Kylian Mbappe, Michael Olise hakkındaki transfer dedikodularına yanıt verdi

·5·Spor
Kylian Mbappe, Michael Olise hakkındaki transfer dedikodularına yanıt verdi

Fransa milli takımı forveti Kylian Mbappe, vatandaşı Michael Olise'nin Real Madrid'e transfer olabileceği yönündeki haberleri değerlendirdi. Sport Bild'in haberine göre, yıldız futbolcu, Bayern Münih kanat oyuncusunu dünyanın her takımının kadrosunda görmek isteyeceğini kabul etti ancak transfer konusunda ona tavsiye vermenin haksızlık olacağını belirtti. Bu haber Goal.com tarafından aktarılıyor.

Yaz transfer döneminde kadrosunu önemli ölçüde güçlendiren Madrid ekibi, birçok yeni ismi renklerine bağlamıştı. Madrid temsilcisi 24 yaşındaki Michael Olise'yi de yakından takip etmiş ancak sonunda tercihini Yan Diomande'den yana kullanmıştı.

Michael Olise'nin Almanya'daki kariyeri

Fransız futbolcu, 2024 yılında Bayern Münih kadrosuna katılmıştı. Alman kulübüyle mevcut sözleşmesi üç yıl daha devam eden oyuncu, Almanya'da kalmayı tercih etti. Paris Saint-Germain forması giydiği dönemde benzer transfer dedikodularıyla karşılaşan Kylian Mbappe, durumun ne kadar karmaşık olduğunu çok iyi anladığını vurguladı.

Milli takım kampları sırasında basın mensuplarıyla bir araya gelen forvet, kendi kişisel deneyimlerinden yola çıkarak başka bir oyuncuya transfer konusunda tavsiye vermenin yanlış olacağını ifade etti.

Bayern Münih'e saygı ve yüksek övgü

Mbappe'ye göre, bir futbolcuya başka bir takıma gitmesini önermek Bayern Münih kulübüne karşı saygısızlık olur. Alman kulübünün büyük bir takım olduğunu ve Michael Olise'nin burada birçok başarıya ulaşabileceğini özellikle belirtti.

Buna rağmen, Real Madrid forveti vatandaşına olan hayranlığını dile getirerek, dünyadaki her büyük kulübün Michael Olise gibi bir oyuncuyu kadrosunda görmek isteyeceğini kabul etti. Avrupa'nın en iyi hücum oyuncularından biri olarak kabul edilen Olise, teknik becerisi ve yaratıcılığıyla dikkat çekiyor.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör

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