nın TTF merkezinde bir ay önceki vadeli işlemler bin metreküp için 972 dolardan 963 dolara hafif bir düşüş gösterdi;

LNG kıtlığı ve Asya rekabeti: Sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ithalatı geçen yılın Eylül ayına göre önemli ölçüde düşük; küresel hacim artmadığı için Asya ülkeleri Avrupa ile agresif bir şekilde rekabet ediyor;

Almanya'nın zor durumu: Berlin'de geçen kış tüketilen rezervler henüz doldurulmadı ve hükümet piyasaya tamamen müdahale edip yeni sübvansiyonlar vermekte acele etmiyor;

Kömür ucuzladı: ARA (Antwerp-Rotterdam-Amsterdam) merkezinde kömür teslimat fiyatı ton başına 140 dolardan 135,9 dolara düştü.

Enerji analizi: Uzmanlar dizel krizi hakkında

Uluslararası finans kuruluşları ve uzmanların sonuçları:

«Orta Doğu'daki gerilim baskısı»: UBS analisti Giovanni Staunovo, Hürmüz Boğazı'ndaki tankerlere yönelik saldırıların petrol fiyatlarını yapay olarak yüksek tutan ana jeopolitik faktör olduğunu vurguladı;

Fiziksel tedarik normalleşecek mi?: Phillip Nova analiz departmanı başkanı Priyanka Sachdeva'ya göre, Hürmüz Boğazı'nda gemi trafiği istikrara kavuşursa fiyatlardaki 'jeopolitik prim' düşebilir, aksi takdirde kriz daha da derinleşecek;

Ekonomi için yıkıcı dizel: Dizel yakıtın pahalılaşması doğrudan nakliye ve lojistik maliyetlerini artırıyor; bu da Avrupa ve ABD'de enflasyonu yeni bir güçle tetikleyecek;

Ilık kış umudu: Avrupalı yetkililer şu anda sadece doğanın lütfuna, yani gelecek kışın ılıman geçmesine umut bağlamış durumdalar; eğer soğuklar sert gelirse, enerji çöküşü kaçınılmaz olacak.

G7 zirvesinin acil toplanması ve büyük petrol devlerinin uyarıları, Batı ekonomisinin yakıt krizinin en tehlikeli aşamasına girdiğini gösteriyor.

Sizce G7 ülkeleri, tükenmekte olan stratejik rezervlerini açarak dizel ve petrol fiyatlarındaki artışı durdurabilecek mi, yoksa Orta Doğu'daki savaş nedeniyle fiyatlar 150 doları da aşacak mı? Avrupa'nın bu kışı ciddi ekonomik kayıplar olmadan atlatabileceğini düşünüyor musunuz? Analitik görüşlerinizi yorumlarda paylaşın ve dünya ekonomisindeki bu endişe verici analizi tüm yakınlarınız ve girişimci arkadaşlarınızla paylaşın!