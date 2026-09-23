Motorola Signature 27 tanıtıldı: Snapdragon 8 Elite ve Bang & Olufsen ses kalitesi

·15·Teknoloji
Motorola Signature 27 tanıtıldı: Snapdragon 8 Elite ve Bang & Olufsen ses kalitesi

Ixbt.com'un haberine göre, Qualcomm Tech Summit kapsamında Motorola, yeni amiral gemisi akıllı telefonu Motorola Signature 27'yi resmen tanıttı. Bu model, markanın tarihinde ilk kez yıl numarası bazlı isimlendirme sistemine geçmesiyle dikkat çekiyor. Cihaz, gelişmiş teknik özellikleri, güçlü işlemcisi ve ünlü bir ses markasıyla iş birliği içinde sunulan yüksek kaliteli ses performansıyla öne çıkıyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Akıllı telefon, en güncel ve yüksek performanslı Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 yonga seti ile donatılmıştır. Yoğun kullanım sırasında kararlı bir performans sağlamak amacıyla Motorola mühendisleri, ArcticMesh soğutma sistemini geliştirdi. Bu sistem; alanı yüzde 40 oranında genişletilmiş bir buhar odası, sıvı metal, bakır ağ ve elmas parçacıklı termal macun içermektedir.

Gelişmiş kamera yetenekleri

Cihazın arka panelinde, tasarımı efsanevi Droid Razr akıllı telefonlarından esinlenerek oluşturulmuş dörtlü bir kamera modülü bloğu yer alıyor. Optik görüntü sabitleme (OIS) özelliğine sahip ana kamera, 1/1,28 inç boyutunda 50 MP Sony LYTIA 910 sensörünü kullanıyor. Ayrıca, periskopik telefoto görevini 200 MP ultra yüksek çözünürlüklü sensör üstleniyor.

Ses konusunda da ciddi adımlar atılmış olup, Motorola bu modelde Bang & Olufsen ile yakın bir iş birliği gerçekleştirdi. Sonuç olarak kullanıcılar, mobil cihazdan en yüksek kalitede ve net ses deneyimi elde edebilecekler. Görünüm ve tasarım açısından da akıllı telefon benzersizliğiyle fark yaratıyor.

Tasarım ve uzun vadeli destek

Akıllı telefon iki ana renk seçeneğiyle satışa sunulacak: Tactical Weave kaplamalı Coal Smoke ve kumaş dokusunu anımsatan Capulet Green (Capulet Olive). Üretici, bu amiral gemisi modeli için sadece yüksek teknolojiyi değil, aynı zamanda uzun vadeli yazılım kararlılığını da garanti ediyor.

Şirket temsilcilerinin verdiği bilgiye göre, Motorola Signature 27 için tam yedi yıl boyunca Android sistem güncellemeleri ve güvenlik yamaları sunulacak. Yeni nesil amiral gemisinin küresel pazarda satışlarına 2026 yılında başlanması planlanırken, Kuzey Amerika pazarındaki tüketiciler cihazı bu yılın Kasım ayından itibaren satın alabilecekler.

MotorolaSnapdragonAkıllı TelefonlarTeknolojilerHaberler
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

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