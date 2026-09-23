Dünya siyasetinin merkezi olan New York'ta, BM Genel Kurulu'nun 81. oturumu kapsamında ABD Başkanı Donald Trump Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yeni bir zirve yapma olasılığı hakkında sansasyonel bir açıklama yaptı. Beyaz Saray lideri, bu çarpıcı planı Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile görüşmeleri sırasında gazetecilerin önünde açıkladı. Trump, Rus liderin yeni bir diyaloğa olan eğilimini vurgulayarak şunları söyledi: «Eh, bilmiyorum. Ama şunu biliyorum ki o görüşmeye hazır. Alaska'da bir görüşmemiz gerçekleşmişti. Sanırım bir görüşmeyi daha kabul edecektir. Ancak bunun Miami'de olacağından emin değilim»ifadelerini kullandı. Beyaz Saray'ın resmi yayınında duyulan bu sözler, iki süper güç arasındaki perde arkası iletişimin kesilmediğini doğruladı.

Hatırlatmak gerekirse, iki lider 15 Ağustos 2025 tarihinde Alaska'daki Elmendorf-Richardson askeri üssünde kapalı formatta bir araya gelerek Ukrayna krizini çözme yollarını tartışmıştı. İngiltere Ulusal Güvenlik Danışmanı Jonathan Powell 'Anchorage uzlaşısı tamamen öldü' iddiasında bulunsa da, Trump yeni diyalogların gerekliliğine işaret ediyor. Aynı zamanda, Rusya Devlet Başkanı'nın ABD'de yapılacak G20 zirvesine değil, Çin'deki APEC zirvesine gitmesi bekleniyor.

Peki, Washington ve Moskova yeni müzakereler için hangi tarafsız adresi seçecek, Trump Zelenskiy'nin gözleri önünde Putin ile görüşmeden bahsederek nasıl bir siyasi sinyal verdi ve gelecekteki zirve savaşın kaderini nasıl belirleyecek?

«Putin'in hazırlığı, Miami şüphesi ve Alaska tecrübesi»: Açıklamanın 5 temel noktası

Trump'ın New York'taki konuşması ve zirve beklentilerinin önemli yönleri:

Yeni görüşme olasılığı kabul edildi: Trump, yakın zamanda Putin ile bir kez daha yüz yüze müzakere masasına oturabileceğini açıkça doğruladı;

Miami'deki G20 reddedilebilir: ABD başkanı, zirvenin Aralık ayında Miami'de yapılacak 'G20' kapsamında gerçekleşeceğine dair şüphelerini dile getirdi;

Zelenskiy'nin gözleri önündeki itiraf: Bu beklenmedik açıklama, doğrudan Vladimir Zelenskiy ile yapılan görüşme sırasında kamuoyuna duyuruldu;

Alaska'daki anlaşmaların geçmişi: Liderler son olarak Ağustos 2025'te Alaska'daki askeri üste kapalı kapılar ardında Ukrayna meselesini görüşmüştü;

Pekin ve Okyanus ötesi farkı: Vladimir Putin, ABD'ye gitmek yerine yakın zamanda Çin'deki APEC zirvesine katılmayı planlıyor.

Trump ve Putin diyaloğu: 2025 Alaska zirvesi ve yeni plan karşılaştırması

İki liderin diyaloğunun tarihi ve olası yönlerinin analizi:

Kriterler ve parametreler 15 Ağustos 2025 (Alaska zirvesi) 2026'da planlanan yeni zirve Görüşme yeri Anchorage, Elmendorf-Richardson askeri üssü Bilinmiyor (Miami olasılığı çok düşük) Ana tartışma konusu Ukrayna krizinin barışçıl yollarla çözümü Askeri operasyonların dondurulması ve ateşkes şartları Avrupa'nın tepkisi Endişeyle izlendi «Anchorage anlaşması öldü» olarak değerlendiriyor Trump'ın pozisyonu Hızlı kompromis ve uzlaşı arayışı «Putin bir görüşmeye daha hazır ve kabul edecektir» Putin'in katılım olasılığı ABD topraklarını şahsen ziyaret etmişti ABD'deki G20'ye gitmeyeceği, Çin'e (APEC) gitmesi bekleniyor Jeopolitik amaç Krizin ilk sınırlarını çizmek Nihai büyük siyasi anlaşmayı (sdelka) resmileştirmek

Uluslararası diplomasi ve jeopolitik uzmanlığı: Trump neden bunu Zelenskiy'nin yanında söyledi?

Siyasi yorumcuların ve uluslararası güvenlik analistlerinin sonuçları:

Kiev'e açık psikolojik sinyal: Trump'ın Zelenskiy'nin yanında durup «Putin görüşmeye hazır, bir kez daha görüşeceğiz» demesi tesadüf değildir; bu, Kiev'e krizin kaderinin doğrudan Washington ve Moskova arasındaki pazarlıklarla çözüleceğini hatırlatan açık bir işarettir;

Miami'deki G20 formatı neden uygun değil: Aralık ayındaki G20 zirvesi çok taraflıdır ve orada Avrupa ülkeleri ile uluslararası tutuklama kararları sorunu ortaya çıkabilir; Rus lider için Amerikan tatil beldesi Miami'ye gitmektense, tarafsız bir üçüncü ülkede (örneğin Orta Doğu veya Asya'da) ikili formatta görüşmek daha güvenli ve uygundur;

«Anchorage formatı» yeniden canlanacak mı?: Londra yetkilileri Alaska müzakerelerini «ölü» olarak nitelendirse de, Trump bu kanalı canlı tutmaya çalışıyor; demek ki 2025'te varılan perde arkası belirli ilkeler hala masada duruyor;

Çin faktörü ve APEC: Putin'in ABD'deki G20 yerine Çin'deki APEC'e gitmeyi tercih etmesi, Moskova'nın Pekin ile stratejik ittifakını korurken Trump ile özel şartlarda konuşma isteğini gösteriyor.

Donald Trump'ın yeni görüşme hakkındaki açık beyanı, büyük devletler arasında yeni dünya haritası üzerine en üst düzey diyaloğun çok yakında yeniden başlayacağını gösteriyor.

Sizce Donald Trump ve Vladimir Putin'in bir sonraki görüşmesi nerede ve hangi şartlarda gerçekleşebilir? Bu olası zirve Ukrayna'daki krize tam bir nokta koyabilir mi? Kişisel tahminlerinizi ve düşüncelerinizi yorumlarda paylaşın ve büyük jeopolitik üzerine bu özel analizi tüm arkadaşlarınızla paylaşın!