Satranç Olimpiyatı 6. Tur Sonuçları ve 7. Turda Çin ile Süper Mücadele!

Kadim ve genç Semerkant şehrinin ev sahipliğinde düzenlenen 46. Dünya Satranç Olimpiyatı'nda Özbek satrancının yeni altın çağı mühürleniyor. Turnuvanın en dramatik ve çekişmeli geçen 6. tur sonuçlarına göre, Nodirbek Abdusattorov ve Javohir Sindarov liderliğindeki Özbekistan erkekler birinci takımı, turnuvanın baş favorisi olan güçlü Hindistan'ı 2,5:1,5'lik skorla mağlup ederek tarihi ve iradeli bir zafere imza attı. Bu galibiyetle temsilcilerimiz, 12 maksimum puanla dünya sıralamasında tek başına liderliğe yükseldi ve altın madalyalara doğru cesur bir adım attı. Özbekistan-2 takımı İspanya'yı 2,5:1,5 ile geçerken, üçüncü takımımız Avustralya'ya karşı küçük bir farkla (1,5:2,5) mağlup oldu.

Kadınlar kategorisinde ise birinci takımımız Gürcistan'a yenilmesine rağmen, Özbekistan-2 ve Özbekistan-3 takımları sırasıyla Kuzey Makedonya ve İsveç karşısında ikna edici galibiyetler aldı. Kadınlar turnuvasında 6. turdan sonra 12'şer puan toplayan Çin ve komşumuz Kazakistan takımları zirveyi paylaşıyor. Şimdi ise turnuvanın kaderini belirleyecek 7. tur bekleniyor: 1. sırada yer alan Özbekistan-1 takımı, 2. sırada bulunan güçlü Çin ile tahta başında kıyasıya bir süper mücadeleye girecek!

Peki, Semerkant'taki tahtalarda Özbek büyükustalar Çin makinesini durdurabilecek mi, Kazakistan kadın takımı zirveyi koruyabilecek mi ve 7. tur şampiyonluk düğümünü nasıl çözecek?

«Hindistan'ın mağlup edilmesi, 12 puan ve Çin'e karşı mücadele»: 6. turun 5 ana noktası

Semerkant-2026 Olimpiyatı'nın 6. turundan en önemli resmi veriler:

Hindistan'a karşı süper galibiyet: Özbekistan-1 takımı dünya satranç devini 2,5:1,5 ile saf dışı bırakarak turnuvada mutlak liderliği ele geçirdi;

Özbekistan erkek takımı — tek lider: 6 maçta 6 galibiyet, 12 takım puanı ve 19,5 masa puanı ile takımımız tablonun zirvesinde tek başına kaldı;

Özbekistan-2'den «İspanyol mağlubiyeti»: Gençlerimiz, büyük İspanya takımını 2,5:1,5 ile dize getirerek taraftarların alkışını topladı;

Kadınlar tablosunda Çin ve Kazakistan: Kadınlar klasmanında Çin ve Kazakistan milli takımları 12'şer puanla birinci ve ikinci sıraları paylaşıyor;

7. tur finale eşdeğer: Erkekler tablosunda 1. ve 2. sırada yer alan Özbekistan ve Çin, 7. turda karşı karşıya gelecek.

Semerkant-2026: 6. tur sonuçlarına göre genel takım tablosu (Top-10)

Erkek ve kadın milli takımlarının performans karşılaştırması:

