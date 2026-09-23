Xiaomi, 12 kilit açma yöntemine sahip akıllı kilidini tanıttı

Xiaomi, yeni amiral gemisi cihazı Smart Lock 5 Max akıllı kilidini Çin pazarında satışa sundu. ixbt.com'un haberine göre, modern teknolojilerle donatılmış bu güvenlik sistemi, kullanıcılara ev güvenliğini sağlama konusunda yepyeni imkanlar sunuyor ve gelişmiş özellikleriyle dikkat çekiyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Yeni akıllı kilidin temel versiyonu 3529 yuan olarak belirlenmiş olup, devlet desteğiyle 2999,65 yuana satın alınabiliyor. Ayrıca, genişletilmiş özelliklere sahip Dual Camera versiyonu 4352 yuan (destekle 3699,2 yuan) fiyatla sunuluyor. Cihaz; cam kulp, halka LED aydınlatmalı yüzer panel ve modern AG kaplama ile donatılmıştır.

Gelişmiş tanımlama ve güvenlik teknolojileri

Smart Lock 5 Max modeli, toplam 12 farklı kilit açma yöntemini destekliyor. Bunlar arasında yapay zeka tabanlı 3D yüz tanıma ve avuç içi damar izi algılama fonksiyonları öne çıkıyor. Sistem, 1,2 metre ile 2 metre boyundaki kullanıcıların yüzünü yaklaşık bir saniyede tanırken, avuç içi tarama işlemi 10–20 santimetre mesafeden gerçekleştiriliyor.

Cihazın Dual Camera adlı üst versiyonu, ek olarak UWB teknolojisi ile donatılmıştır. Bu sayede yetkilendirilmiş cihazı kilide yaklaştırmak, kapıyı temassız açmak için yeterli oluyor. Bu modifikasyon, 192 derecelik görüş açısına ve dinamik gece görüş moduna sahip 2K kamera sistemi ile donatılmıştır.

Akıllı takip ve yüksek otonomi

Cihazın iç kısmında 5 inçlik bir ekran bulunuyor ve yapay zeka, insan varlığını algılama ve kargoları tanıma yeteneğine sahip. Ayrıca kapının açık kalması veya zorla girme girişimleri hakkında zamanında bildirim sistemi mevcut olup, diğer akıllı ev cihazlarıyla entegre çalışabiliyor.

Cihazın otonom çalışması, toplam 8000 mAh kapasiteli iki batarya ile sağlanıyor ve bu, 11 aya kadar kesintisiz hizmet sunuyor. Batarya kapasitesi yüzde 10'un altına düştüğünde kilit, enerji tasarrufu moduna geçiyor ve temel kilit açma işlevlerini 2,5 ay daha korumaya devam ediyor.