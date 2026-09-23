Amazon Leo uydu sistemi Uztelecom desteğiyle Özbekistan'a giriş yapıyor

Özbekistan'da telekomünikasyon ve internet hizmetleri pazarında önemli bir adım atıldı: Ulusal operatör Uztelecom ve bünyesindeki UZ-SAT şirketi, Amazon Leo ile stratejik bir anlaşmaya vardı. Bu iş birliği sonucunda, söz konusu modern alçak yörünge uydu ağının Özbekistan'daki resmi ve yetkili distribütörlük statüsü elde edildi. Bu gelişmeyi Ixbt.com bildiriyor. haber

ixbt.com'un bilgilerine göre, imzalanan anlaşma kapsamında UZ-SAT, müşteriler için Amazon Leo ağı temelinde yüksek hızlı iletişim çözümleri oluşturacak ve sunacak. Bu uydu altyapısı, mevcut yerüstü ağlarını etkin bir şekilde tamamlayarak özellikle uzak ve ulaşılması zor bölgelerde internet kapsamını ciddi oranda genişletecek.

Sosyo-ekonomik önem ve fırsatlar

Ülkenin ücra bölgelerinde yaşayan halk için uydu üzerinden internete bağlanmak yepyeni ufuklar açıyor. Vatandaşlar artık elektronik devlet hizmetlerinden tam anlamıyla yararlanabilecek, uzaktan eğitim alabilecek, çevrimiçi tıbbi danışmanlık hizmetlerine erişebilecek ve modern iletişim platformları üzerinden çalışma imkanına sahip olacaklar.

Ayrıca iş dünyası temsilcileri için de büyük kolaylıklar sağlanacak. Geleneksel fiber optik ağların çekilmesinin imkansız veya ekonomik açıdan verimsiz olduğu üretim ve altyapı tesislerinin internetle donatılmasında Amazon Leo önemli bir alternatif araç haline gelecek.

Altyapıyı zenginleştirme ve mevcut ağları koruma

Uzmanlar, yeni teknolojinin Uztelecom şirketinin mevcut geleneksel altyapısını tamamen değiştirmeyeceğini, aksine onu tamamlayacağını belirtiyor. Bugün operatör, ülke yerleşim yerlerinin yüzde 96'sını iletişim hizmetleriyle sağlamaktadır. Şirketin tasarrufunda 378.802 kilometre uzunluğunda fiber optik iletişim hatları bulunmakta olup, bunların yanı sıra mobil ağlar, veri merkezleri ve bulut platformları da hızla geliştirilmektedir.

UZ-SAT Başkanı Bahrom Azimov, uydu iletişiminin geleneksel telekomünikasyon imkanlarının kısıtlı olduğu bölgeleri ağa bağlamada ek bir etkili araç görevi göreceğini kaydetti.

Gelecek perspektifleri ve rekabet ortamı

Hatırlatmak gerekirse, daha önce Özbekistan Dijital Teknolojiler Bakanı Sherzod Shermatov, yaptığı açıklamada Amazon Low Earth Orbit (LEO) ağının kalite, rekabetçilik ve bir dizi teknik parametre açısından Starlink sisteminden bile üstün olabileceğini vurgulamıştı. Bu durum, ülkede yüksek hızlı uydu interneti pazarında ciddi ve sağlıklı bir rekabet ortamı oluşturacaktır.