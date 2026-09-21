Bölge susuzluk eşiğinde: Orta Asya'nın buzulları eriyor

Orta Asya bölgesi ve özellikle Özbekistan, yakın gelecekte ciddi su kıtlığı ve iklim krizi riskiyle karşı karşıya. Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO) tarafından yayınlanan yeni ve yıkıcı rapora göre, bölgemizdeki tatlı su kaynakları ve dağ buzullarının kütlesi endişe verici bir hızla azalıyor. Son yıllarda Tacikistan, Özbekistan, Kırgızistan ve Afganistan'daki barajlara ulaşan su hacmi önemli ölçüde düştü.

Özellikle bölgenin yaşam ve tarımının ana damarı olan Amu Derya ve Sır Derya havzalarındaki durum son derece endişe verici bir seviyeye ulaştı: Dağlardaki buzullar, topladıkları rezervden çok daha fazlasını kaybediyor. Rakamlar dehşet verici; sadece son 5 yılda dağ buzulları kütlelerinin yüzde 6,2'sini kaybetti. Orta Asya nehirlerinin akışının yüzde 50'sinden fazlasının dağlardaki kar ve buzulların erimesiyle oluştuğunu düşünürsek, bu süreç yakın yıllarda halkın içme suyu temini ve gıda güvenliğine doğrudan darbe vuracaktır.

Peki, buzulların yüzde 6,2 oranında erimesi Özbekistan'ın vilayetlerindeki tarlaların ve şehirlerin su teminini nasıl etkileyecek, Aral Gölü havzası ne tür sonuçlarla karşılaşacak ve bu ekolojik felaketi durdurmak mümkün mü?

«Buzulların %6,2'sinin kaybı ve boşalan barajlar»: WMO raporunun temel gerçekleri

Uluslararası meteorologlar ve iklim bilimciler tarafından açıklanan önemli rakamlar ve analizler:

5 yılda %6,2 buz kütlesi kaybedildi: Orta Asya'nın yüksek dağ silsilelerindeki buzulların erime hızı, doğal yenilenme kapasitesinin çok ötesine geçti;

Su akışının %50+'si risk altında: Bölgedeki iki büyük nehir olan Amu Derya ve Sır Derya'nın yarısından fazlası tam olarak bu kar ve buzul sularından besleniyor;

Dört ülkede baraj kıtlığı: Özbekistan, Tacikistan, Kırgızistan ve Afganistan'daki büyük stratejik barajlara su girişi keskin bir şekilde azaldı;

«Erime ve ardından kuruma» döngüsü: Uzmanlar, ilk yıllarda buzulların erimesiyle su seviyesi yükseliyormuş gibi görünse de yakın gelecekte rezervlerin tükeneceği, nehirlerin sığlaşacağı ve kurumaların başlayacağı konusunda uyarıyor;

Amu Derya ve Sır Derya krizi: Nehir havzalarında bulunan milyonlarca hektarlık ekili alan ve sanayi kolları su kıtlığı sorunuyla karşı karşıya.

Orta Asya su kaynakları: Buzullar ve nehirlerin durum karşılaştırması

Bölgedeki hidrolojik değişimlerin karşılaştırmalı göstergeleri:

Göstergeler ve parametreler Önceki dönem (Doğal denge) Son 5 yılın göstergesi (WMO raporu) Buzul kütlesinin durumu Kar birikimi ve erime dengeli Buz kütlesi %6,2 azaldı (Erime hızlandı) Barajlara gelen su hacmi Sürdürülebilir ve öngörülebilir akış Önemli ölçüde düştü Ana etkilenen bölgeler Uzak çöl bölgeleri Amu Derya ve Sır Derya havzasındaki dört ülke Nehirlerin beslenme kaynağı %50'den fazlası kar ve buzullar Buz tabakasının azalması nedeniyle akış zayıflıyor Gelecekteki risk seviyesi Mevsimsel dalgalanmalar Kronik hidrolojik kuraklık ve su krizi

Ekoloji ve jeopolitik ekspertizi: Özbekistan susuzluktan nasıl korunmalı?

Uluslararası hidrologlar ve iklim analistlerinin temel tavsiyeleri:

Su tasarrufu sağlayan teknolojilere kitlesel geçiş: Geleneksel eski vahşi sulama yönteminden derhal vazgeçilmeli, damla ve yağmurlama sulama teknolojileri %100 zorunlu hale getirilmelidir;

Bölgesel su diplomasisi: Kırgızistan, Tacikistan ve Özbekistan arasındaki su paylaşımı anlaşmaları, iklim değişikliğinin yeni gerçekliğine göre yeniden gözden geçirilmeli ve ortak baraj yönetimi güçlendirilmelidir;

Kanalların betonlanması ve kayıpların azaltılması: Özbekistan'dakiiç su kanalları boyunca sızma ve buharlaşma yoluyla kaybedilen %30-40 oranındaki suyu korumak için kanalların betonlanması hızlandırılmalıdır;

Suyun her damlasına finansal değer biçme: Halk ve üretim sektörlerinde suyun boş yere israf edilmesini önlemek için sayaçların kullanımı ve katı cezai yaptırımların güçlendirilmesi bir dönem zorunluluğu haline gelmektedir.

Dünya Meteoroloji Örgütü'nün bu sonucu, Orta Asya'da su meselesinin basit bir doğal kaynak değil, bölgenin geleceği ve ulusal güvenliğinin temel faktörü haline geldiğini açıkça göstermiştir.

Sizce, dağlardaki buzulların hızlı erimesi ve nehirlerin sığlaşması koşullarında Özbekistan'da su tasarrufu için ilk etapta hangi önlemler alınmalıdır? Tarlalarda su israfına karşı kısıtlamalar yeterince işliyor mu? Kişisel görüşlerinizi yorumlarda paylaşın ve tüm bölge hayatını ilgilendiren bu son derece önemli ekolojik uyarıyı tüm yakınlarınız ve vatandaşlarımızla paylaşın!