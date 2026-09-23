Xiaomi efsanevi One more thing ifadesiyle yeni akıllı telefonunu duyuruyor

·2·Teknoloji
Xiaomi efsanevi One more thing ifadesiyle yeni akıllı telefonunu duyuruyor

Çinli teknoloji devi Xiaomi, yaklaşan tanıtımı öncesinde hayranlarını şaşırtmaya hazırlanıyor. ixbt.com'un haberine göre şirket, efsanevi Steve Jobs tarafından popülerleştirilen ve Apple sunumlarının ayrılmaz bir parçası haline gelen One more thing ifadesini kullanarak özel bir duyuru yaptı. Bu hamle, Xiaomi 18 Pro serisinin lansmanı öncesinde kamuoyunun dikkatini daha da artırdı. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Şirket tarafından yayınlanan son teaser'larda, özgün bir tasarıma sahip cihazın geri döneceğine dair ipuçları verildi. Özellikle Xiaomi temsilcileri, «En son altı yıl önce karşılaşmıştık» diyerek kullanıcıları özel bir sürprizin beklediğini belirtti. Yayınlanan görsellerde ise iç parçaları net bir şekilde görülebilen şeffaf arka panele sahip bir akıllı telefon yer alıyor.

Şeffaf tasarımın dönüşü

Edinilen bilgilere göre, şeffaf kasalı versiyon bugünkü beklenen tanıtımın en önemli sürprizlerinden biri olabilir. Xiaomi, en son bu tasarıma sahip akıllı telefonu Ağustos 2020'de tanıtmıştı ve bu cihaz Xiaomi 10 Ultra Transparent Edition olarak adlandırılmıştı. Ondan önce ise şirket, iki şeffaf kasalı model olan Xiaomi 8 Explorer Edition ve Xiaomi 9 Transparent Edition'ı piyasaya sürerek kullanıcıların beğenisine sunmuştu.

Bugün, 23 Eylül'de Çin'de gerçekleştirilecek resmi etkinlikte Xiaomi 18 Pro ve Xiaomi 18 Pro Max akıllı telefonlarının geniş kitlelere tanıtılması bekleniyor. Yeni nesil cihazlar, teknik yetenekleri ve performans verimliliği açısından dikkat çekici bir şekilde tasarlandı.

Teknik özellikler ve yeni amiral gemileri

ixbt.com'un verilerine göre, tanıtılan her iki model de yeni nesil 2 nanometrelik Snapdragon platformları temelinde çalışıyor. Ayrıca cihazların, iki adet 200 megapiksel sensöre sahip gelişmiş Leica kamera sistemiyle donatılacağı bildiriliyor. Bunun, mobil fotoğrafçılık yeteneklerini çok daha üst bir seviyeye taşıması bekleniyor.

Bununla birlikte, tanıtımda standart Xiaomi 18 modelinin gösterilmeyeceği netleşti. Şirket yöneticisi Lu Weibing, temel model hakkında ayrı ve daha sonra detaylı bilgi verileceğini doğruladı. Bu yaklaşım, şirketin en gelişmiş Pro ve Pro Max versiyonlarına odaklandığını gösteriyor.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

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