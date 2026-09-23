Lamine Yamal, Mbappe ve Raphinha'nın korkutucu hızı hakkında açıkça itirafta bulundu

Dünya futbolunun en parlak ve heyecan verici genç yıldızı, Barcelona kanat oyuncusu Lamine Yamal, modern futboldaki rekabet ve kişisel hayalleri hakkında tutkuyla konuştu. Prestijli Movistar yayınına verdiği özel röportajda 19 yaşındaki dahi, takım arkadaşı Raphinha ve ezeli rakip Real Madrid'in forveti Kylian Mbappéhakkında hangi korkutucu özelliklere içtenlikle hayranlık duyduğunu açıkladı. Hız konusundaki soruya yanıt verirken Yamal, bu iki süper yıldızın dinamiklerini özellikle vurguladı: «Evet, bence Mbappé ve Raphinha bu konuda örnek aldığım iki futbolcu. Antrenmanlarda Raphinha topu önüne atıp öyle inanılmaz bir hızla koşuyor ki, onu üç gün kovalasanız bile yakalayamazsınız! Mbappé'de de aynı reaktif durum var. İkisi de şaşırtıcı derecede hızlı oyuncular».

Yamal, kendisinin ve Pedri'nin fiziksel özelliklerini onlarla kıyaslarken, sahadaki en büyük hayalini gizlemedi: «Ben ve Pedri o kadar hızlı oyuncular değiliz ve sürekli şunu konuşuyoruz: 'Eğer onların hızına biz de sahip olsaydık, tüm futboldan ışık yılları önde olurduk'. Mbappé hızına sahip bir Pedri'yi hayal edin! Kimse ondan topu alamazdı. Sonuçta futbolda hız en büyük öneme sahip: Eğer senden hızlıysam, her zaman gereken noktaya ilk ulaşan ben olurum ve golü atarım».

Peki, çalım ve futbol zekası konusunda rakipsiz olarak değerlendirilen Lamine Yamal hız konusunda gerçekten eksik mi, Mbappé ve Raphinha'nın bu üstünlüğü La Liga derbilerinin kaderini nasıl belirleyecek ve akıl ile hızın çatışmasında gelecek kimin tarafında olacak?

«Üç günlük kovalamaca, Pedri'nin hayali ve hız felsefesi»: Yamal'ın itirafından 5 ana nokta

Lamine Yamal'ın röportajındaki en çarpıcı noktalar:

Raphinha ve Mbappé'ye hayranlık: Yamal, modern futbolda hız konusunda tam olarak Raphinha ve Kylian Mbappéikilisini kendisi için ideal örnek olarak gördüğünü söyledi;

«Üç günde bile yakalanamaz»: İspanyol yıldız, antrenmanlarda Raphinha topu önüne atıp koştuğunda onu yakalamanın tamamen imkansız olduğuna şahitlik etti;

Pedri ile içsel sohbetler: Yamal, kendisinin ve Pedri'nin hızlı olmadıklarını, ancak Mbappé'nin sprintine sahip olsalardı futbol tarihinde «ışık yılları» önde olabileceklerini sıkça tartıştıklarını açıkladı;

Mutlak tehlike — reaktif Pedri: Eğer Pedri'ye Mbappé'nin hızı eklenirse, dünyada hiçbir savunmacının ondan topu alamayacağı özellikle belirtildi;

Hız — zaferin anahtarı: Yamal'a göre futbolda hız belirleyici faktör, çünkü hızlı koşan futbolcu her zaman topa ilk ulaşan ve son vuruşu yapan kişidir.

Barcelona ve Real Madrid yıldızları: Zeka ve reaktif hız karşılaştırması

Lamine Yamal'ın bahsettiği futbolcuların oyun tarzı ve üstünlüklerinin analizi:

Futbolcu ve Takımı Temel üstünlük Eksiklik veya hayal edilen özellik Sahadaki rolü ve etkisi Kylian Mbappé (Real Madrid) Reaktif başlangıç ve maksimum hız Pozisyon oyununda topsuz hareket Kontrataklarda ve boş alanlarda rakibi parçalama Raphinha (Barcelona) «Üç günde yakalanamaz» hız ve pres Bazen soğukkanlılık eksikliği Kanatta şiddetli giriş ve kesintisiz baskı Pedri (Barcelona) İnanılmaz futbol zekası ve kontrol Mbappé'ninki gibi yüksek hız (sprint) Orta sahada oyun temposu ve kombinasyonları yönetme Lamine Yamal (Barcelona) Benzersiz çalım, isabetli pas ve hareketler Yüksek çizgide mesafeli maksimum hız Rakibi bire birde geçme ve ceza sahasında pozisyon yaratma

Futbol ekspertizi ve analiz: Yamal'ın bu itirafı neden gerçek bir olgunluk göstergesi?

Avrupa futbolu gözlemcileri ve taktik analistlerinin sonuçları:

Genç yıldızın sağlıklı alçakgönüllülüğü: 19 yaşında dünya çapında bir yıldıza dönüşen futbolcunun kendi eksikliklerini açıkça kabul etmesi ve takım arkadaşının yanı sıra ana rakibi Mbappé'nin üstünlüğünü itiraf etmesi, yüksek spor kültürünü ve olgunluğunu gösterir;

«Akıl ve hız» ikilemi: Lionel Messi de kariyerinin başında en hızlı sprinter değildi, ancak top ayağındayken adım frekansı ve düşünce hızı diğerlerinden üstündü; Yamal ve Pedri ikilisi tam olarak bu yoldan gidiyor — onlar vücutla değil, beyinle daha hızlı düşünüyorlar;

«Pedri + Mbappé» hipotezi: Yamal'ın fantezisi boşuna değil; eğer Pedri'nin saha görüşü ve ince pas yeteneğine Mbappé'nin 36-37 km/s hızı eklenirse, bu modern futbolda mutlak, durdurulamaz bir «siborg» yaratılması anlamına gelirdi;

Raphinha'nın çalışkanlığına saygı: Raphinha'nın bitmek bilmeyen antrenmanları ve fiziksel hazırlığı genç Yamal için büyük bir okul görevi görüyor; Barcelona'nın bugünkü kanatları tam olarak bu çeşitlilikle — biri saf hız, diğeri çalım ve dribling ile savunmacıları şaşkına çeviriyor.

Lamine Yamal'ın bu samimi röportajı, büyüklüğe sadece kendi gücüne inanarak değil, rakiplerden de en iyi özellikleri öğrenerek ulaşılabileceğini kanıtladı.

Sizce modern futbolda hangi faktör daha çok galibiyet getirir — Kylian Mbappé ve Raphinha'nın reaktif hızı mı, yoksa Pedri ve Lamine Yamal'ın benzersiz futbol zekası mı? Eğer Pedri gerçekten Mbappé'nin hızına sahip olsaydı, her yıl rakipsiz bir şekilde «Altın Top»u kazanabilir miydi? Kişisel görüşlerinizi yorumlarda paylaşın ve futbolseverler için gerçek bir tartışma ortamı sunan bu özel makaleyi tüm arkadaşlarınızla paylaşın!