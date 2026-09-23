Özbekistan'da satranç oyuncularını teşvik sistemi kökten değişti — tarihi karar!

·6·Spor
Özbekistan'da satranç oyuncularını teşvik sistemi kökten değişti — tarihi karar!

Özbekistan satranç sporu tarihinde inanılmaz bir finansal devrim yaşandı: Devlet başkanı tarafından kabul edilen yeni tarihi karar (PQ–346 sayılı, 21.09.2026) ile milli büyükustalara ve genç yeteneklere prestijli uluslararası turnuvalardaki başarıları için verilen tek seferlik para ödüllerinin miktarı katlanarak artırıldı. Artık ulusal para birimindeki baz hesaplama miktarı (BHM) sisteminden doğrudan ABD doları cinsinden sabit ödemelere geçildi.

Belgeye göre, Dünya Satranç Olimpiyatı ve Paralimpik Oyunları'nda yetişkinler kategorisinde altın madalya kazanan satranç oyuncusuna nakit 200 bin ABD doları ödenecek — bu, önceki 880 milyon somluk (BHM'nin 2 bin katı) sınırdan neredeyse üç kat daha yüksektir. Gümüş madalya sahiplerine 100 bin dolar, bronz madalya sahiplerine ise 50 bin dolar garanti edildi. Ayrıca, gençler arası Olimpiyat kahramanları 5 bin ile 20 bin dolar arasında ödüllendirilecek. Bunun yanı sıra, FIDE sınıflandırmasındaki dünya ve Asya şampiyonalarında podyuma çıkanlar için de ödüller katlanarak artırıldı ve «Uluslararası Büyükusta» unvanına ulaşan satranç oyuncusuna tek seferde 5 bin ABD doları verilmesi kesin olarak belirlendi.

Peki, Semerkant'ta 46. Dünya Satranç Olimpiyatı'nın devam ettiği şu günlerde kabul edilen bu karar sporcularımıza nasıl bir ruhsal motivasyon sağlayacak, yeni sistem Özbekistan'ın dünya satrancındaki liderliğini nasıl güçlendirecek ve bu, milli spor sistemine nasıl bir yeni soluk getirecek?

«200 bin dolarlık altın, döviz bazlı hesaplama ve büyükustalık bonusu»: Kararın 5 temel noktası

Cumhurbaşkanının PQ–346 sayılı kararı ile getirilen en büyük değişiklikler:

  • Olimpiyat şampiyonlarına rekor miktar: Yetişkinler arası Olimpiyat altını için verilecek ödül 200 bin ABD doları olarak belirlendi (önceden 880 milyon som idi);

  • BHM'den ABD dolarına geçiş: Artık tüm prestijli uluslararası satranç ödülleri, enflasyon etkisinden korunarak ABD doları karşılığında ödenecek;

  • Gençler ve paralimpik sporcuların eşitliği: Gençler Olimpiyatı'nda altın alanlara 20 bin, gümüşe 10 bin, bronza 5 bin dolar ödül parası ayrılacak;

  • Dünya ve Asya şampiyonalarındaki katlamalı artış: FIDE dünya şampiyonası galiplerine 15 bin dolara kadar, Asya şampiyonalarında ise 10 bin dolara kadar ödül verilecek;

  • Büyükustalara özel 5 bin dolar: Prestijli «Uluslararası Büyükusta» unvanını kazanan her satranç oyuncusu, devlet tarafından tek seferlik 5 bin dolar (önceki 44 milyon som yerine) ile ödüllendirilecek.

Özbek satranç oyuncuları için yeni ödül sistemi: Eski ve yeni oranların karşılaştırması

Karar uyarınca uluslararası arenadaki başarılar için belirlenen ödeme tablosu:

Müsabaka ve başarı kategorisi

Eskiden yürürlükte olan ödül

PQ–346 kararı ile belirlenen yeni miktar

Olimpiyat/Paralimpik (Yetişkinler) — Altın

BHM'nin 2.000 katı (~880 milyon som)

200.000 ABD doları

Olimpiyat/Paralimpik (Yetişkinler) — Gümüş

BHM'nin 1.000 katı (~440 milyon som)

100.000 ABD doları

Olimpiyat/Paralimpik (Yetişkinler) — Bronz

BHM'nin 500 katı (~220 milyon som)

50.000 ABD doları

Olimpiyat/Paralimpik (Gençler) — Altın

Yeni eklenen oran

20.000 ABD doları

Olimpiyat/Paralimpik (Gençler) — Gümüş

Yeni eklenen oran

10.000 ABD doları

Olimpiyat/Paralimpik (Gençler) — Bronz

Yeni eklenen oran

5.000 ABD doları

FIDE Dünya Müsabakaları — Altın

BHM'nin 300 katı (~132 milyon som)

15.000 ABD doları

FIDE Dünya Müsabakaları — Gümüş

BHM'nin 150 katı (~66 milyon som)

7.500 ABD doları

FIDE Dünya Müsabakaları — Bronz

BHM'nin 75 katı (~33 milyon som)

3.750 ABD doları

FIDE Asya Müsabakaları — Altın

BHM'nin 70 katı (~30,8 milyon som)

10.000 ABD doları

FIDE Asya Müsabakaları — Gümüş

BHM'nin 35 katı (~15,4 milyon som)

5.000 ABD doları

FIDE Asya Müsabakaları — Bronz

BHM'nin 17,5 katı (~7,7 milyon som)

2.500 ABD doları

«Uluslararası Büyükusta» unvanı

BHM'nin 100 katı (~44 milyon som)

5.000 ABD doları

Spor ekonomisi ve stratejik uzmanlık: Bu karar Özbek satrancı için neden tarihi bir dönüm noktası?

