Özbekistan'da satranç oyuncularını teşvik sistemi kökten değişti — tarihi karar!

Özbekistan satranç sporu tarihinde inanılmaz bir finansal devrim yaşandı: Devlet başkanı tarafından kabul edilen yeni tarihi karar (PQ–346 sayılı, 21.09.2026) ile milli büyükustalara ve genç yeteneklere prestijli uluslararası turnuvalardaki başarıları için verilen tek seferlik para ödüllerinin miktarı katlanarak artırıldı. Artık ulusal para birimindeki baz hesaplama miktarı (BHM) sisteminden doğrudan ABD doları cinsinden sabit ödemelere geçildi.

Belgeye göre, Dünya Satranç Olimpiyatı ve Paralimpik Oyunları'nda yetişkinler kategorisinde altın madalya kazanan satranç oyuncusuna nakit 200 bin ABD doları ödenecek — bu, önceki 880 milyon somluk (BHM'nin 2 bin katı) sınırdan neredeyse üç kat daha yüksektir. Gümüş madalya sahiplerine 100 bin dolar, bronz madalya sahiplerine ise 50 bin dolar garanti edildi. Ayrıca, gençler arası Olimpiyat kahramanları 5 bin ile 20 bin dolar arasında ödüllendirilecek. Bunun yanı sıra, FIDE sınıflandırmasındaki dünya ve Asya şampiyonalarında podyuma çıkanlar için de ödüller katlanarak artırıldı ve «Uluslararası Büyükusta» unvanına ulaşan satranç oyuncusuna tek seferde 5 bin ABD doları verilmesi kesin olarak belirlendi.

Peki, Semerkant'ta 46. Dünya Satranç Olimpiyatı'nın devam ettiği şu günlerde kabul edilen bu karar sporcularımıza nasıl bir ruhsal motivasyon sağlayacak, yeni sistem Özbekistan'ın dünya satrancındaki liderliğini nasıl güçlendirecek ve bu, milli spor sistemine nasıl bir yeni soluk getirecek?

«200 bin dolarlık altın, döviz bazlı hesaplama ve büyükustalık bonusu»: Kararın 5 temel noktası

Cumhurbaşkanının PQ–346 sayılı kararı ile getirilen en büyük değişiklikler:

Olimpiyat şampiyonlarına rekor miktar: Yetişkinler arası Olimpiyat altını için verilecek ödül 200 bin ABD doları olarak belirlendi (önceden 880 milyon som idi);

BHM'den ABD dolarına geçiş: Artık tüm prestijli uluslararası satranç ödülleri, enflasyon etkisinden korunarak ABD doları karşılığında ödenecek;

Gençler ve paralimpik sporcuların eşitliği: Gençler Olimpiyatı'nda altın alanlara 20 bin, gümüşe 10 bin, bronza 5 bin dolar ödül parası ayrılacak;

Dünya ve Asya şampiyonalarındaki katlamalı artış: FIDE dünya şampiyonası galiplerine 15 bin dolara kadar, Asya şampiyonalarında ise 10 bin dolara kadar ödül verilecek;

Büyükustalara özel 5 bin dolar: Prestijli «Uluslararası Büyükusta» unvanını kazanan her satranç oyuncusu, devlet tarafından tek seferlik 5 bin dolar (önceki 44 milyon som yerine) ile ödüllendirilecek.

Özbek satranç oyuncuları için yeni ödül sistemi: Eski ve yeni oranların karşılaştırması

Karar uyarınca uluslararası arenadaki başarılar için belirlenen ödeme tablosu:

Müsabaka ve başarı kategorisi Eskiden yürürlükte olan ödül PQ–346 kararı ile belirlenen yeni miktar Olimpiyat/Paralimpik (Yetişkinler) — Altın BHM'nin 2.000 katı (~880 milyon som) 200.000 ABD doları Olimpiyat/Paralimpik (Yetişkinler) — Gümüş BHM'nin 1.000 katı (~440 milyon som) 100.000 ABD doları Olimpiyat/Paralimpik (Yetişkinler) — Bronz BHM'nin 500 katı (~220 milyon som) 50.000 ABD doları Olimpiyat/Paralimpik (Gençler) — Altın Yeni eklenen oran 20.000 ABD doları Olimpiyat/Paralimpik (Gençler) — Gümüş Yeni eklenen oran 10.000 ABD doları Olimpiyat/Paralimpik (Gençler) — Bronz Yeni eklenen oran 5.000 ABD doları FIDE Dünya Müsabakaları — Altın BHM'nin 300 katı (~132 milyon som) 15.000 ABD doları FIDE Dünya Müsabakaları — Gümüş BHM'nin 150 katı (~66 milyon som) 7.500 ABD doları FIDE Dünya Müsabakaları — Bronz BHM'nin 75 katı (~33 milyon som) 3.750 ABD doları FIDE Asya Müsabakaları — Altın BHM'nin 70 katı (~30,8 milyon som) 10.000 ABD doları FIDE Asya Müsabakaları — Gümüş BHM'nin 35 katı (~15,4 milyon som) 5.000 ABD doları FIDE Asya Müsabakaları — Bronz BHM'nin 17,5 katı (~7,7 milyon som) 2.500 ABD doları «Uluslararası Büyükusta» unvanı BHM'nin 100 katı (~44 milyon som) 5.000 ABD doları

Spor ekonomisi ve stratejik uzmanlık: Bu karar Özbek satrancı için neden tarihi bir dönüm noktası?

Uluslararası spor uzmanları ve finansal analistlerin sonuçları:

Semerkant'taki Olimpiyat sırasındaki emsalsiz motivasyon: Semerkant şehrinde Dünya Satranç Olimpiyatı'nın 7. turunun yapıldığı ve milli takımımızın lider olduğu bir dönemde bu kararnamenin çıkması, büyükustalarımız için en güçlü psikolojik destek ve finansal garantiye dönüştü;

Ulusal sistemden döviz garantisine: Eskiden BHM'ye bağlı olan som cinsinden tutarlar belirli bir süre içinde değer kaybedebiliyordu; ödüllerin ABD doları cinsinden kesin olarak belirlenmesi, sporcuların emeğini dünya standartlarında korur;

Gençler ve büyükustalığa ilgi: Uluslararası büyükustalık unvanına ulaşmak uzun yıllar süren ağır çalışma ve masraf gerektirir; bu unvan için özel 5 bin dolar verilmesi ve gençler müsabakalarının teşvik edilmesi, ebeveynlerin ve genç yeteneklerin satranca olan tutkusunu keskin bir şekilde artırır;

Entelektüel sporun Olimpiyat seviyesine yükselmesi: Altın madalya için 200 bin dolar — bu, yaz ve kış Olimpiyat oyunları şampiyonlarına verilen en yüksek ödüllerle aynı seviyededir; bu da devletin satrancı ulusal stratejik öncelikli alan olarak tanıdığının kanıtıdır.

Cumhurbaşkanlığı kararı, Özbekistan'ı sadece satranç Olimpiyatları galibi değil, aynı zamanda entelektüel sporcularına en yüksek seviyede değer veren bir dünya merkezi haline getiriyor.

Sizce, satranç oyuncularımıza Olimpiyat altını için verilen 200 bin dolarlık ödül ve yeni sistem, Semerkant'taki müsabakada gençlerimize şampiyonluğu getirmede ek bir ruhsal güç verebilir mi? Entelektüel sporculara bu kadar büyük önem verilmesini destekliyor musunuz? Kişisel görüşlerinizi yorumlarda bırakın ve Özbek sporundaki bu büyük tarihi yeniliği tüm arkadaşlarınızla paylaşın!