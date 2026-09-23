Honor Magic 9 Pro Max özel seti profesyonel kameraya dönüştürüldü

·1·Teknoloji
Honor Magic 9 Pro Max özel seti profesyonel kameraya dönüştürüldü

Honor, yeni amiral gemisi akıllı telefonu Honor Magic 9 Pro Max'in özel sürümünün kutu açılış sürecini sergiledi ve mobil fotoğrafçılık yeteneklerini yeni bir seviyeye taşıyan özel aksesuar setini tanıttı. ixbt.com'un haberine göre, devasa kutunun içinden sadece cihazın kendisi değil, aynı zamanda iki harici lens, özel bir koruyucu kılıf ve montaj aparatları çıktı; bu set, sıradan bir akıllı telefonu profesyonel düzeyde bir çekim ekipmanına dönüştürüyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Tanıtım videosunda Honor Imaging Innovator temsilcisi Han Han, bu fotoğraf sisteminin akıllı telefonun arka paneline hangi sırayla monte edilmesi gerektiğini uygulamalı olarak gösterdi. Yapının ana kısmını, özel sabitleme mekanizmasına sahip bir çerçeve, video çekim sürecini kolaylaştıran profesyonel bir tutacak ve yenilikçi bir telekonvertör oluşturuyor.

Benzersiz telekonvertörlerin yetenekleri

Bu özel setin en temel ve dikkat çekici özelliği olarak Honor Mega Teleconverter gösterildi. Bu lens, 500 mm eşdeğer odak uzaklığına sahip olup, şirket temsilcilerinin belirttiğine göre mobil sektör tarihinde bu türdeki ilk benzersiz çözüm olma özelliğini taşıyor.

Ayrıca set içerisinde, günlük ve seyahat sırasındaki mobil çekimler için tasarlanmış daha kompakt bir 200 mm Honor Thumb Teleconverter da yer alıyor. Bu, kullanıcıların farklı mesafelerdeki nesneleri yüksek kalitede sorunsuz bir şekilde çekmelerine olanak tanıyor.

Teknik yetenekler ve gelecek perspektifleri

Sunulan lens ve aksesuar setinin, Honor Magic 9 Pro Max modelinin kendine has teknik potansiyeline dayandığı belirtiliyor. Akıllı telefonun kendisi iki adet güçlü 200 megapiksel sensörle donatılmış olup, harici optiklerle birleştiğinde çok yüksek netlikte sonuçlar sunuyor.

Bu çözüm, akıllı telefonlar ile profesyonel fotoğraf makineleri arasındaki sınırları daha da incelterek, içerik üreticileri ve mobil fotoğrafçılık tutkunları için geniş fırsatların kapısını aralıyor. Şimdilik şirket, setin satışa çıkış tarihi ve fiyatı hakkında ek bilgi vermedi.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

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