Uluslararası spor uzmanları ve finansal analistlerin sonuçları:

  • Semerkant'taki Olimpiyat sırasındaki emsalsiz motivasyon: Semerkant şehrinde Dünya Satranç Olimpiyatı'nın 7. turunun yapıldığı ve milli takımımızın lider olduğu bir dönemde bu kararnamenin çıkması, büyükustalarımız için en güçlü psikolojik destek ve finansal garantiye dönüştü;

  • Ulusal sistemden döviz garantisine: Eskiden BHM'ye bağlı olan som cinsinden tutarlar belirli bir süre içinde değer kaybedebiliyordu; ödüllerin ABD doları cinsinden kesin olarak belirlenmesi, sporcuların emeğini dünya standartlarında korur;

  • Gençler ve büyükustalığa ilgi: Uluslararası büyükustalık unvanına ulaşmak uzun yıllar süren ağır çalışma ve masraf gerektirir; bu unvan için özel 5 bin dolar verilmesi ve gençler müsabakalarının teşvik edilmesi, ebeveynlerin ve genç yeteneklerin satranca olan tutkusunu keskin bir şekilde artırır;

  • Entelektüel sporun Olimpiyat seviyesine yükselmesi: Altın madalya için 200 bin dolar — bu, yaz ve kış Olimpiyat oyunları şampiyonlarına verilen en yüksek ödüllerle aynı seviyededir; bu da devletin satrancı ulusal stratejik öncelikli alan olarak tanıdığının kanıtıdır.

Cumhurbaşkanlığı kararı, Özbekistan'ı sadece satranç Olimpiyatları galibi değil, aynı zamanda entelektüel sporcularına en yüksek seviyede değer veren bir dünya merkezi haline getiriyor.

Sizce, satranç oyuncularımıza Olimpiyat altını için verilen 200 bin dolarlık ödül ve yeni sistem, Semerkant'taki müsabakada gençlerimize şampiyonluğu getirmede ek bir ruhsal güç verebilir mi? Entelektüel sporculara bu kadar büyük önem verilmesini destekliyor musunuz? Kişisel görüşlerinizi yorumlarda bırakın ve Özbek sporundaki bu büyük tarihi yeniliği tüm arkadaşlarınızla paylaşın!

Özbekistan Satranç OlimpiyatıPQ–346 Sayılı KararFIDESemerkant Satranç OlimpiyatıSatranç Teşvik Sistemi
Paylaş:
Telegram kanalıGoogle'da takip et
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

Yorumlar 0

İlgili haberler

Dünya Satranç Tacı için Sindarov - Gukesh mücadelesinin ödül miktarı açıklandı: Kazanan ne kadar alacak?Dünya Satranç Tacı için Sindarov - Gukesh mücadelesinin ödül miktarı açıklandı: Kazanan ne kadar alacak?16 Eylül 16:00Javohir Sindarov: Devlet başkanının takdiri – güçlü motivasyonJavohir Sindarov: Devlet başkanının takdiri – güçlü motivasyon5 Mayıs 08:22Sindorov tekrar kazandı ve liderliğini pekiştirdi (video)Sindorov tekrar kazandı ve liderliğini pekiştirdi (video)4 Nisan 22:50Kylian Mbappe, Michael Olise hakkındaki transfer dedikodularına yanıt verdiKylian Mbappe, Michael Olise hakkındaki transfer dedikodularına yanıt verdiBugün 13:37Madrid derbisinde Jude Bellingham ve Cristian Romero arasında gerginlik yaşandıMadrid derbisinde Jude Bellingham ve Cristian Romero arasında gerginlik yaşandıBugün 12:39Asya Oyunları: Özbekistan ilk onda — madalya tablosu ve ana takipçilerAsya Oyunları: Özbekistan ilk onda — madalya tablosu ve ana takipçilerBugün 12:30
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Spor haberler

Eski Manchester United gözlemcisi Abdukodir Husanov hakkındaki şok edici gerçeği açıkladı
Eski Manchester United gözlemcisi Abdukodir Husanov hakkındaki şok edici gerçeği açıkladı
Cristiano Ronaldo Suudi Arabistan'daki en ağır yenilgisini aldı
Cristiano Ronaldo Suudi Arabistan'daki en ağır yenilgisini aldı
Neftchi'nin Karşı'daki utanç verici mağlubiyetinin ardından İslam İsmailov konuştu
Neftchi'nin Karşı'daki utanç verici mağlubiyetinin ardından İslam İsmailov konuştu
Ronaldo «Su için» dedi — Coca-Cola 4 milyar dolar kaybetti
Ronaldo «Su için» dedi — Coca-Cola 4 milyar dolar kaybetti
Abdukodir Husanov Manchester City taraftarlarının alkışları eşliğinde sahadan ayrıldı
Abdukodir Husanov Manchester City taraftarlarının alkışları eşliğinde sahadan ayrıldı
“Tartışma bitti, Ronaldo kazandı!” Piers Morgan, Messi'nin ayrılışı sonrası sert bir açıklama yaptı
“Tartışma bitti, Ronaldo kazandı!” Piers Morgan, Messi'nin ayrılışı sonrası sert bir açıklama yaptı
Manchester derbisi öncesi City taraftarları arasında büyük tartışma: Husanov mu, Nunes mi?
Manchester derbisi öncesi City taraftarları arasında büyük tartışma: Husanov mu, Nunes mi?
Detaylar: Eldor Shomurodov'un Türkiye'deki sansasyonel transferi durduruldu
Detaylar: Eldor Shomurodov'un Türkiye'deki sansasyonel transferi durduruldu