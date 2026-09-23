Kazak Medyası Özbekistan Milli Takımı'ndaki lejyonerlerin üstünlüğünü kabul etti

Orta Asya futbolunun iki lideri olan Özbekistan ve Kazakistan milli takımları, sonbahardaki önemli maçlar için çağrılan futbolcuların nihai genişletilmiş kadrolarını resmen açıkladı. Kazakistan'ın prestijli spor yayını ASnews.kz her iki takımın kadrosunu detaylı bir şekilde analiz ederek, lejyoner sayısı ve oynadıkları liglerin seviyesi bakımından Özbekistan'ın açık ara üstün olduğunu kabul etti. Analizlere göre, ülke dışında forma giyen futbolcu sayısı açısından iki katlık bir fark (10'a karşı 5) olduğu belirtilirken, coğrafya açısından fark daha da keskin: Özbek lejyonerlerin önemli bir kısmı Batı Avrupa elitlerinde, özellikle İngiltere Premier Ligi devi Manchester City'de (Abdukodir Khusanov), Belçika'nın Antwerp kulübü (Muhammadali Urinboev) ve İsviçre'nin Lugano takımında (Behruzjon Karimov) forma giymektedir.

Kazakistan milli takımında ise İngiltere'nin Burnley kulübündeki 18 yaşındaki forvet Dastan Satpayev'in sakatlığı nedeniyle kadro dışı kalmasıyla, mevcut 5 lejyonerin 4'ü sadece Rusya Premier Ligi'nde, biri ise Azerbaycan liginde oynamaktadır. Önümüzdeki süreçte Kazakistan'ı UEFA Uluslar Ligi'nde 4 önemli maç, Özbekistan milli takımını ise İran, Suriye ve Güney Kore'ye karşı zorlu hazırlık maçları bekliyor.

Peki, Özbek futbolunun Avrupa merkezlerine açılması milli takımın oyun kalitesini hangi seviyeye taşıyor ve komşuların analizindeki bu fark, Orta Asya'daki güç dengesinin tamamen değiştiğinin bir göstergesi mi?

«Avrupa devleri, iki kat fark ve sonbahar takvimi»: Kadroların 5 ana noktası

Kazak medyasının dikkatini çeken ve iki takım arasındaki farkı belirleyen en önemli gerçekler:

Lejyoner sayısında iki kat üstünlük: Özbekistan milli takımı kadrosunda 10, Kazakistan'da ise sadece 5 yurt dışında oynayan futbolcu yer aldı;

Manchester City'den Belçika ve İsviçre'ye: Temsilcilerimiz İngiltere Premier Lig şampiyonu, Belçika ve İsviçre liglerindeki kulüplerde anahtar roller üstleniyor;

Kazakistan'da «Avrupa yokluğu»: Kazakistan'ın uzak yurt dışındaki tek temsilcisi Dastan Satpayev (Burnley) sakatlandığı için, sadece Rusya RPL ve Azerbaycan ile sınırlı kaldılar;

Türkiye ve Asya coğrafyası: Abbosbek Fayzullaev ve Eldor Shomurodov Başakşehir'de oynarken, temsilcilerimiz Rusya, Azerbaycan, BAE ve İran liglerinde de aktif;

Sonbaharın belirleyici maçları: Kazakistan Uluslar Ligi'nde (Faroe Adaları, Slovakya, Moldova), Özbekistan ise İran, Suriye ve Güney Kore ile kozlarını paylaşacak.

Özbekistan ve Kazakistan milli takımları: Lejyoner analizi ve karşılaştırması

İki takımın yabancı liglerdeki temsilcilerinin dağılımı:

Kriterler ve parametreler Özbekistan Milli Takımı Kazakistan Milli Takımı Toplam kadro sayısı 31 futbolcu 28 futbolcu Lejyoner sayısı 10 oyuncu (%32'den fazla) 5 oyuncu (sadece %18) Üst düzey ve Batı Avrupa kulüpleri Manchester City (İngiltere), Antwerp (Belçika), Lugano (İsviçre) Yok (Dastan Satpayev — Burnley, sakatlık nedeniyle kadroda yok) Diğer yabancı ligler Türkiye (Başakşehir — 2), Rusya (2), Azerbaycan (1), BAE (1), İran (1) Rusya (Zenit, Akhmat, Krylia Sovetov — 4), Azerbaycan (Sabah — 1) Milli takım teknik direktörü Fabio Cannavaro John van't Schip Gelecek sonbahar maçları 24 Eylül (İran), 1 Ekim (Suriye), 6 Ekim (Güney Kore) 26 Eylül (Faroe), 29 Eylül (Slovakya), 2 Ekim (Moldova), 6 Ekim (Faroe)

Futbol uzmanlığı ve analiz: Özbek futbolu neden Avrupa sahnesine hızla giriş yapıyor?

Uluslararası gözlemcilerin ve spor analistlerinin sonuçları:

Gençlik sisteminin başarısı: Özbekistan'ın son yıllarda genç milli takımlarının Asya ve dünya arenasındaki parlak oyunları; Khusanov, Fayzullaev, Urinboev gibi yeteneklerin Avrupa kulübü gözlemcilerinin dikkatini erken çekmesine zemin hazırladı;

Liglerin coğrafyası ve seviyesi: Kazakistanlı lejyonerler kültürel ve dilsel olarak rahat olan Rusya liginde kalırken, Özbek futbolcular Premier Lig, Belçika ve İsviçre gibi yüksek tempolu ve taktiksel olarak zorlu liglere yöneliyor;

Takım içi rekabetin artması: İngiltere, Belçika ve Türkiye liglerinde düzenli forma giyen futbolcuların milli takıma dönüşü, takım içindeki rekabeti keskin bir şekilde artırıyor ve Asya devlerine karşı özgüveni güçlendiriyor;

Hazırlık rakiplerinin ciddiyeti: Sonbahar takviminde İran ve Güney Kore gibi kıta liderlerinin seçilmesi, teknik heyetin bu güçlü lejyoner sınavları aracılığıyla takımın gerçek potansiyelini test etmek istediğini gösteriyor.

Özbekistan milli takımının kadro potansiyeli ve lejyoner kalitesi, milli futbolumuzun kıtadaki konumunu yeni bir zirveye taşıdığını gösteriyor.

Sizce Avrupa ve yabancı liglerdeki 10 lejyonerimiz, sonbahar sınavlarında İran ve Güney Kore'ye karşı zaferi getirebilecek mi? Kazak medyasının kabul ettiği bu üstünlüğün sahadaki sonuçlara tam olarak yansıyacağını düşünüyor musunuz? Kişisel görüşlerinizi yorumlarda paylaşın ve Özbek futbolunun yeni başarılarına adanmış bu analiz makalesini tüm taraftarlara ulaştırın!