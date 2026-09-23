Lisandro Martínez, Lionel Messi'nin veda maçına hazır olduğunu açıkladı

·15·Spor
Lisandro Martínez, Lionel Messi'nin veda maçına hazır olduğunu açıkladı

Arjantin milli takımı ve Manchester United savunma oyuncusu Lisandro Martínez, Buenos Aires'e ulaştı ve Dünya Kupası finalindeki acı mağlubiyete rağmen, kaptan Lionel Messi'nin uluslararası kariyerindeki son parlak anlarını layıkıyla kutlamaya hazır olduğunu belirtti. ESPN Argentina'nın haberine göre futbolcu, takımın önündeki iç saha maçında elinden gelenin en iyisini yapacağını vurguladı. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Hatırlatmak gerekirse, Albiceleste temsilcileri belirleyici final maçında İspanya milli takımına karşı oynanan zorlu mücadelede mağlubiyetin acısını tatmıştı. Bu acı sonucun takımın soyunma odasında hala hissedildiği, ancak futbolcuların tüm dikkatlerini yaklaşan tarihi olaya vermeleri gerektiği belirtildi.

Salı sabahı Buenos Aires'e ulaşan 37 kişilik kadroya katılan merkez savunma oyuncusu, gazetecilerle yaptığı sohbette izlenimlerini paylaştı. Martínez şunları söyledi: «Çok fazla acı var, bunu düşünmemek daha iyi, ancak turnuva boyunca gösterdiğimiz büyük çabayı da vurgulamamız gerekiyor».

Stadyumda görkemli bir bayram havası esecek

Arjantin Futbol Federasyonu (AFA) tarafından Lionel Messi'ye kendi evinde layık olduğu saygıyı göstermek amacıyla «Estadio Monumental» stadyumunda büyük bir veda gecesi düzenleniyor. Bu maçın biletleri tamamen tükendi ve tribünlerin taraftarlarla dolup taşması bekleniyor.

AFA Başkanı Claudio Tapia'nın açıklamasına göre, dünyanın en iyi futbolcusu ve milli takımın sembolü olan kaptana gerçek bir bayram hediye edilecek. Federasyon ayrıca 2022 Dünya Kupası'nı kazanan tüm futbolcuları ve ailelerini de bu tarihi geceye resmen davet etti.

Mağlubiyetin getirdiği üzüntüye rağmen Lisandro Martínez, takım arkadaşlarını ileriye bakmaya çağırdı. Savunma oyuncusuna göre takım, kendi evinde ve kendi halkının desteğiyle bu anların tadını çıkarmalı.

Lisandro Martínez röportajında, «Artık vatanımızdayız ve bunun keyfini çıkaracağız» diye ekledi. Turnuva boyunca sergilenen oyun taraftarlar ve uzmanlar tarafından yüksek puan alsa da, finaldeki mağlubiyet takım için sert bir ders oldu.

Böylece, Arjantin futbol tarihinin en parlak sayfalarından biri olacak bu maçın, Lionel Messi için milli formayla çıkacağı son şölenlerden biri olarak tarihe geçmesi bekleniyor.

Lisandro MartínezLionel MessiArjantin Milli TakımıManchester UnitedDünya Kupası
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör

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