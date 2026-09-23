23 Eylül itibarıyla iPhone 18 Pro ve Pro Max fiyatları
23 Eylül itibarıyla, iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max akıllı telefonlarının bazı satış fiyatları belli oldu. Cihazlar, eSIM ve SIM versiyonlarında, depolama kapasitesine bağlı olarak farklı fiyatlarla sunulmaktadır.
eSIM versiyonları:
• iPhone 18 Pro 256 GB — 1.599 dolar
• iPhone 18 Pro 512 GB — 2.299 dolar
• iPhone 18 Pro 1 TB — 2.899 dolar
• iPhone 18 Pro Max 256 GB — 1.999 dolar
• iPhone 18 Pro Max 512 GB — 2.179 dolar
• iPhone 18 Pro Max 1 TB — 3.199 dolar
SIM versiyonları:
• iPhone 18 Pro 256 GB — 1.619 dolar
• iPhone 18 Pro 512 GB — 2.499 dolar
• iPhone 18 Pro 1 TB — 2.999 dolar
• iPhone 18 Pro Max 256 GB — 2.039 dolar
• iPhone 18 Pro Max 512 GB — 2.399 dolar
• iPhone 18 Pro Max 1 TB — 3.699 dolar
Akıllı telefon fiyatlarının günlük olarak değişebileceği belirtilmektedir. Bu nedenle satın almadan önce güncel fiyatı teyit etmeniz önerilir.
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