Emiliano Martínez, Lionel Messi'nin veda maçı hakkında konuştu

·34·Spor
Emiliano Martínez, Lionel Messi'nin veda maçı hakkında konuştu

Arjantin milli takımı kalecisi Emiliano Martínez, ülke futbolunun efsanesi Lionel Messi için kendi evlerinde unutulmaz bir veda maçı düzenlemeye hazırlandıklarını açıkladı. Planlara göre, Ekim ayında gerçekleşecek bu karşılaşma, takım kaptanı için özel bir final kutlaması niteliğinde olacak. Bu haberi Goal.com aktarıyor. bildiriyor.

ESPN Argentina'nın haberine göre, 37 kişilik milli takım kadrosu FIFA milli maç arası kapsamında kampa girdi. Buenos Aires'teki «Estadio Monumental» stadyumunda Benin'e karşı oynanacak maçın, Lionel Messi'nin kendi taraftarı önünde milli formayla çıkacağı son karşılaşma olması bekleniyor. Tamamı satılan biletler, stadyumda eşsiz bir atmosferin oluşmasını sağlayacak.

«Dibu» lakabıyla tanınan kaleci, verdiği röportajda Messi'nin milli takımı bırakma kararının kendisi için biraz sürpriz olduğunu gizlemedi: «Dürüst olmak gerekirse, onun milli takımı çoktan bıraktığını düşünmüştüm. Arjantin topraklarında layıkıyla bir veda etme fırsatı onun için büyük bir hayal ve biz bu günü unutulmaz kılmak için elimizden geleni yapacağız,» dedi Martínez.

Dünya Kupası finalindeki acı mağlubiyet

Bayram havasına ve büyük heyecana rağmen, takım son büyük turnuva finalindeki ağır yenilgiyi hala unutabilmiş değil. İki ay önce İspanya milli takımına karşı oynanan final maçındaki 0:1'lik mağlubiyet, futbolcuların kalbindeki acıyı henüz tamamen dindirmedi.

Kaleci bu konuya özellikle değindi: «Tekrar finale ulaşmak güzeldi ancak ne yazık ki kazanamadık. O diken kalbimde çok uzun süre kalacak.» Yine de milli takım oyuncuları tüm hayal kırıklıklarını bir kenara bırakıp kaptanlarına hak ettiği saygıyı göstermeyi hedefliyor.

Tarihi etkinlik ve gelecekteki görevler

Tarihi geceyi daha anlamlı kılmak amacıyla futbol federasyonu, Katar'daki 2022 Dünya Kupası'nı kazanan tüm kadroyu ve ailelerini onur konuğu olarak tribünlere davet etti. Bu durumun stadyumdaki atmosferi daha da duygusal hale getireceği şüphesiz.

Lionel Scaloni yönetimindeki teknik heyeti ise zorlu bir psikolojik sınav bekliyor. Çünkü takımın kutlama havasına kapılmadan rekabetçi kalması gerekiyor. Veda töreni sona erdikten sonra yönetim, ana oyun kurucusundan yoksun kalacak milli takımın geleceğini istikrara kavuşturmak için çalışmalara başlamalı.

Lionel MessiEmiliano MartínezArjantinBeninFutbol
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör

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