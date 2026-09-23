Kylian Mbappe grip belirtileri nedeniyle Fransa antrenmanını kaçırdı

·3·Spor
Kylian Mbappe grip belirtileri nedeniyle Fransa antrenmanını kaçırdı

Fransa milli takımı kaptanı Kylian Mbappe, UEFA Uluslar Ligi maçları öncesinde grip belirtileri göstermesi nedeniyle Clairefontaine'deki genel grup antrenmanlarına katılamadı. Goal.com'un haberine göre, Real Madrid forveti açık havada yapılan antrenmanı kaçırarak kapalı alanda çalışmak zorunda kaldı ve bu durum yeni teknik direktör Zinedine Zidane için ilk ciddi baş ağrısı oldu. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Paris banliyösündeki antrenman tesisinde yaşanan bu küçük sorun, 27 yaşındaki futbolcunun takımı önemli maçlara hazırlama sürecini geçici olarak aksattı. Bu kamp, Zinedine Zidane'ın milli takımın başına geçmesinden bu yana karşılaştığı ilk büyük sınav niteliğinde.

Zorlu deplasmanlar kapıda

Fransa milli takımını yoğun bir takvim ve zorlu deplasman maçları bekliyor. Takım, 25 Eylül Cuma günü Türkiye'ye konuk olacak, üç gün sonra ise Belçika ile karşılaşacak. Ekim ayı başında ise Fransızları evinde İtalya ve deplasmanda tekrar Belçika sınavı bekliyor.

Üst üste oynanacak dört maçın, milli takımın kadro derinliğini ciddi bir testten geçireceği kesin. Böyle bir durumda takım liderinin sahada olması teknik ekip için büyük önem taşıyor.

Sağlık ekibi ve iyileşme süreci

Clairefontaine sağlık ekibi, futbolcunun sağlık durumunu kontrol altına alarak onu bir an önce sahalara döndürmek için çalışıyor. Mevsimsel grip yaygın bir durum olduğundan, sağlık merkezi Mbappe'nin belirtiler geçer geçmez genel gruba katılacağını umuyor.

Türkiye ile oynanacak maç öncesinde futbolcunun sahaya çıkıp çıkmayacağı fiziksel durumuna göre belirlenecek. Zinedine Zidane ve ekibinin maç öncesinde ilk 11 konusunda nihai kararı vermesi bekleniyor.

Kylian MbappeFransaReal MadridZinedine ZidaneUEFA Uluslar Ligi
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör

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