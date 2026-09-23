Özbekistan'da YouTube para kazanma özelliği başlatılabilir
Özbekistan Cumhurbaşkanlığı İdaresi Başkanı Saida Mirziyoyeva Google Başkan Yardımcısı Karan Bhatia ile bir araya geldi. Taraflar, Özbekistan'da YouTube para kazanma özelliğinin başlatılması konusunu görüştü.
Toplantıda, son yıllarda ülkede kişisel verilerin işlenmesi ve dijital ödemeler alanındaki mevzuatın iyileştirildiği belirtildi. Bu durum, uluslararası ödeme sistemlerinin kullanım imkanlarını genişletmektedir.
Ayrıca Google ile çeşitli alanlarda iş birliği yapma fırsatları ele alındı.
Saida Mirziyoyeva, «Şirketle pek çok alanda iş birliği yapma imkanımız var. Önümüzde ise büyük ve önemli görevler duruyor» dedi.
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