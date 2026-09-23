Afrika'da sıra dışı bir gelenek: Erkekler kadınların ilgisini çekmek için süsleniyor

·3·Dünya
Afrika'da sıra dışı bir gelenek: Erkekler kadınların ilgisini çekmek için süsleniyor

Batı Afrika'nın Sahel bölgesinde yaşayan Wodaabe kabilesi, her yıl yağışlı mevsim sona erdiğinde Gerewol adı verilen özgün bir tören düzenler. Bu törende müzik, dans, yüz boyama ve tanışma gelenekleri birleşir.

Gerewol'un en ilginç yanlarından biri, erkeklerin dış görünüşlerine özel bir önem vermeleridir. Yüzlerine çeşitli desenler çizer, parlak kıyafetler ve süs eşyaları takarlar.

Amaç, mümkün olduğunca çekici görünmek ve kadınların dikkatini çekmektir.

Dans ve şarkılar sırasında katılımcılar dış görünüşlerini, hareketlerini ve dayanıklılıklarını sergilerler. Göz aklarını ve dişlerini daha belirgin hale getirmeye de özel bir vurgu yapılır.

Tören boyunca erkekler saatlerce şarkı söyleyip dans edebilirler. Kadınlar ise onların performanslarını izleyerek dış görünüşlerine ve davranışlarına dikkat ederler.

Bu yönüyle Gerewol, sıradan bir bayramdan daha geniş bir anlama sahiptir. Gerewol, Wodaabe halkının kültürel yaşamındaki önemli etkinliklerden biri olup toplu kutlama, sanat ve tanışma geleneklerini birleştirir.

En dikkat çekici yanı ise bu törende erkeklerin dış görünüşünün kadınlar tarafından değerlendirilmesidir.

WodaabeGerewolSahel AfrikasıWodaabe RitüeliKültürel Gelenekler
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» editör

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