Özbekistan'da YouTube para kazanma özelliği başlatılabilir

·5·Teknoloji
Özbekistan'da YouTube para kazanma özelliği başlatılabilir

Özbekistan Cumhurbaşkanlığı İdaresi Başkanı Saida Mirziyoyeva Google Başkan Yardımcısı Karan Bhatia ile bir araya geldi. Taraflar, Özbekistan'da YouTube para kazanma özelliğinin başlatılması konusunu görüştü.

Toplantıda, son yıllarda ülkede kişisel verilerin işlenmesi ve dijital ödemeler alanındaki mevzuatın iyileştirildiği belirtildi. Bu durum, uluslararası ödeme sistemlerinin kullanım imkanlarını genişletmektedir.

Ayrıca Google ile çeşitli alanlarda iş birliği yapma fırsatları ele alındı.

Saida Mirziyoyeva, «Şirketle pek çok alanda iş birliği yapma imkanımız var. Önümüzde ise büyük ve önemli görevler duruyor» dedi.

Saida MirziyoyevaYouTubeÖzbekistanGoogleDijital Ekonomi
Paylaş:
Telegram kanalıGoogle'da takip et
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör

Yorumlar 0

İlgili haberler

Peacock ve YouTube Stratejik Ortaklık Anlaşmasına VardıPeacock ve YouTube Stratejik Ortaklık Anlaşmasına Vardı28 Temmuz 01:56Dünya'ya yakın asteroitlerin sayısı 40 bini aştıDünya'ya yakın asteroitlerin sayısı 40 bini aştı19 Eylül 10:58YouTube içerik üreticileri için gelir koşullarını kökten değiştirdiYouTube içerik üreticileri için gelir koşullarını kökten değiştirdi10 Ağustos 23:24YouTube platformuna Ask YouTube ve Gemini Omni yapay zeka özellikleri eklendiYouTube platformuna Ask YouTube ve Gemini Omni yapay zeka özellikleri eklendi20 Mayıs 10:54«Rassvet» Uydu Ağı Ukrayna Üzerinde Sinyal Vermeye Başladı mı?«Rassvet» Uydu Ağı Ukrayna Üzerinde Sinyal Vermeye Başladı mı?1 Ağustos 18:31YouTube, yapay zeka ile oluşturulan düşük kaliteli içeriklere karşı mücadelesini güçlendirdiYouTube, yapay zeka ile oluşturulan düşük kaliteli içeriklere karşı mücadelesini güçlendirdi20 Temmuz 20:28
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Teknoloji haberler

Dünyadaki oksijenin ne zaman tükeneceği hesaplandı
Dünyadaki oksijenin ne zaman tükeneceği hesaplandı
iPhone 18 Pro ve Pro Max fiyatları belli oldu
iPhone 18 Pro ve Pro Max fiyatları belli oldu
Bir ay boyunca yıkanması gerekmeyen tişört: İçeriğinde altın var (video)
Bir ay boyunca yıkanması gerekmeyen tişört: İçeriğinde altın var (video)
Çin balık görünümlü robot geliştirdi: Sualtında yeni bir dönem başlayabilir (video)
Çin balık görünümlü robot geliştirdi: Sualtında yeni bir dönem başlayabilir (video)
Özbekistan ilk "kamikaze" İHA'sını tanıttı: Askeri fuarda büyük yankı
Özbekistan ilk "kamikaze" İHA'sını tanıttı: Askeri fuarda büyük yankı
Antarktika'da bulunan meteorit Güneş sistemi hakkındaki algıları değiştirdi
Antarktika'da bulunan meteorit Güneş sistemi hakkındaki algıları değiştirdi
Samsung Galaxy S27 amiral gemilerinin şarj gücü belli oldu
Samsung Galaxy S27 amiral gemilerinin şarj gücü belli oldu
iPhone 18 Pro Max ve Galaxy S26 Ultra dayanıklılık testinden geçti
iPhone 18 Pro Max ve Galaxy S26 Ultra dayanıklılık testinden geçti