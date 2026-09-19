Kafkasya bölgesindeki karmaşık jeopolitik süreçler ve iç siyasi değişimlerin gölgesinde yapılan erken başkanlık seçimleri sona erdi. 18 Eylül'de gerçekleştirilen oylama sonuçlarına göre, Marat Kambolov büyük bir farkla zafer kazanarak Güney Osetya'nın yeni devlet başkanı seçildi. Merkez Seçim Komisyonu (MSK) tarafından onaylanan nihai ve resmi rapora göre, seçime katılanların tam yüzde 84,95'i, yani 27.922 vatandaş Kambolov'un adaylığına destek verdi.

Seçmenlerin genel katılımı da bölge tarihindeki en yüksek oranlardan birini kaydetti: Seçim sandıklarına toplam 32.869 vatandaş giderek yüzde 82,65'lik bir katılım oranı sağlandı. Rakip adaylar Murat Valiyev (%3,82), Kazbek Kodoyev (%2,52) ve Zurab Kokoyev (%1,48) seçim yarışında önemli bir direnç gösteremedi; tüm adaylara karşı oy kullananların oranı ise %4,90'ı geçmedi.

Peki, Marat Kambolov'un bu denli büyük bir üstünlükle iktidara gelmesine hangi faktörler neden oldu, yeni liderin bölgedeki güvenlik ve ekonomik kalkınmaya yönelik planları neler ve bu siyasi tercih Kafkasya çevresindeki güç dengesini nasıl etkileyecek?

«%84,95'lik mutlak zafer ve %82,65'lik katılım»: MSK resmi rakamları

Güney Osetya Merkez Seçim Komisyonu tarafından onaylanan nihai oy dağılımı:

Marat Kambolov — mutlak kazanan: 27.922 oy (%84,95) alarak ilk turda başkanlık görevine seçildi;

Murat Valiyev — ikinci sonuç: 1.257 oy (%3,82) ile liderin oldukça gerisinde kaldı;

Herkese karşı pozisyon: 1.610 seçmen (%4,90) sunulan tüm adaylara karşı oy kullandı ve bu oran diğer rakiplerin sonuçlarından daha yüksek oldu;

Kazbek Kodoyev ve Zurab Kokoyev: Sırasıyla 828 (%2,52) ve 488 (%1,48) oy ile listeyi tamamladılar;

Rekor düzeyde katılım: 32.869 vatandaş oy kullanma işlemine katıldı ve seçmen katılımı %82,65 olarak gerçekleşti.

«Erken seçim ve oy protokolü»

18 Eylül başkanlık seçimlerinin detaylı raporu:

Adaylar / Seçenekler Toplanan oy sayısı Yüzde oranı Sıra ve statü Marat Kambolov 27.922 %84,95 Seçilmiş başkan Murat Valiyev 1.257 %3,82 2. sıra Kazbek Kodoyev 828 %2,52 3. sıra Zurab Kokoyev 488 %1,48 4. sıra Herkese karşı 1.610 %4,90 Karşı oylar Toplam katılanlar 32.869 %82,65 Nihai katılım

Jeopolitik ve bölgesel analiz: Uzmanlar Kambolov döneminden ne bekliyor?

Kafkasya meseleleri üzerine uluslararası siyaset bilimcilerin temel sonuçları:

İç istikrara yönelim: Yüzde 84'ün üzerinde oy alınması, halkın siyasi bölünmüşlükten yorulduğunu ve yönetimde tek bir dikey güç ile istikrar istediğini gösteriyor;

Sosyo-ekonomik görevler: Yeni yönetimin önünde altyapıyı modernize etmek, bölge bütçesini istikrara kavuşturmak ve halkın yaşam standardını yükseltmek gibi acil meseleler duruyor;

Dış politikadaki yönelim: Uzmanlara göre, Kambolov döneminde bölgenin ana stratejik ortaklarıyla entegrasyon daha da güçlenecek ve sınırlarda güvenliğin sağlanması temel öncelik olmaya devam edecek.

MSK tarafından onaylanan resmi sonuçlar, Güney Osetya'da yeni bir siyasi dönemin başladığını ve Marat Kambolov'a seçmenler tarafından büyük bir güven kredisi verildiğini gösteriyor.

Sizce, Marat Kambolov'un %84,95'lik mutlak üstünlükle başkan seçilmesi bölgedeki ekonomik ve güvenlik sorunlarının çözümüne hizmet edecek mi? Kafkasya'daki bu seçim sonuçlarının bölgesel siyasi durumu nasıl etkileyeceğini düşünüyorsunuz? Analitik görüşlerinizi yorumlarda paylaşın ve uluslararası haber özetini tüm siyaset meraklıları ve yakınlarınızla paylaşın!