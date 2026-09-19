Başakşehir'in Gençlerbirliği karşısındaki ilk 11'i açıklandı

·1·Spor
Başakşehir'in Gençlerbirliği karşısındaki ilk 11'i açıklandı

Türkiye Süper Ligi'nin 6. haftasında Özbek futbolseverlerin dikkatle takip ettiği önemli ve çekişmeli bir karşılaşma başlıyor. Başkent ekibi İstanbul Başakşehir, kendi sahasında Gençlerbirliği'ni konuk ediyor. TSİ 22:00'de başlayacak bu mücadele öncesinde ev sahibi ekibin teknik heyeti ilk 11'i açıkladı ve bu tüm Özbek taraftarlar için büyük bir heyecan kaynağı oldu: Özbekistan Milli Takımı kaptanı ve tecrübeli golcüsü Eldor Shomurodov maça ilk 11'de başlıyor.

Takımın bir diğer parlak yeteneği Abbosbek Fayzullayev ise maça yedek kulübesinde başlayacak. Puan durumunda 4 puanla 14. sırada yer alan Başakşehir için bu maç, tehlikeli bölgeden uzaklaşmak adına kritik bir sınav niteliğinde; 7 puanla 12. sırada bulunan konuk ekip ise deplasmanda puan kaybetmeye niyetli değil.

Peki, Eldor Shomurodov, Davie Selke ile kurduğu tandemle Başakşehir'i ligin üst sıralarına taşıyabilecek mi, Abbosbek Fayzullayev ikinci yarıda oyuna girip maçın kaderini değiştirebilecek mi ve İstanbul'da geçecek 90 dakikalık mücadele nasıl bir senaryoyla gelişecek?

«Hücumda Shomurodov ve Selke»: Başakşehir'in ilk 11'i

Ev sahibinin 6. hafta için belirlediği resmi kadro ve oyuncu listesi:

  • Kaleci: Muhammed;

  • Savunma hattı: Karbownik, Emin, Ba, Saba;

  • Orta saha merkezi: Umut, Kemen, Olsen;

  • Hücum üçlüsü: Brnich, Davie Selke, Eldor SHOMURODOV;

  • Yedek kulübesi: Yetenekli kanat oyuncusu Abbosbek Fayzullayev maça yedek kulübesinde başlıyor ve maçın ilerleyen dakikalarında oyuna girmeye hazırlanıyor;

  • Maç saati ve stadyum: 19 Eylül, TSİ 22:00, Başakşehir Fatih Terim Stadyumu.

«Puan durumundaki baskı ve puan dağılımı»

İki kulübün 6. hafta öncesindeki durumu:

  • Başakşehir (14. sıra, 4 puan): Sezona beklenildiği gibi başlayamayan İstanbul ekibi, galibiyetle puanını 7'ye çıkarıp rakibiyle puanını eşitleme ve üst sıralara tırmanma şansına sahip;

  • Gençlerbirliği (12. sıra, 7 puan): İstikrarlı bir performans sergileyen konuk ekip, deplasmanda savunma disiplinine güvenerek kontra ataklarla sonuç almayı hedefliyor;

  • Karşılaşmanın önemi: Kazanan taraf sadece üç puanı hanesine yazdırmakla kalmayacak, aynı zamanda alt sıraların girdabından kurtularak psikolojik üstünlüğü de ele geçirecek.

Taktik analiz: Shomurodov'un rolü ve Fayzullayev'in yedek kulübesindeki etkisi

Türkiye futbolu uzmanlarının maç öncesi yorumları:

  • Çift forvet taktiği: Teknik direktör, Eldor Shomurodov ve Alman tecrübeli forvet Davie Selke'yi aynı anda sahaya sürerek rakip ceza sahasında hava toplarında ve fiziksel baskıda maksimum verim almayı hedefliyor;

  • Fayzullayev'in «joker» görevi: Genç orta saha oyuncusunun ikinci yarıda oyuna dahil edilmesi, yorulan rakip savunmacılara karşı hızlı driplingler ve standart dışı paslarla oyunun temposunu aniden artırmaya yönelik taktiksel bir hamle olabilir;

  • Kanatlardan baskı: Brnich ve Karbownik'in aktifliğiyle Shomurodov'a ceza sahası içinde top aktarmak, Başakşehir'in ana hücum silahı olacak.

TSİ 22:00'de başlayacak bu karşılaşma, vatandaşlarımızın Türkiye Süper Ligi'ndeki prestiji ve konumu için en önemli sınavlardan biri olacak.

Sizce Eldor Shomurodov bugün Gençlerbirliği ağlarını sarsıp takımına galibiyeti getirebilecek mi? Abbosbek Fayzullayev'in yedek bırakılması teknik direktörün doğru bir taktik kararı mı, yoksa o da ilk 11'de başlamalı mıydı? Analitik görüşlerinizi yorumlarda paylaşın ve Özbek lejyonerlerin yer aldığı bu heyecan dolu maçın analizini tüm futbolseverlerle ve arkadaşlarınızla paylaşın!

İstanbul BaşakşehirGençlerbirliğiEldor ShomurodovAbbosbek FayzullayevSüper Lig
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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