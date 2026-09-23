ABD'de iki başlı kaplumbağa doğdu

·3·Dünya
ABD'de iki başlı kaplumbağa doğdu

ABD'nin Massachusetts eyaletinde oldukça nadir görülen bir durum olan iki başlı bir kaplumbağa yavrusunun dünyaya geldiği tespit edildi.

Sadece 5,2 gram

ağırlığındaki kaplumbağa yavrusu, Wellfleet bölgesindeki koruma altındaki bir yuvalama alanında bulundu. Daha sonra veteriner gözetimi için Cape Cod Yaban Hayatı Merkezi'ne getirildi.

ABD'de iki başlı kaplumbağa doğdu

Uzmanlarkaplumbağadaki iki başlılığın bisefali olarak adlandırılan nadir bir gelişimsel durumla ilgili olduğunu belirtiyor. Veterinerler şu anda onun büyümesini, iştahını ve davranışlarını düzenli olarak takip ediyor.

Merkezin verdiği bilgiye göre, kaplumbağanın her iki başı da şu an için sağlıklı. Hayvan normal bir şekilde hareket ediyor ve besleniyor.

Uzmanlar, gelişimini yakından takip ederek iki başın tek bir vücutla nasıl uyum sağladığını da inceliyor.

Massachusettsİki Başlı KaplumbağaBisefaliCape CodABD
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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» editör

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