Sıra Erkek takımları (TB1 / TB2 / TB3) WEBP Kadın takımları (TB1 / TB2 / TB3) WEBP 01 Özbekistan (12 puan / 141 / 19,5) Çin (12 puan / 151,5 / 20,5) 02 Çin (11 puan / 138 / 18,5) Kazakistan (12 puan / 135,5 / 18,5) 03 Ermenistan (11 puan / 108 / 17) Hindistan (10 puan / 128 / 18,5) 04 Fransa (10 puan / 116,5 / 17,5) Bulgaristan (10 puan / 124 / 19) 05 Hollanda (10 puan / 114,5 / 16) Almanya (10 puan / 116,5 / 16,5) 06 Türkiye (10 puan / 114 / 17,5) İsviçre (10 puan / 116 / 18) 07 Hindistan (10 puan / 113 / 16) Ermenistan (10 puan / 116 / 17,5) 08 Yunanistan (10 puan / 111 / 18) Polonya (10 puan / 114 / 17) 09 Almanya (10 puan / 108 / 16) Azerbaycan (10 puan / 112 / 17,5) 10 İngiltere (10 puan / 106 / 16,5) Gürcistan (10 puan / 109,5 / 18)

(Not: TB1 — maç puanları, TB2 — Sonneborn-Berger katsayısı, TB3 — masa puanları)

6. tur sonuçları ve 7. turun sıcak eşleşmeleri

Özbekistan milli takımlarının maç takvimi:

6. tur maç sonuçları: Erkekler: Özbekistan-1 2,5:1,5 Hindistan | İspanya 1,5:2,5 Özbekistan-2 | Avustralya 2,5:1,5 Özbekistan-3 Kadınlar: Gürcistan 3,5:0,5 Özbekistan-1 | Kuzey Makedonya 0,5:3,5 Özbekistan-2 | İsveç 1,5:2,5 Özbekistan-3

7. tur eşleşmeleri (Merkezi karşılaşmalar): Erkekler: Özbekistan-1 — Çin (1. ve 2. sıra mücadelesi) | Özbekistan-2 — Fransa | Özbekistan-3 — G. Afrika Kadınlar: Özbekistan-1 — Slovenya | Özbekistan-2 — Tacikistan | Özbekistan-3 — Peru



Satranç analizi: Özbekistan ve Çin maçı neden «Altın Final» olarak görülüyor?

Uluslararası FIDE uzmanları ve ünlü analistlerin sonuçları:

Chennai zaferinin devamı: Chennai Olimpiyatı altınını kazanan Özbek büyükustalar, Semerkant'ta kendi evlerinde oynadıkları için iki kat baskı ve sorumluluk altında hareket ediyor; Hindistan'a karşı kazanılan zafer takıma ruhsal bir kanat verdi;

Çin'in pragmatik stili: Çin takımı beyaz taşlarla agresif, siyah taşlarla ise son derece sağlam bir savunmaya dayanıyor; 7. turda Özbekistan-1 kadrosundaki Nodirbek Abdusattorov ve Javohir Sindarov'un 1. ve 2. masalardaki açılış hazırlığı tüm maçın kaderini belirleyecek;

Katsayı üstünlüğü: Özbekistan sadece puan olarak değil, en önemli gösterge olan Sonneborn-Berger katsayısı (141) ile de Olimpiyat'ın mutlak en güçlüsü konumunda; bu durum beraberlik durumunda bile takımımıza turnuva avantajı sağlıyor;

Orta Asya kadınlarının sansasyonu: Kadınlar grubunda Kazakistan'ınÇin ile eşit şekilde 12 puan toplaması, bölgedeki kadın satrancı seviyesinin dünya elitleriyle eşitlendiğini gösteriyor.

Semerkant'taki 64 karelik alanlarda insanlığın zekasının en büyük savaşları yaşanıyor ve Özbekistan bayrağı yine zirveyi fethediyor.

Sizce 7. turdaki «Altın Maç»ta Özbekistan, Çin karşısında nasıl bir skorla galip gelir? Nodirbek Abdusattorov ve gençlerimiz Semerkant'ta Olimpiyat altın kupasını koruyabilecek mi? Kişisel tahmin ve dileklerinizi yorumlarda bırakın ve milli takımımızın bu tarihi başarısı hakkındaki sıcak analizi tüm satranç severlerle paylaşın!